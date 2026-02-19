Російські війська не можуть витіснити ЗСУ з Гуляйполя, - Сили оборони півдня
Російські підрозділи намагаються витіснити українських захисників із Гуляйполя Запорізької області, однак ці спроби залишаються безуспішними.
Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Противник намагається витіснити остаточно наших бійців з Гуляйполя, проте це йому не вдається", - зазначив Волошин.
За словами Волошина, ворог активізував атаки як безпосередньо в районі міста, так і по прилеглих населених пунктах. Зокрема під обстріл потрапили Залізничне, Зелене та Варварівка.
Речник підкреслив, що українські військові продовжують стримувати наступ противника та не дозволяють йому досягти поставлених цілей на цьому напрямку.
