Крыничное в Запорожской области находится под контролем Украины, - Силы обороны юга

Населенный пункт Крыничное Запорожской области под контролем Украины, а российские сообщения - фейк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Я хочу опровергнуть эту информацию, потому что Крыничное под нашим контролем", - заявил Волошин.

По его словам, распространенные в российских пабликах заявления о якобы захвате населенного пункта не соответствуют действительности. Крыничное расположено западнее Святопетровки и Староукраинки, и для продвижения в этот район противнику необходимо преодолеть украинскую оборону.

Контрдиверсионные и наступательные действия ВСУ

"За прошедшие сутки мы провели более 20 поисково-ударных и контрдиверсионных действий, уничтожая вражеские инфильтрационные группы и штурмовые группы, которые пытались проникнуть вглубь нашей обороны. Также мы осуществляли контратакующие действия, опровергая те российские утверждения, что они где-то захватили какие-то территории", - подчеркнул Волошин.

Сокращение серой зоны и действия на опережение

Спикер добавил, что украинские подразделения сокращают так называемую серую зону и действуют на опережение.

"В некоторых случаях мы действуем на опережение, и на некоторых участках линии боевого столкновения врагу кажется, что мы организовали какое-то контрнаступление, но это наши действия, которые согласованы и скоординированы для того, чтобы не дать врагу продвигаться глубже по нашей территории", - подчеркнул он.

