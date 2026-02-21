Силы обороны восстановили контроль над рядом населенных пунктов на админгранице Запорожской и Днепропетровской областей, - Волошин

В конце января 2026 года Силы обороны начали операцию на Гуляйпольском направлении, осуществляют контратакующие и штурмовые действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Что известно?

"С начала операции, начавшейся в конце января 2026 года, восстановлен контроль над территорией более 300 кв. км. В частности, восстановлен контроль (в т.ч. зачищено от ДРГ противника) над рядом населенных пунктов на административной границе Запорожской и Днепропетровской областей", - рассказал он.

По словам Волошина, "пока продолжается активная фаза операции, говорить об окончательных ее результатах несколько преждевременно".

В частности, в ВСУ подчеркнули, что на Гуляйпольском и Александровском направлениях происходит до полусотни боевых столкновений ежедневно. Также к северу от Гуляйполя - к востоку от Святопетровки и Староукраинки активно уничтожают врага украинские штурмовые группы, не давая оккупантам продвинуться к реке Гайчур.

"Наиболее активно сейчас враг штурмует наши позиции южнее Гуляйполя в направлении Зализничного. Продвижений нет. Мы активно контратакуем", - подчеркнул спикер.

Что предшествовало?