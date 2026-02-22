Группировка ДШВ проводит операцию на Александровском направлении: восстановлен контроль над более чем 300 кв. км территории

Группировка Десантно-штурмовых войск проводит операцию на Александровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДШВ.

Какие задачи выполняют?

Основными задачами, стоящими перед подразделениями группировки, являются срыв планов противника по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях, разгром группировки войск противника и вытеснение его за пределы административной границы Днепропетровской области.

"Несмотря на активные штурмовые действия противника, подразделения группировки Десантно-штурмовых войск отражают все атаки и успешно проводят наступательные действия", - говорится в сообщении.

В целом в ДШВ ситуацию характеризуют как очень динамичную. Враг цепляется за каждый метр захваченной территории, используя все имеющиеся ресурсы, как человеческие, так и технические, но, несмотря на его яростное сопротивление, подразделения группировки выполняют поставленные задачи и шаг за шагом освобождают родную землю.

Более 300 кв. км и восемь населенных пунктов под контролем ВСУ

"С началом операции, группировкой ДШВ совместно со смежными подразделениями восстановлен контроль над территорией более 300 кв. км, (зачищено от ДРГ противника) над восемью населенными пунктами.

Пока продолжается активная фаза операции, говорить об окончательных ее результатах несколько преждевременно", - говорится в сообщении.

