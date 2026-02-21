Новини Бої на Гуляйпільському напрямку
Сили оборони відновили контроль над низкою населених пунктів на адмінмежі Запоріжжя і Дніпропетровщини, - Волошин

Ситуація на Гуляйпільському напрямку

Наприкінці січня 2026 року Сили оборони розпочали операцію на Гуляйпільському напрямку, здійснюють контратакувальні і штурмові дії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Що відомо?

"Від початку операції, що розпочалася наприкінці січня 2026 року, відновлено контроль над територією понад 300 кв. км. Так, відновлено контроль (в т.ч. зачищено від ДРГ противника) над низкою населених пунктів на адміністративній межі Запорізької і Дніпропетровської областей", - розповів він.

За словами Волошина, "поки триває активна фаза операції, говорити про остаточні її результати дещо передчасно".

Так, у ЗСУ наголосили, що на Гуляйпільському і Олександрівському напрямках відбувається до півсотні боєзіткнень щодня. Також на північ від Гуляйполя - на схід від Святопетрівки і Староукраїнки активно знищують ворога українські штурмові групи, не даючи окупантам просунутись до річки Гайчур.

"Найактивніше зараз ворог штурмує наші позиції південніше Гуляйполя в напрямку Залізничного. Просувань не має. Ми активно контратакуємо", - наголосив речник.

Що передувало?

  • Нагадаємо, нещодавно командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла заявив про "певні успіхи" українських сил на Гуляйпільському напрямку, які "поки що не можна озвучувати, оскільки операція триває". А проте він додав, що інформація щодо ситуації на цьому напрямку, яку росіяни зараз поширюють у своїх телергам-каналах, "відповідає дійсності".
  • Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що на тлі вимог Кремля на переговорах українські військові мають успіхи у звільненні територій на південних напрямках фронту.

Щоб звільнити якісь секретні населені пункти, спочатку потрібно їх втратити. А як всі ми знаємо останній втрачений населений пункт це Сіверськ.
21.02.2026 16:58 Відповісти
Шо, Ванья, знову зрада?!
21.02.2026 18:08 Відповісти
Ні, Оленька, звичайна тупість пропаганди. Коли ти не можеш навіть нагородити хлопців за звільнення якогось населеного пункту, тому що у тебе раніше не вистачило сміливості визнати його втрату.
21.02.2026 18:44 Відповісти
ти мабуть багато звільнив віддаленно, сидячи дупою в Німеччині чи на дивані з під vpn?
21.02.2026 20:38 Відповісти
Коли буде стаття про мене, то обговоримо.
21.02.2026 21:05 Відповісти
тим часом Манько списався за станом здоров'я...
21.02.2026 17:05 Відповісти
Мабуть був у стані коми, адже ВЛК як правило зцілює навіть невиліковно хворих.
21.02.2026 17:57 Відповісти
 
 