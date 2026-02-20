Зеленський уперше підтвердив контратаки на півдні: ЗСУ на сьогодні звільнили 300 км²

Президент Володимир Зеленський заявив, що на тлі вимог Кремля на переговорах українські військові мають успіхи у звільненні територій на південних напрямках фронту.

Про це він сказав в інтерв’ю AFP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Україна просувається на півдні

Видання нагадує, що переговори за посередництва США в Женеві на початку цього тижня не дали прогресу в ключовому питанні території в будь-якій угоді про припинення конфлікту. Москва пообіцяла, що захопить весь Донбас силою, якщо Київ не відступить, а Путін не виявляє жодних ознак компромісу щодо своїх жорстких вимог припинити чотирирічну інвазію.

Україна неодноразово відкидала можливість виведення своїх військ з регіону, заявляючи, що такий крок лише підбадьорить Росію.

Вимога про передачу території Росії з'явилася в той час, коли, за словами Зеленського, київські війська набирають силу в контрнаступах на південному фронті.

"Я не буду вдаватися в забагато подробиць, але сьогодні я можу привітати нашу армію, насамперед, всі сили оборони, — бо станом на сьогодні звільнено 300 квадратних кілометрів", - заявив президент.

Зеленський також упевнений, що Україна не програє війну, але "питання в тому, чи переможемо ми".

Що цьому сприяло?

Військові блогери припустили, що деяким з успіхів ЗСУ на півдні могло сприяти масове відключення інтернет-терміналів Starlink на всьому фронті в Україні після того, як власник мережі Ілон Маск вимкнув їх на прохання Києва.

Зеленський сказав, що Київ скористався ситуацією, але визнав для AFP, що українські сили також зазнали перебоїв через відключення.

"Є проблеми, є виклики", - зауважив глава держави, додавши, що невдачі, з якими стикається російська сторона, "набагато серйозніші".

