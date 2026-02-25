Спецоперация ГУР под Степногорском: подразделение "Артан" захватило стратегические позиции и перерезало логистику врага. ВИДЕО

Спецназ Главного управления разведки МО Украины провел серию успешных наступательных действий на Запорожье, значительно оттеснив врага от стратегически важных рубежей. Как сообщает Цензор.НЕТ, элитные подразделения ГУР во взаимодействии с другими силами обороны сумели перехватить инициативу в районе Степногорска.

Несмотря на сложную логистику и непрерывные "мясные штурмы" оккупантов, украинским разведчикам удалось не только удержать оборону, но и перейти в контратаку.

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Результаты миссии:

Возвращение позиций: Бойцы спецподразделения "Артан" вернули контроль над ключевыми высотами и опорными пунктами, что существенно улучшило тактическое положение ВСУ на этом участке.

Разгром штурмовиков: Ликвидированы передовые группы российской армии, которые пытались прорваться к населенному пункту. Общие потери врага исчисляются десятками убитых и раненых.

Огневой контроль: Важным этапом стало установление огневого контроля над логистическими артериями оккупантов. Теперь подвоз БК и резервов для врага на этом направлении фактически заблокирован.

Уничтожение инфраструктуры: Поражены узлы связи и места сосредоточения живой силы, что парализовало способность противника к проведению скоординированных атак.

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Комментарий командира:

По словам командира "Артана" Виктора Торкотюка на позывной "Титан", главная задача - сделать невозможным прорыв оккупантов к окраинам Запорожья.

"Эти действия позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и окончательного выбивания врага. Наши штурмовые группы работают в тесной связке с артиллерией и тяжелыми ударными БПЛА. Цель одна - полное устранение угрозы для Запорожья", - подчеркнул "Титан".

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Контекст:

Степногорск является стратегическим пунктом на пути к Запорожью. Успех спецназа ГУР позволяет стабилизировать фронт и создает условия для дальнейшего вытеснения захватчиков с захваченных территорий области.

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