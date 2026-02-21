Силы обороны восстановили контроль над рядом населенных пунктов на админгранице Запорожской и Днепропетровской областей, - Волошин
В конце января 2026 года Силы обороны начали операцию на Гуляйпольском направлении, осуществляют контратакующие и штурмовые действия.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
Что известно?
"С начала операции, начавшейся в конце января 2026 года, восстановлен контроль над территорией более 300 кв. км. В частности, восстановлен контроль (в т.ч. зачищено от ДРГ противника) над рядом населенных пунктов на административной границе Запорожской и Днепропетровской областей", - рассказал он.
По словам Волошина, "пока продолжается активная фаза операции, говорить об окончательных ее результатах несколько преждевременно".
В частности, в ВСУ подчеркнули, что на Гуляйпольском и Александровском направлениях происходит до полусотни боевых столкновений ежедневно. Также к северу от Гуляйполя - к востоку от Святопетровки и Староукраинки активно уничтожают врага украинские штурмовые группы, не давая оккупантам продвинуться к реке Гайчур.
"Наиболее активно сейчас враг штурмует наши позиции южнее Гуляйполя в направлении Зализничного. Продвижений нет. Мы активно контратакуем", - подчеркнул спикер.
Что предшествовало?
- Напомним, недавно командир 1 отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла заявил о "определенных успехах" украинских сил на Гуляйпольском направлении, которые "пока нельзя озвучивать, поскольку операция продолжается". Однако он добавил, что информация о ситуации на этом направлении, которую россияне сейчас распространяют в своих телеграм-каналах, "соответствует действительности".
- В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне требований Кремля на переговорах украинские военные добиваются успехов в освобождении территорий на южных направлениях фронта.
