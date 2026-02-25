Пілоти 80-ї бригади показали склад окупантів, де знищили 10 тисяч дронів у Курській області. ВIДЕО
Оператори дронів "Ptashka Drones" 80-ї окремої десантно-штурмової бригади показали результат після ураження великого складу з технікою та дронами ворога в Курській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, попередньо було знищено близько 10 000 FPV-дронів та 10 одиниць техніки.
На оприлюднених кадрах видно наслідки ураження будівлі та детонації.
Топ коментарі
+36 Luk Viktor
показати весь коментар25.02.2026 19:50 Відповісти Посилання
+30 Василь Васько #582549
показати весь коментар25.02.2026 19:54 Відповісти Посилання
+20 Tema9
показати весь коментар25.02.2026 19:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пивкомкавою пригостив...
Уяви, наскільки легше буде дихать нашим хлопцям, на Курщинв, Сумщині та Харківщині!
шоб знову якусь партію не завезли!
.
Тож це був, мабуть, "контрольний" - бач, нічого цікавого вже не побачив (ящики згоріли, вантажівки догоряють) - і лупонув в двигло джипа військового, щоб не відновили.
А вони від радості, як гімна у рота набрали!! Про дачу якусь там *********** та дрон біля неї, воно волали так, що аж ісподні загадили!!
А тут весь Світ бачить цей результат, а вони лайно жують…
.
Думаю, дронами це було найефективніше, бо, як бачимо, хлопці спокійно туди завели принаймні 3 дрони.