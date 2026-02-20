РУС
2 871 22

Зеленский впервые подтвердил контратаки на юге: ВСУ на сегодняшний день освободили 300 км².

зсу, боевые действия

Президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне требований Кремля на переговорах украинские военные добиваются успехов в освобождении территорий на южных направлениях фронта.

Об этом он сказал в интервью AFP, сообщает Цензор.НЕТ.

Украина продвигается на юге

Издание напоминает, что переговоры при посредничестве США в Женеве в начале этой недели не дали прогресса в ключевом вопросе территории в любом соглашении о прекращении конфликта. Москва пообещала, что захватит весь Донбасс силой, если Киев не отступит, а Путин не проявляет никаких признаков компромисса в отношении своих жестких требований прекратить четырехлетнюю инвазию.

Украина неоднократно отвергала возможность вывода своих войск из региона, заявляя, что такой шаг только ободрит Россию.

Требование о передаче территории России появилось в то время, когда, по словам Зеленского, киевские войска набирают силу в контрнаступлениях на южном фронте.

"Я не буду вдаваться в подробности, но сегодня я могу поздравить нашу армию, прежде всего, все силы обороны, - потому что на сегодняшний день освобождено 300 квадратных километров", - заявил президент.

Зеленский также уверен, что Украина не проиграет войну, но "вопрос в том, победим ли мы".

Что этому способствовало?

Военные блогеры предположили, что некоторым из успехов ВСУ на юге могло способствовать массовое отключение интернет-терминалов Starlink на всем фронте в Украине после того, как владелец сети Илон Маск отключил их по просьбе Киева.

Зеленский сказал, что Киев воспользовался ситуацией, но признал для AFP, что украинские силы также испытали перебои из-за отключения.

"Есть проблемы, есть вызовы", - отметил глава государства, добавив, что неудачи, с которыми сталкивается российская сторона, "гораздо серьезнее".

  • Напомним, недавно командир 1 отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла заявил о "определенных успехах" украинских сил на Гуляйпольском направлении, которые "пока нельзя озвучивать, поскольку операция продолжается". Однако он добавил, что информация о ситуации на этом направлении, которую россияне сейчас распространяют в своих Telegram-каналах, "соответствует действительности".

