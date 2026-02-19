Российские войска не могут вытеснить ВСУ из Гуляйполя, - Силы обороны юга
Российские подразделения пытаются вытеснить украинских защитников из Гуляйполя Запорожской области, однако эти попытки остаются безуспешными.
Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Противник пытается окончательно вытеснить наших бойцов из Гуляйполя, однако это ему не удается", - отметил Волошин.
По словам Волошина, враг активизировал атаки как непосредственно в районе города, так и по прилегающим населенным пунктам. В частности, под обстрел попали Зализничное, Зеленое и Варваровка.
Спикер подчеркнул, что украинские военные продолжают сдерживать наступление противника и не позволяют ему достичь поставленных целей на этом направлении.
