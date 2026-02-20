УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6608 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на півдні Бої на Гуляйпільському напрямку
5 579 25

Зеленський уперше підтвердив контратаки на півдні: ЗСУ на сьогодні звільнили 300 км²

зсу, бойові дії

Президент Володимир Зеленський заявив, що на тлі вимог Кремля на переговорах українські військові мають успіхи у звільненні територій на південних напрямках фронту.

Про це він сказав в інтерв’ю AFP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна просувається на півдні

Видання нагадує, що переговори за посередництва США в Женеві на початку цього тижня не дали прогресу в ключовому питанні території в будь-якій угоді про припинення конфлікту. Москва пообіцяла, що захопить весь Донбас силою, якщо Київ не відступить, а Путін не виявляє жодних ознак компромісу щодо своїх жорстких вимог припинити чотирирічну інвазію.

Україна неодноразово відкидала можливість виведення своїх військ з регіону, заявляючи, що такий крок лише підбадьорить Росію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідерський формат може стати вирішальним у перемовинах, і Україна готова до нього, - Зеленський

Вимога про передачу території Росії з'явилася в той час, коли, за словами Зеленського, київські війська набирають силу в контрнаступах на південному фронті.

"Я не буду вдаватися в забагато подробиць, але сьогодні я можу привітати нашу армію, насамперед, всі сили оборони, — бо станом на сьогодні звільнено 300 квадратних кілометрів", - заявив президент.

Зеленський також упевнений, що Україна не програє війну, але "питання в тому, чи переможемо ми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони стримують натиск РФ на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Що цьому сприяло?

Військові блогери припустили, що деяким з успіхів ЗСУ на півдні могло сприяти масове відключення інтернет-терміналів Starlink на всьому фронті в Україні після того, як власник мережі Ілон Маск вимкнув їх на прохання Києва.

Зеленський сказав, що Київ скористався ситуацією, але визнав для AFP, що українські сили також зазнали перебоїв через відключення.

"Є проблеми, є виклики", - зауважив глава держави, додавши, що невдачі, з якими стикається російська сторона, "набагато серйозніші".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодо територіальних питань, зокрема Донбасу, позитиву на перемовинах поки немає, - Зеленський

  • Нагадаємо, нещодавно командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла заявив про "певні успіхи" українських сил на Гуляйпільському напрямку, які "поки що не можна озвучувати, оскільки операція триває". А проте він додав, що інформація щодо ситуації на цьому напрямку, яку росіяни зараз поширюють у своїх Telegram-каналах, "відповідає дійсності".

Автор: 

