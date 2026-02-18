Силы обороны контролируют Бересток на Донетчине, враг пытается проникнуть, - ГВ "Схід"

Силы обороны предпринимают соответствующие действия, чтобы помешать российским штурмовым группам проникнуть в населенный пункт Бересток в Донецкой области.

Об этом сообщил спикер группировки войск "Схід" Григорий Шаповал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно?

"Бересток сейчас контролируется Силами обороны, но враг пытается проникнуть небольшими группами, занять межпозиционное пространство или закрепиться в зданиях. Вместе с тем, нашими Силами обороны проводятся поисково-ударные действия и враг уничтожается", - пояснил он.

По словам Шаповала, на сегодняшний день сложно определить количество штурмовиков, пытающихся попасть в Бересток.

"Нельзя сказать точное количество, потому что с трех сторон к этому населенному пункту они заходят", - добавил спикер.

Он также отметил, что с изменением погодных условий, когда выпал снег, врага проще найти и уничтожить Силам беспилотных систем.

"Несмотря на громкие заявления противника и о якобы "продвижении" вблизи н.п. Бересток, что в Донецкой области, подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные рубежи, контролируя ключевые подходы к населенному пункту и не допуская закрепления врага", - подытожил Шаповал.

Что предшествовало?

18 февраля аналитики DeepState сообщили, что российские войска продвинулись вблизи Берестка.

