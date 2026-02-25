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Пилоты 80-й бригады показали склад оккупантов, где уничтожили 10 тысяч дронов в Курской области. ВИДЕО

Операторы дронов "Ptashka Drones" 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали результат после поражения большого склада с техникой и дронами врага в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, предварительно было уничтожено около 10 000 FPV-дронов и 10 единиц техники.

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На обнародованных кадрах видны последствия поражения здания и детонации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оператор украинского дрона залетел на склад армии РФ и выбирает цель: "Смотри, машины стоят! Очмуриться! Капец здесь техники! Работы полно!". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус 39 единиц логистической техники оккупантов: FPV-дроны батальона SIGNUM. ВИДЕО

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армия РФ (22965) уничтожение (9950) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (164) дроны (7260)
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Топ комментарии
+36
Такий результат коштує як мінімум пілотам БпЛА відпустки додому на 1 місяць!!! Я би їх навіть пивком кавою пригостив...
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25.02.2026 19:50 Ответить
+30
Молодці пілоти! Гідні державних нагород!
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25.02.2026 19:54 Ответить
+20
Як по базару ходили, вибираючи щоб його жахнути.
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25.02.2026 19:57 Ответить
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Такий результат коштує як мінімум пілотам БпЛА відпустки додому на 1 місяць!!! Я би їх навіть пивком кавою пригостив...
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25.02.2026 19:50 Ответить
Оце ЕФЕКТ!!! А не - "треба бить по їх житлових будинках, і посіять жах"!!!
Уяви, наскільки легше буде дихать нашим хлопцям, на Курщинв, Сумщині та Харківщині!
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25.02.2026 20:11 Ответить
головне, контролити...
шоб знову якусь партію не завезли!
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25.02.2026 20:13 Ответить
+
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25.02.2026 20:14 Ответить
думаю в тебе буде багато конкурентів щоб їх пригостить
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25.02.2026 22:37 Ответить
Ось що буває, кацапи, коли не зачиняєш на ніч кватирку - протягами геть всю техніку "видуло"

.
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26.02.2026 01:28 Ответить
Молодці пілоти! Гідні державних нагород!
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25.02.2026 19:54 Ответить
та й дружини дома чекають козаків із нагородами!!! Щоб поздоровити! Та й дітки...
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25.02.2026 19:57 Ответить
Так, нагородить "лисого" ще одним орденом...
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25.02.2026 19:57 Ответить
і Юзіка, але то втік...
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25.02.2026 20:04 Ответить
Ну то й що,що втік? Треба нагородити за героїчний прорив кордону! Така бомба- і без нагороди.
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25.02.2026 22:38 Ответить
Слава ЗСУ! Чекаємо наших героїв з Перемогою!
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25.02.2026 19:56 Ответить
Як по базару ходили, вибираючи щоб його жахнути.
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25.02.2026 19:57 Ответить
базар на то й базар, щоб не спішити і прицінитися! Тут головне, щоб оптоволокно не обірвалося ...
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25.02.2026 19:58 Ответить
Так це був вже чи-то 3й, чи-то 5й дрон. З цим відосом - це вже, здається, 3тє відео "зальоту" дронів в цей склад. Перший дрон показав акуратні рядочки ящиків і акуратно виставлені машинки в ангарі.

Тож це був, мабуть, "контрольний" - бач, нічого цікавого вже не побачив (ящики згоріли, вантажівки догоряють) - і лупонув в двигло джипа військового, щоб не відновили.
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26.02.2026 12:06 Ответить
На московитів ******, зійшов благодатний вогонь з України!!
А вони від радості, як гімна у рота набрали!! Про дачу якусь там *********** та дрон біля неї, воно волали так, що аж ісподні загадили!!
А тут весь Світ бачить цей результат, а вони лайно жують…
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25.02.2026 20:06 Ответить
Мене одне цікавить: незабаром 9 травня! хто збір відкриє на Бпла, щоб задонатити і знести ту ганчірку над кремлем... Та й над мовзолєєм "створювача" України (в їх уяві) політати і не тільки...
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25.02.2026 20:10 Ответить
донатити нікому, бо одного пригожина підірвали, другого отруїли у концтаборі, а третій десь у Лєфортово сидить.
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25.02.2026 20:34 Ответить
Тiльки шкода що останнiй дрон на купу залiза використали...
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25.02.2026 21:26 Ответить
та таблетка, яку вразив дрон, була цілою

.
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26.02.2026 01:30 Ответить
попереднє відео з цього складу викликає сумнів на рахунок такої кількості дронів, але нехай це буде правда а не брехня
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25.02.2026 21:35 Ответить
На такий склад треба наводити ракету або артилерію, один дрон не завдасть великої шкоди...Якщо орків мають такі склади, то війна скоро не закінчиться.
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26.02.2026 07:07 Ответить
FPV-дрон коштує $400-600 (і розрахунки постійно на позиціях з запасом дронів), один "кабанчик" 155мм сам по собі (без виїзду САУ і ризику її втрати) коштує біля $5000 і треба лупити мінімум парочкою, а краще 4-5 (ціль велика, ще і ангар бетонний ніби), одна ракета GMLRS коштує $400`000+ (це без виїзду установки і ризику її втрати) і теж варто пару-трійку пускати (причому різних типів, бо ангар - бетонний, тобто спочатку пробири/порушити дах, а потім щоб прилетів з вольфрамовими кульками і посік все там).

Думаю, дронами це було найефективніше, бо, як бачимо, хлопці спокійно туди завели принаймні 3 дрони.
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26.02.2026 12:32 Ответить
 
 