Терноватое полностью под контролем Сил обороны, - Волошин

Силы обороны успешно зачистили село в Запорожье

Силы обороны Украины удерживают полный контроль над поселком Терноватое в Запорожской области, несмотря на заявления российских военных о якобы его захвате.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Какова там ситуация?

"Вчера они (оккупанты. - Ред.) снова показали, что Терноватое под их контролем. (Силы обороны. - Ред.) еще раз зачистили этот населенный пункт", - подчеркнул он.

По его словам, появление отдельных российских военных в населенном пункте не свидетельствует об изменении контроля над ним.

Терноватое расположено в глубине украинской обороны

"Возможно, кто-то где-то спрятался и дал какое-то подтверждение, что там находится. Нахождение там в тылу, на каких-то позициях, недобитых бойцов не означает, что этот населенный пункт под их контролем, потому что Терноватое в глубине нашей обороны", - пояснил спикер.

Волошин подчеркнул, что украинские военные сохраняют окончательный контроль над населенным пунктом.

Запорожская область (2197) Силы обороны юга (431) Васильевский район (150) Терноватое (2)
речник Сил оборони півдня відповів "дипломатичною" мовою в ОПу! То не для нас!
показать весь комментарий
24.02.2026 15:24 Ответить
завтра вийде сцирський монгол і скаже ще про 4000 звільнених км
показать весь комментарий
24.02.2026 17:03 Ответить
 
 