Зеленський Володимир (27864) деокупація (951) контрнаступ (440) війна в Україні (8402)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Без будь-якого планування чи підтримки. Просто попруть у кіл-зону. Чим це погано? Вони і так роблять все, що можуть, не вважайте, що у них повно резервів і вони десь стримуються.
Ще раз - вони роблять все, що можуть. Якщо вони десь ще й без будь-якої підготовки попруть - це ще більші втрати. Це нам на користь.
показати весь коментар
20.02.2026 21:58 Відповісти
+6
Пельку стули, бо русня зараз кинеться зразково-показово "асвабаждать назад".
показати весь коментар
20.02.2026 21:52 Відповісти
+6
Дивно.Кожного ранку в новинах,кацапи обстріляли,інфільтрувались,окупували і жодної згадки про наші успіхи.Тут вилазе обдовбане і розповідає ось таке.
показати весь коментар
20.02.2026 22:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пельку стули, бо русня зараз кинеться зразково-показово "асвабаждать назад".
показати весь коментар
20.02.2026 21:52 Відповісти
Без будь-якого планування чи підтримки. Просто попруть у кіл-зону. Чим це погано? Вони і так роблять все, що можуть, не вважайте, що у них повно резервів і вони десь стримуються.
Ще раз - вони роблять все, що можуть. Якщо вони десь ще й без будь-якої підготовки попруть - це ще більші втрати. Це нам на користь.
показати весь коментар
20.02.2026 21:58 Відповісти
Ні, не на користь. Якби було закріплення на позиціях і вирівняна стабілізована лінія - так. А в процесі, коли ще оборона не вибудована - навпаки.
показати весь коментар
20.02.2026 22:04 Відповісти
Ну тобто вони настільки тупі, що не роблять цього наприклад, у Покровську, чи ви зараз стверджуватимете, що там стабілізована лінія та вибудована оборона?
Якби вони могли просто застосувати це зразкове "асвабаждєніє", вони б використовували його скрізь.
Ви настільки передбачувані, що я одразу писав про те, що вони роблять все, що можуть, 2 рази написав. Але ви все одно вірите у якесь чудо, що вони просто стримуються, що у них є якийсь запас, і вони просто за бажанням можуть посилити наступ.
НЕ МОЖУТЬ. Ще раз напишу, можу ви почуєте: вони роблять все, що можуть, і десь додати вони не спроможні.
показати весь коментар
20.02.2026 22:19 Відповісти
Добре, якщо так, а якщо - ні?
Нафіг ці експерименти.
І так, наші (Офіцер чи Снайпер) попереджають: вони пригальмували тому, що накопичують ресурси для інтенсивного наступу вже навесні.
показати весь коментар
20.02.2026 22:46 Відповісти
Успіхи є, але клоун не зможе назвати жодного звільненого населеного пункту. Тому що офіційно після Сіверська він нічого не втрачав. Парадокс брехуна.
показати весь коментар
20.02.2026 21:58 Відповісти
Наші майже нічого не пишуть про це, речники здебільшого мовчать або кажуть щось обтічне.
І правильно. Русні флаговтик - чи не найголовніше.
Поки все тихо, роблять вигляд, що нічого не проїбали.
А от якщо почати хизуватись, треба буде терміново доводити силу.
показати весь коментар
20.02.2026 22:02 Відповісти
У моєму коментарі єдина причина чому про це не пишуть
показати весь коментар
20.02.2026 22:07 Відповісти
зєля в Куп'янсьу навіть відосік знімав, причому коли його русня, за своїми заявами, освободіла.
показати весь коментар
20.02.2026 22:10 Відповісти
Про це і пишу. Він може сказати що не втрачено. Але не може сказати що звільнено. Тому що у нього нічого не втрачено
показати весь коментар
20.02.2026 22:12 Відповісти
Якщо мова тільки про зєлю, говорити немає про що.
показати весь коментар
20.02.2026 22:49 Відповісти
Часто військові просять утримувати тишу.В цього хлопця язик за зубами ніколи не тримається.Йому можна?
показати весь коментар
20.02.2026 22:02 Відповісти
Це все відбувалося ще 2 тижні тому і схоже вже закінчилось . Можна .
показати весь коментар
20.02.2026 22:07 Відповісти
а зачистити всі нори, всі підвали від кацапів. В Куп'янську до сих пір зачищають.
показати весь коментар
20.02.2026 22:15 Відповісти
Зеленський також упевнений, що Україна не програє війну, але "питання в тому, чи переможемо ми". Джерело: https://censor.net/ua/n3601682

Це як напівшишечки?😸
показати весь коментар
20.02.2026 22:04 Відповісти
Москва пообіцяла, що захопить весь Донбас силою, якщо Київ не відступить...то логічно тоді їм просто віддати Донбас щоб вони бідні так сильно не мучались? Ось і вся суть переговорів за посередництвом дегенератів з СеШеАх та підофіла "TACO" Доні
показати весь коментар
20.02.2026 22:05 Відповісти
Дивно.Кожного ранку в новинах,кацапи обстріляли,інфільтрувались,окупували і жодної згадки про наші успіхи.Тут вилазе обдовбане і розповідає ось таке.
показати весь коментар
20.02.2026 22:07 Відповісти
В тебе джерело якесь не правильне. Або не туди дивишся, лише зраду шукаєш
показати весь коментар
21.02.2026 10:42 Відповісти
На deepstatemap, чомусь цього не видно...
показати весь коментар
20.02.2026 22:20 Відповісти
Вони вже відбите лідором ще не замальовували захопленим, якось неловко.
показати весь коментар
20.02.2026 22:27 Відповісти
Браво Володька! Так и до Крыма дойдём. А там...
показати весь коментар
20.02.2026 22:31 Відповісти
Яке значення мають слова хронічного брехуна? Він би вже давно пропіарився якби звільнили бодай 1 кв. км.
Хотілося б помилитися!
показати весь коментар
20.02.2026 23:24 Відповісти
Треба не проводити контратаки ,а повноцінний контрнаступ, тільки не такий як в 2023 році, тоді і війна швидше закінчиться!
показати весь коментар
20.02.2026 23:29 Відповісти
ну так тільки тебе ж чекаємо, поведеш нас у "повноцінний контранступ"! Закінчиш швидко війну, на виборах переможеш
показати весь коментар
21.02.2026 03:13 Відповісти
Ну для тих хто не прогулював уроки географії це абсолютна маячня. 300 кв. км. це ділянка 10х30 км. Наприклад від Гуляйполя до Пологів 20 км, а від Оріхова до Токмака якраз 30 км. Тобто якщо вірити президенту наші війська мають бути десь у тому районі.
показати весь коментар
21.02.2026 10:34 Відповісти
 
 