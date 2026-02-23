Останній сон окупанта: FPV-дрон 5-ї ОШБр ліквідував росіянина прямо у спальному мішку. ВIДЕО
Українські оператори ударних дронів продовжують демонструвати, що для ворога немає безпечного місця на нашій землі, навіть якщо він намагається сховатися у руїнах. Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти 3-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади виявили та ліквідували загарбника, який облаштував собі нічліг у напівзруйнованій будівлі.
Пошук "легких грошей" на війні завершився для найманця миттєвою смертю під час сну.
Деталі операції:
Виявлення "спальні": Аеророзвідка батальйону помітила окупанта, який заліз у спальний мішок посеред завалів у напівзруйнованому приміщенні. Сподіваючись на маскування та стіни будівлі, він вирішив перепочити.
Доставка "будильника": Оператор FPV-дрона ювелірно завів безпілотник у споруду. На відео зафіксовано, як дрон підлітає впритул до сплячого загарбника.
Фінал: Внаслідок точного влучання окупант був ліквідований на місці, так і не встигнувши вилізти зі спальника.
Коментар редакції:
Майстерність пілотів 5-ї ОШБр дозволяє вражати цілі у найскладніших умовах — всередині приміщень, у підвалах та бліндажах. Це чергове нагадування для всіх, хто прийшов на українську землю за "кривавими рублями", що смерть може наздогнати їх у будь-яку мить.
"Прокидайся, російський солдат: 200 тисяч рублів самі себе не зароблять. Наші оператори уважно стежать за сном окупантів і вчасно підносять їм такі "будильники", щоб ті не проспали свою смерть", - іронізує автор публікації.
СЛАВА ЗСУ!