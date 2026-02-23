Последний сон оккупанта: FPV-дрон 5-й ОШБр ликвидировал россиянина прямо в спальном мешке. ВИДЕО

Украинские операторы ударных дронов продолжают демонстрировать, что для врага нет безопасного места на нашей земле, даже если он пытается спрятаться в руинах. Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты 3-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады обнаружили и ликвидировали захватчика, который устроил себе ночлег в полуразрушенном здании.

Поиск "легких денег" на войне закончился для наемника мгновенной смертью во время сна.

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Детали операции:

Обнаружение "спальни": Аэроразведка батальона заметила оккупанта, который залез в спальный мешок посреди завалов в полуразрушенном помещении. Надеясь на маскировку и стены здания, он решил отдохнуть.

Доставка "будильника": Оператор FPV-дрона ювелирно завел беспилотник в сооружение. На видео зафиксировано, как дрон подлетает вплотную к спящему захватчику.

Финал: В результате точного попадания оккупант был ликвидирован на месте, так и не успев вылезти из спальника.

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Комментарий редакции:

Мастерство пилотов 5-й ОШБр позволяет поражать цели в самых сложных условиях — внутри помещений, в подвалах и блиндажах. Это очередное напоминание для всех, кто пришел на украинскую землю за "кровавыми рублями", что смерть может настигнуть их в любой момент.

"Просыпайся, российский солдат: 200 тысяч рублей сами себя не заработают. Наши операторы внимательно следят за сном оккупантов и вовремя подносят им такие "будильники", чтобы те не проспали свою смерть", - иронизирует автор публикации.

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