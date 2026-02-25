Пилоты 80-й бригады показали склад оккупантов, где уничтожили 10 тысяч дронов в Курской области. ВИДЕО

Операторы дронов "Ptashka Drones" 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали результат после поражения большого склада с техникой и дронами врага в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, предварительно было уничтожено около 10 000 FPV-дронов и 10 единиц техники.

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На обнародованных кадрах видны последствия поражения здания и детонации.

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