Пілоти 80-ї бригади показали склад окупантів, де знищили 10 тисяч дронів у Курській області. ВIДЕО

Оператори дронів "Ptashka Drones" 80-ї окремої десантно-штурмової бригади показали результат після ураження великого складу з технікою та дронами ворога в Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попередньо було знищено близько 10 000 FPV-дронів та 10 одиниць техніки.

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На оприлюднених кадрах видно наслідки ураження будівлі та детонації.

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