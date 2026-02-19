Силы обороны сдерживают натиск РФ на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ
С начала суток на передовой произошло 98 боевых столкновений украинских защитников с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы, в частности по районам населенных пунктов Безсаловка, Рогизное, Волфино, Бояро-Лежачие, Уланово, Яструбщина Сумской области.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений с врагом, пять из которых еще продолжаются. Противник нанес два авиаудара, сбросил четыре управляемые авиабомбы, осуществил 41 обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Старица, Волчанск, Вильча и в сторону Зарубинки, Чугуновки. Два боевых столкновения продолжаются.
На Купянском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Куриловка, Новоосиновое. Одно боевое столкновение продолжается.
На Лиманском направлении украинские воины отбили девять атак захватчиков в районе Шандриголового и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман. Еще одно боевое столкновеление продолжается.
На Славянском направлении продолжаются три боестолкновения с врагом в районе Озерного, Резниковки и в направлении Рай-Александровки.
На Краматорском направлении россияне один раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Орехово-Васильевки.
На Константиновском направлении захватчики осуществили десять наступательных действий вблизи населенных пунктов Русин Яр, Софиевка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Бересток.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 29 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филия и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки.
На Александровском направлении агрессор пять раз атаковал в районе населенного пункта Сосновка и в направлении Доброполья. Одно боестолкновение продолжается. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Ивановка, Гавриловка и Андреевка-Клевцово.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 15 атак оккупантов в направлениях населенных пунктов Староукраинка, Зализнычное, Зеленое и в районе Гуляйполя. Четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Лесное, Любицкое, Гуляйпольское, Воздвижевка, Зализнычное.
На Ореховском направлении враг осуществил одну неудачную атаку в направлении Приморского.
На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано", - добавили в Генштабе.
