РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4484 посетителя онлайн
Новости Бои на Гуляйпольском направлении
2 446 7

Силы обороны восстановили контроль над рядом населенных пунктов на админгранице Запорожской и Днепропетровской областей, - Волошин

Ситуация на Гуляйпольском направлении

В конце января 2026 года Силы обороны начали операцию на Гуляйпольском направлении, осуществляют контратакующие и штурмовые действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"С начала операции, начавшейся в конце января 2026 года, восстановлен контроль над территорией более 300 кв. км. В частности, восстановлен контроль (в т.ч. зачищено от ДРГ противника) над рядом населенных пунктов на административной границе Запорожской и Днепропетровской областей", - рассказал он.

По словам Волошина, "пока продолжается активная фаза операции, говорить об окончательных ее результатах несколько преждевременно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска не могут вытеснить ВСУ из Гуляйполя, - Силы обороны юга

В частности, в ВСУ подчеркнули, что на Гуляйпольском и Александровском направлениях происходит до полусотни боевых столкновений ежедневно. Также к северу от Гуляйполя - к востоку от Святопетровки и Староукраинки активно уничтожают врага украинские штурмовые группы, не давая оккупантам продвинуться к реке Гайчур.

"Наиболее активно сейчас враг штурмует наши позиции южнее Гуляйполя в направлении Зализничного. Продвижений нет. Мы активно контратакуем", - подчеркнул спикер.

Читайте: Силы обороны уменьшили "серую зону" возле Вишневого, Вербового и Тернового, - Волошин

Что предшествовало?

  • Напомним, недавно командир 1 отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла заявил о "определенных успехах" украинских сил на Гуляйпольском направлении, которые "пока нельзя озвучивать, поскольку операция продолжается". Однако он добавил, что информация о ситуации на этом направлении, которую россияне сейчас распространяют в своих телеграм-каналах, "соответствует действительности".
  • В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне требований Кремля на переговорах украинские военные добиваются успехов в освобождении территорий на южных направлениях фронта.

Автор: 

Запорожская область (2179) боевые действия (3749) Силы обороны юга (428) Днепропетровская область (1467)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб звільнити якісь секретні населені пункти, спочатку потрібно їх втратити. А як всі ми знаємо останній втрачений населений пункт це Сіверськ.
показать весь комментарий
21.02.2026 16:58 Ответить
Шо, Ванья, знову зрада?!
показать весь комментарий
21.02.2026 18:08 Ответить
Ні, Оленька, звичайна тупість пропаганди. Коли ти не можеш навіть нагородити хлопців за звільнення якогось населеного пункту, тому що у тебе раніше не вистачило сміливості визнати його втрату.
показать весь комментарий
21.02.2026 18:44 Ответить
ти мабуть багато звільнив віддаленно, сидячи дупою в Німеччині чи на дивані з під vpn?
показать весь комментарий
21.02.2026 20:38 Ответить
Коли буде стаття про мене, то обговоримо.
показать весь комментарий
21.02.2026 21:05 Ответить
тим часом Манько списався за станом здоров'я...
показать весь комментарий
21.02.2026 17:05 Ответить
Мабуть був у стані коми, адже ВЛК як правило зцілює навіть невиліковно хворих.
показать весь комментарий
21.02.2026 17:57 Ответить
 
 