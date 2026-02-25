Пилоты 80-й бригады показали склад оккупантов, где уничтожили 10 тысяч дронов в Курской области. ВИДЕО
Операторы дронов "Ptashka Drones" 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали результат после поражения большого склада с техникой и дронами врага в Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, предварительно было уничтожено около 10 000 FPV-дронов и 10 единиц техники.
На обнародованных кадрах видны последствия поражения здания и детонации.
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+36 Luk Viktor
показать весь комментарий25.02.2026 19:50 Ответить Ссылка
+30 Василь Васько #582549
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+20 Tema9
показать весь комментарий25.02.2026 19:57 Ответить Ссылка
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пивкомкавою пригостив...
Уяви, наскільки легше буде дихать нашим хлопцям, на Курщинв, Сумщині та Харківщині!
шоб знову якусь партію не завезли!
.
Тож це був, мабуть, "контрольний" - бач, нічого цікавого вже не побачив (ящики згоріли, вантажівки догоряють) - і лупонув в двигло джипа військового, щоб не відновили.
А вони від радості, як гімна у рота набрали!! Про дачу якусь там *********** та дрон біля неї, воно волали так, що аж ісподні загадили!!
А тут весь Світ бачить цей результат, а вони лайно жують…
.
Думаю, дронами це було найефективніше, бо, як бачимо, хлопці спокійно туди завели принаймні 3 дрони.