Останній сон окупанта: FPV-дрон 5-ї ОШБр ліквідував росіянина прямо у спальному мішку. ВIДЕО

Українські оператори ударних дронів продовжують демонструвати, що для ворога немає безпечного місця на нашій землі, навіть якщо він намагається сховатися у руїнах. Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти 3-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади виявили та ліквідували загарбника, який облаштував собі нічліг у напівзруйнованій будівлі.

Пошук "легких грошей" на війні завершився для найманця миттєвою смертю під час сну.

Деталі операції:

  • Виявлення "спальні": Аеророзвідка батальйону помітила окупанта, який заліз у спальний мішок посеред завалів у напівзруйнованому приміщенні. Сподіваючись на маскування та стіни будівлі, він вирішив перепочити.

  • Доставка "будильника": Оператор FPV-дрона ювелірно завів безпілотник у споруду. На відео зафіксовано, як дрон підлітає впритул до сплячого загарбника.

  • Фінал: Внаслідок точного влучання окупант був ліквідований на місці, так і не встигнувши вилізти зі спальника.

Коментар редакції:

Майстерність пілотів 5-ї ОШБр дозволяє вражати цілі у найскладніших умовах — всередині приміщень, у підвалах та бліндажах. Це чергове нагадування для всіх, хто прийшов на українську землю за "кривавими рублями", що смерть може наздогнати їх у будь-яку мить.

"Прокидайся, російський солдат: 200 тисяч рублів самі себе не зароблять. Наші оператори уважно стежать за сном окупантів і вчасно підносять їм такі "будильники", щоб ті не проспали свою смерть", - іронізує автор публікації.

Надобраніч підор...
показати весь коментар
23.02.2026 09:25 Відповісти
гарний музичний ряд з цим відео , щоб не переплутали з ким маємо справу
показати весь коментар
23.02.2026 13:56 Відповісти
.... головне, що люди при цьому не постраждали
показати весь коментар
23.02.2026 09:28 Відповісти
Мабуть снилася квартира в Києві...
показати весь коментар
23.02.2026 09:41 Відповісти
кришталево чиста чекушка з видом на хрещатик
показати весь коментар
23.02.2026 10:38 Відповісти
"І сніцца нам нє рокот касмадроома,
Ні ета лєдяная тішина..."

СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
23.02.2026 10:29 Відповісти
Даже не успел мешок в сральный превратить!
показати весь коментар
23.02.2026 11:17 Відповісти
В аду тепло-ему там и в мусорном мешке хорошо будет.
показати весь коментар
23.02.2026 11:43 Відповісти
Спав і мріяв як він Берлін бере.
показати весь коментар
23.02.2026 16:54 Відповісти
 
 