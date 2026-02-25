Рождественка под контролем Сил обороны, враг лжет о захвате села, - Волошин
Сообщение о якобы захвате населенного пункта Рождественка в Запорожской области российскими оккупантами является фейком и дезинформацией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
Российские фейки о Рождественке - дезинформация
"Это полный бред, дезинформация и фейк. Во-первых, Рождественка расположена в двух десятках километров от линии боевого столкновения", - отметил спикер.
Во-вторых, подчеркнул Волошин, на пути от линии фронта до Рождественки расположены еще несколько населенных пунктов (это и Доброполье, и Тернуватое, и Косовцево, и Придорожное) и противник к этим населенным пунктам не может даже подойти.
"И сейчас продолжаются ожесточенные бои к востоку от Доброполья. То есть, даже бои там продолжаются в 20-25 километрах от н.п. Рождественка", - пояснил спикер.
Село под контролем ВСУ, попытки оккупантов прорваться нивелированы
В то же время Волошин сообщил, что, по данным украинской разведки, противник пытался забросить небольшую инфильтрационную группу в несколько населенных пунктов. Оккупанты должны были проникнуть в район Косовцево, Придорожное и Рождественка, но группа была уничтожена.
"Но российская пропаганда продолжает рассказывать фейки. Неделю назад она рассказывала такую же историю о Косовцево, о Придорожне, а сейчас рассказывают о Рождественке. На самом деле Рождественка под контролем Сил обороны Украины", - подчеркнул Волошин.
Ранее российское минобороны сообщило о якобы захвате села Рождественка на Запорожье.
