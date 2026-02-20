Зеленский впервые подтвердил контратаки на юге: ВСУ на сегодняшний день освободили 300 км².

Президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне требований Кремля на переговорах украинские военные добиваются успехов в освобождении территорий на южных направлениях фронта.

Об этом он сказал в интервью AFP, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина продвигается на юге

Издание напоминает, что переговоры при посредничестве США в Женеве в начале этой недели не дали прогресса в ключевом вопросе территории в любом соглашении о прекращении конфликта. Москва пообещала, что захватит весь Донбасс силой, если Киев не отступит, а Путин не проявляет никаких признаков компромисса в отношении своих жестких требований прекратить четырехлетнюю инвазию.

Украина неоднократно отвергала возможность вывода своих войск из региона, заявляя, что такой шаг только ободрит Россию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидерский формат может стать решающим в переговорах, и Украина готова к нему, - Зеленский

Требование о передаче территории России появилось в то время, когда, по словам Зеленского, киевские войска набирают силу в контрнаступлениях на южном фронте.

"Я не буду вдаваться в подробности, но сегодня я могу поздравить нашу армию, прежде всего, все силы обороны, - потому что на сегодняшний день освобождено 300 квадратных километров", - заявил президент.

Зеленский также уверен, что Украина не проиграет войну, но "вопрос в том, победим ли мы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны сдерживают натиск РФ на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

Что этому способствовало?

Военные блогеры предположили, что некоторым из успехов ВСУ на юге могло способствовать массовое отключение интернет-терминалов Starlink на всем фронте в Украине после того, как владелец сети Илон Маск отключил их по просьбе Киева.

Зеленский сказал, что Киев воспользовался ситуацией, но признал для AFP, что украинские силы также испытали перебои из-за отключения.

"Есть проблемы, есть вызовы", - отметил глава государства, добавив, что неудачи, с которыми сталкивается российская сторона, "гораздо серьезнее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По территориальным вопросам, в частности Донбасса, позитива на переговорах пока нет, - Зеленский