Зеленский Владимир (10536) деоккупация (199) контрнаступление (199) война в Украине (7318)
Топ комментарии
+7
Пельку стули, бо русня зараз кинеться зразково-показово "асвабаждать назад".
показать весь комментарий
20.02.2026 21:52 Ответить
+6
Дивно.Кожного ранку в новинах,кацапи обстріляли,інфільтрувались,окупували і жодної згадки про наші успіхи.Тут вилазе обдовбане і розповідає ось таке.
показать весь комментарий
20.02.2026 22:07 Ответить
+4
Успіхи є, але клоун не зможе назвати жодного звільненого населеного пункту. Тому що офіційно після Сіверська він нічого не втрачав. Парадокс брехуна.
показать весь комментарий
20.02.2026 21:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Пельку стули, бо русня зараз кинеться зразково-показово "асвабаждать назад".
показать весь комментарий
20.02.2026 21:52 Ответить
Без будь-якого планування чи підтримки. Просто попруть у кіл-зону. Чим це погано? Вони і так роблять все, що можуть, не вважайте, що у них повно резервів і вони десь стримуються.
Ще раз - вони роблять все, що можуть. Якщо вони десь ще й без будь-якої підготовки попруть - це ще більші втрати. Це нам на користь.
показать весь комментарий
20.02.2026 21:58 Ответить
Ні, не на користь. Якби було закріплення на позиціях і вирівняна стабілізована лінія - так. А в процесі, коли ще оборона не вибудована - навпаки.
показать весь комментарий
20.02.2026 22:04 Ответить
Ну тобто вони настільки тупі, що не роблять цього наприклад, у Покровську, чи ви зараз стверджуватимете, що там стабілізована лінія та вибудована оборона?
Якби вони могли просто застосувати це зразкове "асвабаждєніє", вони б використовували його скрізь.
Ви настільки передбачувані, що я одразу писав про те, що вони роблять все, що можуть, 2 рази написав. Але ви все одно вірите у якесь чудо, що вони просто стримуються, що у них є якийсь запас, і вони просто за бажанням можуть посилити наступ.
НЕ МОЖУТЬ. Ще раз напишу, можу ви почуєте: вони роблять все, що можуть, і десь додати вони не спроможні.
показать весь комментарий
20.02.2026 22:19 Ответить
Добре, якщо так, а якщо - ні?
Нафіг ці експерименти.
І так, наші (Офіцер чи Снайпер) попереджають: вони пригальмували тому, що накопичують ресурси для інтенсивного наступу вже навесні.
показать весь комментарий
20.02.2026 22:46 Ответить
Успіхи є, але клоун не зможе назвати жодного звільненого населеного пункту. Тому що офіційно після Сіверська він нічого не втрачав. Парадокс брехуна.
показать весь комментарий
20.02.2026 21:58 Ответить
Наші майже нічого не пишуть про це, речники здебільшого мовчать або кажуть щось обтічне.
І правильно. Русні флаговтик - чи не найголовніше.
Поки все тихо, роблять вигляд, що нічого не проїбали.
А от якщо почати хизуватись, треба буде терміново доводити силу.
показать весь комментарий
20.02.2026 22:02 Ответить
У моєму коментарі єдина причина чому про це не пишуть
показать весь комментарий
20.02.2026 22:07 Ответить
зєля в Куп'янсьу навіть відосік знімав, причому коли його русня, за своїми заявами, освободіла.
показать весь комментарий
20.02.2026 22:10 Ответить
Про це і пишу. Він може сказати що не втрачено. Але не може сказати що звільнено. Тому що у нього нічого не втрачено
показать весь комментарий
20.02.2026 22:12 Ответить
Якщо мова тільки про зєлю, говорити немає про що.
показать весь комментарий
20.02.2026 22:49 Ответить
Часто військові просять утримувати тишу.В цього хлопця язик за зубами ніколи не тримається.Йому можна?
показать весь комментарий
20.02.2026 22:02 Ответить
Це все відбувалося ще 2 тижні тому і схоже вже закінчилось . Можна .
показать весь комментарий
20.02.2026 22:07 Ответить
а зачистити всі нори, всі підвали від кацапів. В Куп'янську до сих пір зачищають.
показать весь комментарий
20.02.2026 22:15 Ответить
Зеленський також упевнений, що Україна не програє війну, але "питання в тому, чи переможемо ми".

Це як напівшишечки?😸
показать весь комментарий
20.02.2026 22:04 Ответить
Москва пообіцяла, що захопить весь Донбас силою, якщо Київ не відступить...то логічно тоді їм просто віддати Донбас щоб вони бідні так сильно не мучались? Ось і вся суть переговорів за посередництвом дегенератів з СеШеАх та підофіла "TACO" Доні
показать весь комментарий
20.02.2026 22:05 Ответить
Дивно.Кожного ранку в новинах,кацапи обстріляли,інфільтрувались,окупували і жодної згадки про наші успіхи.Тут вилазе обдовбане і розповідає ось таке.
показать весь комментарий
20.02.2026 22:07 Ответить
На deepstatemap, чомусь цього не видно...
показать весь комментарий
20.02.2026 22:20 Ответить
Вони вже відбите лідором ще не замальовували захопленим, якось неловко.
показать весь комментарий
20.02.2026 22:27 Ответить
Браво Володька! Так и до Крыма дойдём. А там...
показать весь комментарий
20.02.2026 22:31 Ответить
Яке значення мають слова хронічного брехуна? Він би вже давно пропіарився якби звільнили бодай 1 кв. км.
Хотілося б помилитися!
показать весь комментарий
20.02.2026 23:24 Ответить
Треба не проводити контратаки ,а повноцінний контрнаступ, тільки не такий як в 2023 році, тоді і війна швидше закінчиться!
показать весь комментарий
20.02.2026 23:29 Ответить
 
 