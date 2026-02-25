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Минус 39 единиц логистической техники оккупантов: FPV-дроны батальона SIGNUM. ВИДЕО

Украинские операторы оптоволоконных FPV-дронов поразили логистическую технику оккупантов на Лиманском направлении Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожено 39 единиц техники, которой рашисты перевозили провизию, оружие и свой личный состав.

Среди уничтоженной техники:

  • легковые автомобили;
  • УАЗ "буханка";
  • квадроциклы.

Видео обнародовали бойцы батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады.

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Автор: 

армия РФ (22965) уничтожение (9950) Донецкая область (12388) 53 отдельная механизированная бригада (188) дроны (7260) Краматорский район (1241) Лиман (243)
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25.02.2026 17:05 Ответить
 
 