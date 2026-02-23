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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Последний сон оккупанта: FPV-дрон 5-й ОШБр ликвидировал россиянина прямо в спальном мешке. ВИДЕО

Украинские операторы ударных дронов продолжают демонстрировать, что для врага нет безопасного места на нашей земле, даже если он пытается спрятаться в руинах. Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты 3-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады обнаружили и ликвидировали захватчика, который устроил себе ночлег в полуразрушенном здании.

Поиск "легких денег" на войне закончился для наемника мгновенной смертью во время сна.

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Детали операции:

  • Обнаружение "спальни": Аэроразведка батальона заметила оккупанта, который залез в спальный мешок посреди завалов в полуразрушенном помещении. Надеясь на маскировку и стены здания, он решил отдохнуть.

  • Доставка "будильника": Оператор FPV-дрона ювелирно завел беспилотник в сооружение. На видео зафиксировано, как дрон подлетает вплотную к спящему захватчику.

  • Финал: В результате точного попадания оккупант был ликвидирован на месте, так и не успев вылезти из спальника.

Смотрите: Дронари 5-й ОШБр уничтожили 4 пушки и миномет оккупантов. ВИДЕО

Комментарий редакции:

Мастерство пилотов 5-й ОШБр позволяет поражать цели в самых сложных условиях — внутри помещений, в подвалах и блиндажах. Это очередное напоминание для всех, кто пришел на украинскую землю за "кровавыми рублями", что смерть может настигнуть их в любой момент.

"Просыпайся, российский солдат: 200 тысяч рублей сами себя не заработают. Наши операторы внимательно следят за сном оккупантов и вовремя подносят им такие "будильники", чтобы те не проспали свою смерть", - иронизирует автор публикации.

Смотрите также: Дроны 5-й ОШБр уничтожили РСЗО врага, замаскированную среди развалившихся зданий. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22965) уничтожение (9960) дроны (7260) 5 ОШБр (178)
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Топ комментарии
+8
Надобраніч підор...
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23.02.2026 09:25 Ответить
+8
Мабуть снилася квартира в Києві...
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23.02.2026 09:41 Ответить
+5
.... головне, що люди при цьому не постраждали
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23.02.2026 09:28 Ответить
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Надобраніч підор...
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23.02.2026 09:25 Ответить
гарний музичний ряд з цим відео , щоб не переплутали з ким маємо справу
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23.02.2026 13:56 Ответить
.... головне, що люди при цьому не постраждали
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23.02.2026 09:28 Ответить
Мабуть снилася квартира в Києві...
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23.02.2026 09:41 Ответить
кришталево чиста чекушка з видом на хрещатик
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23.02.2026 10:38 Ответить
"І сніцца нам нє рокот касмадроома,
Ні ета лєдяная тішина..."

СЛАВА ЗСУ!
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23.02.2026 10:29 Ответить
Даже не успел мешок в сральный превратить!
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23.02.2026 11:17 Ответить
В аду тепло-ему там и в мусорном мешке хорошо будет.
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23.02.2026 11:43 Ответить
Спав і мріяв як він Берлін бере.
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23.02.2026 16:54 Ответить
 
 