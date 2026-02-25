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Минус 39 единиц логистической техники оккупантов: FPV-дроны батальона SIGNUM. ВИДЕО
Украинские операторы оптоволоконных FPV-дронов поразили логистическую технику оккупантов на Лиманском направлении Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожено 39 единиц техники, которой рашисты перевозили провизию, оружие и свой личный состав.
Среди уничтоженной техники:
- легковые автомобили;
- УАЗ "буханка";
- квадроциклы.
Видео обнародовали бойцы батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады.
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