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Пілоти 80-ї бригади показали склад окупантів, де знищили 10 тисяч дронів у Курській області. ВIДЕО

Оператори дронів "Ptashka Drones" 80-ї окремої десантно-штурмової бригади показали результат після ураження великого складу з технікою та дронами ворога в Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попередньо було знищено близько 10 000 FPV-дронів та 10 одиниць техніки.

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На оприлюднених кадрах видно наслідки ураження будівлі та детонації.

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армія рф (21181) знищення (10276) 80 окрема десантно-штурмова бригада (169) дрони (8331)
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Топ коментарі
+36
Такий результат коштує як мінімум пілотам БпЛА відпустки додому на 1 місяць!!! Я би їх навіть пивком кавою пригостив...
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25.02.2026 19:50 Відповісти
+30
Молодці пілоти! Гідні державних нагород!
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25.02.2026 19:54 Відповісти
+20
Як по базару ходили, вибираючи щоб його жахнути.
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25.02.2026 19:57 Відповісти
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Такий результат коштує як мінімум пілотам БпЛА відпустки додому на 1 місяць!!! Я би їх навіть пивком кавою пригостив...
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25.02.2026 19:50 Відповісти
Оце ЕФЕКТ!!! А не - "треба бить по їх житлових будинках, і посіять жах"!!!
Уяви, наскільки легше буде дихать нашим хлопцям, на Курщинв, Сумщині та Харківщині!
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25.02.2026 20:11 Відповісти
головне, контролити...
шоб знову якусь партію не завезли!
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25.02.2026 20:13 Відповісти
+
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25.02.2026 20:14 Відповісти
думаю в тебе буде багато конкурентів щоб їх пригостить
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25.02.2026 22:37 Відповісти
Ось що буває, кацапи, коли не зачиняєш на ніч кватирку - протягами геть всю техніку "видуло"

.
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26.02.2026 01:28 Відповісти
Молодці пілоти! Гідні державних нагород!
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25.02.2026 19:54 Відповісти
та й дружини дома чекають козаків із нагородами!!! Щоб поздоровити! Та й дітки...
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25.02.2026 19:57 Відповісти
Так, нагородить "лисого" ще одним орденом...
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25.02.2026 19:57 Відповісти
і Юзіка, але то втік...
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25.02.2026 20:04 Відповісти
Ну то й що,що втік? Треба нагородити за героїчний прорив кордону! Така бомба- і без нагороди.
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25.02.2026 22:38 Відповісти
Слава ЗСУ! Чекаємо наших героїв з Перемогою!
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25.02.2026 19:56 Відповісти
Як по базару ходили, вибираючи щоб його жахнути.
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25.02.2026 19:57 Відповісти
базар на то й базар, щоб не спішити і прицінитися! Тут головне, щоб оптоволокно не обірвалося ...
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25.02.2026 19:58 Відповісти
Так це був вже чи-то 3й, чи-то 5й дрон. З цим відосом - це вже, здається, 3тє відео "зальоту" дронів в цей склад. Перший дрон показав акуратні рядочки ящиків і акуратно виставлені машинки в ангарі.

Тож це був, мабуть, "контрольний" - бач, нічого цікавого вже не побачив (ящики згоріли, вантажівки догоряють) - і лупонув в двигло джипа військового, щоб не відновили.
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26.02.2026 12:06 Відповісти
На московитів ******, зійшов благодатний вогонь з України!!
А вони від радості, як гімна у рота набрали!! Про дачу якусь там *********** та дрон біля неї, воно волали так, що аж ісподні загадили!!
А тут весь Світ бачить цей результат, а вони лайно жують…
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25.02.2026 20:06 Відповісти
Мене одне цікавить: незабаром 9 травня! хто збір відкриє на Бпла, щоб задонатити і знести ту ганчірку над кремлем... Та й над мовзолєєм "створювача" України (в їх уяві) політати і не тільки...
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25.02.2026 20:10 Відповісти
донатити нікому, бо одного пригожина підірвали, другого отруїли у концтаборі, а третій десь у Лєфортово сидить.
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25.02.2026 20:34 Відповісти
Тiльки шкода що останнiй дрон на купу залiза використали...
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25.02.2026 21:26 Відповісти
та таблетка, яку вразив дрон, була цілою

.
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26.02.2026 01:30 Відповісти
попереднє відео з цього складу викликає сумнів на рахунок такої кількості дронів, але нехай це буде правда а не брехня
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25.02.2026 21:35 Відповісти
На такий склад треба наводити ракету або артилерію, один дрон не завдасть великої шкоди...Якщо орків мають такі склади, то війна скоро не закінчиться.
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26.02.2026 07:07 Відповісти
FPV-дрон коштує $400-600 (і розрахунки постійно на позиціях з запасом дронів), один "кабанчик" 155мм сам по собі (без виїзду САУ і ризику її втрати) коштує біля $5000 і треба лупити мінімум парочкою, а краще 4-5 (ціль велика, ще і ангар бетонний ніби), одна ракета GMLRS коштує $400`000+ (це без виїзду установки і ризику її втрати) і теж варто пару-трійку пускати (причому різних типів, бо ангар - бетонний, тобто спочатку пробири/порушити дах, а потім щоб прилетів з вольфрамовими кульками і посік все там).

Думаю, дронами це було найефективніше, бо, як бачимо, хлопці спокійно туди завели принаймні 3 дрони.
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26.02.2026 12:32 Відповісти
 
 