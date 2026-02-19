Сили оборони стримують натиск РФ на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Від початку доби на передовій відбулося 98 бойових зіткнень українських захисників із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів, зокрема по районах населених пунктів Безсалівка, Рогізне, Волфине, Бояро-Лежачі, Уланове, Яструбщина Сумської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень з ворогом, п’ять з яких ще тривають. Противник завдав двох авіаударів, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 41 обстріл, в тому числі три - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік Зарубинки, Чугунівки. Два боєзіткнення тривають.



На Куп’янському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших захисників в бік населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак загарбників у районі Шандриголового та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман. Ще одне боєзіткнення триває.



На Слов’янському напрямку триває три боєзіткнення з ворогом у районі Озерного, Різниківки та в напрямку Рай-Олександрівки.



На Краматорському напрямку росіяни один раз намагалися просунутися на позиції наших військ в районі Оріхово-Василівки.



На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу населених пунктів Русин Яр, Софіївка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Бересток.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 29 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.



На Олександрівському напрямку агресор п’ять разів атакував у районі населеного пункту Соснівка та у напрямку Добропілля. Одне боєзіткнення триває. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Іванівка, Гаврилівка та Андріївка-Клевцове.



На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 15 атак окупантів у напрямках населених пунктів Староукраїнка, Залізничне, Зелене та в районі Гуляйполя. Чотири боєзіткнення тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Лісне, Любицьке, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне.



На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну невдалу атаку в напрямку Приморського.



На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано", - додали у Генштабі.

