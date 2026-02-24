Терноватое полностью под контролем Сил обороны, - Волошин
Силы обороны Украины удерживают полный контроль над поселком Терноватое в Запорожской области, несмотря на заявления российских военных о якобы его захвате.
Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Какова там ситуация?
"Вчера они (оккупанты. - Ред.) снова показали, что Терноватое под их контролем. (Силы обороны. - Ред.) еще раз зачистили этот населенный пункт", - подчеркнул он.
По его словам, появление отдельных российских военных в населенном пункте не свидетельствует об изменении контроля над ним.
Терноватое расположено в глубине украинской обороны
"Возможно, кто-то где-то спрятался и дал какое-то подтверждение, что там находится. Нахождение там в тылу, на каких-то позициях, недобитых бойцов не означает, что этот населенный пункт под их контролем, потому что Терноватое в глубине нашей обороны", - пояснил спикер.
Волошин подчеркнул, что украинские военные сохраняют окончательный контроль над населенным пунктом.
