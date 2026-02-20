Зеленский впервые подтвердил контратаки на юге: ВСУ на сегодняшний день освободили 300 км².
Президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне требований Кремля на переговорах украинские военные добиваются успехов в освобождении территорий на южных направлениях фронта.
Об этом он сказал в интервью AFP, сообщает Цензор.НЕТ.
Украина продвигается на юге
Издание напоминает, что переговоры при посредничестве США в Женеве в начале этой недели не дали прогресса в ключевом вопросе территории в любом соглашении о прекращении конфликта. Москва пообещала, что захватит весь Донбасс силой, если Киев не отступит, а Путин не проявляет никаких признаков компромисса в отношении своих жестких требований прекратить четырехлетнюю инвазию.
Украина неоднократно отвергала возможность вывода своих войск из региона, заявляя, что такой шаг только ободрит Россию.
Требование о передаче территории России появилось в то время, когда, по словам Зеленского, киевские войска набирают силу в контрнаступлениях на южном фронте.
"Я не буду вдаваться в подробности, но сегодня я могу поздравить нашу армию, прежде всего, все силы обороны, - потому что на сегодняшний день освобождено 300 квадратных километров", - заявил президент.
Зеленский также уверен, что Украина не проиграет войну, но "вопрос в том, победим ли мы".
Что этому способствовало?
Военные блогеры предположили, что некоторым из успехов ВСУ на юге могло способствовать массовое отключение интернет-терминалов Starlink на всем фронте в Украине после того, как владелец сети Илон Маск отключил их по просьбе Киева.
Зеленский сказал, что Киев воспользовался ситуацией, но признал для AFP, что украинские силы также испытали перебои из-за отключения.
"Есть проблемы, есть вызовы", - отметил глава государства, добавив, что неудачи, с которыми сталкивается российская сторона, "гораздо серьезнее".
- Напомним, недавно командир 1 отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла заявил о "определенных успехах" украинских сил на Гуляйпольском направлении, которые "пока нельзя озвучивать, поскольку операция продолжается". Однако он добавил, что информация о ситуации на этом направлении, которую россияне сейчас распространяют в своих Telegram-каналах, "соответствует действительности".
Ще раз - вони роблять все, що можуть. Якщо вони десь ще й без будь-якої підготовки попруть - це ще більші втрати. Це нам на користь.
Якби вони могли просто застосувати це зразкове "асвабаждєніє", вони б використовували його скрізь.
Ви настільки передбачувані, що я одразу писав про те, що вони роблять все, що можуть, 2 рази написав. Але ви все одно вірите у якесь чудо, що вони просто стримуються, що у них є якийсь запас, і вони просто за бажанням можуть посилити наступ.
НЕ МОЖУТЬ. Ще раз напишу, можу ви почуєте: вони роблять все, що можуть, і десь додати вони не спроможні.
Нафіг ці експерименти.
І так, наші (Офіцер чи Снайпер) попереджають: вони пригальмували тому, що накопичують ресурси для інтенсивного наступу вже навесні.
І правильно. Русні флаговтик - чи не найголовніше.
Поки все тихо, роблять вигляд, що нічого не проїбали.
А от якщо почати хизуватись, треба буде терміново доводити силу.
Це як напівшишечки?😸
Хотілося б помилитися!