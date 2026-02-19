Криничне на Запоріжжі перебуває під контролем України, - Сили оборони півдня
Населений пункт Криничне Запорізької області під контролем України, а російські повідомлення - фейк.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
"Я хочу спростувати цю інформацію, тому що Криничне під нашим контролем", - заявив Волошин.
За його словами, поширені в російських пабліках заяви про нібито захоплення населеного пункту не відповідають дійсності. Криничне розташоване західніше від Святопетрівки і Староукраїнки, і для просування в цей район противнику необхідно подолати українську оборону.
Контрдиверсійні та наступальні дії ЗСУ
"За минулу добу ми провели понад 20 пошуково-ударних і контрдиверсійних дій, знищуючи ворожі інфільтраційні групи та штурмові групи, які намагались проникнути вглиб нашої оборони. Також ми здійснювали контратакувальні дії, спростовуючи ті російські твердження, що вони десь захопили якісь території", - підкреслив Волошин.
Скорочення сірої зони та дії на випередження
Речник додав, що українські підрозділи скорочують так звану сіру зону та діють на випередження.
"В деяких випадках ми діємо на випередження, і на деяких ділянках лінії бойового зіткнення ворогу здається, що ми організували якийсь контрнаступ, але це наші дії, які узгоджені й скоординовані для того, щоб не дати ворогові просуватися глибше нашою територією", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль