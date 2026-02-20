Зеленський уперше підтвердив контратаки на півдні: ЗСУ на сьогодні звільнили 300 км²
Президент Володимир Зеленський заявив, що на тлі вимог Кремля на переговорах українські військові мають успіхи у звільненні територій на південних напрямках фронту.
Про це він сказав в інтерв’ю AFP, повідомляє Цензор.НЕТ.
Україна просувається на півдні
Видання нагадує, що переговори за посередництва США в Женеві на початку цього тижня не дали прогресу в ключовому питанні території в будь-якій угоді про припинення конфлікту. Москва пообіцяла, що захопить весь Донбас силою, якщо Київ не відступить, а Путін не виявляє жодних ознак компромісу щодо своїх жорстких вимог припинити чотирирічну інвазію.
Україна неодноразово відкидала можливість виведення своїх військ з регіону, заявляючи, що такий крок лише підбадьорить Росію.
Вимога про передачу території Росії з'явилася в той час, коли, за словами Зеленського, київські війська набирають силу в контрнаступах на південному фронті.
"Я не буду вдаватися в забагато подробиць, але сьогодні я можу привітати нашу армію, насамперед, всі сили оборони, — бо станом на сьогодні звільнено 300 квадратних кілометрів", - заявив президент.
Зеленський також упевнений, що Україна не програє війну, але "питання в тому, чи переможемо ми".
Що цьому сприяло?
Військові блогери припустили, що деяким з успіхів ЗСУ на півдні могло сприяти масове відключення інтернет-терміналів Starlink на всьому фронті в Україні після того, як власник мережі Ілон Маск вимкнув їх на прохання Києва.
Зеленський сказав, що Київ скористався ситуацією, але визнав для AFP, що українські сили також зазнали перебоїв через відключення.
"Є проблеми, є виклики", - зауважив глава держави, додавши, що невдачі, з якими стикається російська сторона, "набагато серйозніші".
- Нагадаємо, нещодавно командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла заявив про "певні успіхи" українських сил на Гуляйпільському напрямку, які "поки що не можна озвучувати, оскільки операція триває". А проте він додав, що інформація щодо ситуації на цьому напрямку, яку росіяни зараз поширюють у своїх Telegram-каналах, "відповідає дійсності".
Ще раз - вони роблять все, що можуть. Якщо вони десь ще й без будь-якої підготовки попруть - це ще більші втрати. Це нам на користь.
Якби вони могли просто застосувати це зразкове "асвабаждєніє", вони б використовували його скрізь.
Ви настільки передбачувані, що я одразу писав про те, що вони роблять все, що можуть, 2 рази написав. Але ви все одно вірите у якесь чудо, що вони просто стримуються, що у них є якийсь запас, і вони просто за бажанням можуть посилити наступ.
НЕ МОЖУТЬ. Ще раз напишу, можу ви почуєте: вони роблять все, що можуть, і десь додати вони не спроможні.
Нафіг ці експерименти.
І так, наші (Офіцер чи Снайпер) попереджають: вони пригальмували тому, що накопичують ресурси для інтенсивного наступу вже навесні.
І правильно. Русні флаговтик - чи не найголовніше.
Поки все тихо, роблять вигляд, що нічого не проїбали.
А от якщо почати хизуватись, треба буде терміново доводити силу.
Це як напівшишечки?😸
Хотілося б помилитися!