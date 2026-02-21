Сили оборони відновили контроль над низкою населених пунктів на адмінмежі Запоріжжя і Дніпропетровщини, - Волошин

Наприкінці січня 2026 року Сили оборони розпочали операцію на Гуляйпільському напрямку, здійснюють контратакувальні і штурмові дії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Що відомо?

"Від початку операції, що розпочалася наприкінці січня 2026 року, відновлено контроль над територією понад 300 кв. км. Так, відновлено контроль (в т.ч. зачищено від ДРГ противника) над низкою населених пунктів на адміністративній межі Запорізької і Дніпропетровської областей", - розповів він.

За словами Волошина, "поки триває активна фаза операції, говорити про остаточні її результати дещо передчасно".

Так, у ЗСУ наголосили, що на Гуляйпільському і Олександрівському напрямках відбувається до півсотні боєзіткнень щодня. Також на північ від Гуляйполя - на схід від Святопетрівки і Староукраїнки активно знищують ворога українські штурмові групи, не даючи окупантам просунутись до річки Гайчур.

"Найактивніше зараз ворог штурмує наші позиції південніше Гуляйполя в напрямку Залізничного. Просувань не має. Ми активно контратакуємо", - наголосив речник.

