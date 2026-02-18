Сили оборони контролюють Бересток на Донеччині, ворог намагається інфільтруватися, - УВ "Схід"

Сили оборони здійснюють відповідні дії, щоб завадити російським штурмовим групам інфільтруватись в населений пункт Бересток на Донеччині.

Про це повідомив речник угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що відомо?

"Бересток зараз контролюється Силами оборони, але ворог намагається інфільтруватися малими групами, зайняти міжпозиційний простір або закріпитись в будівлях. Разом з тим, нашими Силами оборони проводяться пошуково-ударні дії і ворог знищується", - пояснив він.

За словами Шаповала, станом на сьогодні складно визначити кількість штурмовиків, що намагаються потрапити в Бересток.

"Не можна сказати точну кількість, тому що з трьох сторін до цього населеного пункту вони заходять", - додав речник.

Він також зауважив, що зі зміною погодних умов, коли випав сніг, ворога простіше знайти і знищити Силам безпілотних систем.

"Попри гучні заяви противника та про нібито "просування" поблизу н.п. Бересток, що на Донеччині, підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати визначені рубежі, контролюючи ключові підходи до населеного пункту й не допускаючи закріплення ворога", - підсумував Шаповал.

Що передувало?

18 лютого аналітики DeepState повідомили, що російські війська просунулися поблизу Берестка.

