Угруповання ДШВ проводить операцію на Олександрівському напрямку: відновлено контроль над понад 300 кв. км. території

дшв витісняє ворога

Угруповання Десантно-штурмових військ проводить операцію на Олександрівському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДШВ.

Які завдання виконують?

Основними завданнями, які стоять перед підрозділами угруповання, є зрив планів противника щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, розгрому угруповання військ противника та витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області.

"Незважаючи на активні штурмові дії противника, підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ відбивають усі атаки та успішно проводять наступальні дії", - йдеться у повідомленні.

Загалом у ДШВ ситуацію характеризують як дуже динамічну. Ворог чіпляється за кожен метр захопленої території, використовуючи всі наявні ресурси як людські, так і технічні, але, незважаючи на його шалений опір, підрозділи угруповання виконують поставлені завдання і крок за кроком звільняють рідну землю.

Понад 300 кв. км і вісім населених пунктів під контролем ЗСУ

"З початком операції угрупованням ДШВ разом із суміжними підрозділами відновлено контроль над територією понад 300 кв. км., (зачищено від ДРГ противника) над восьми населеними пунктами.

Поки триває активна фаза операції, говорити про остаточні її результати дещо передчасно", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі
+21
Велика подяка ЗСУ!
22.02.2026 14:14 Відповісти
+15
Втікає, втікає, втікає!!!
22.02.2026 14:13 Відповісти
+4
Це щоб не казали що Лідар сам щось придумав під коксом раніше, коли озвучив про 300км і 50 тисяч загиблих воїнів ЗСУ.
22.02.2026 14:15 Відповісти
Ми наступаємо і ворог біжить біжить біжить
22.02.2026 14:11 Відповісти
22.02.2026 14:13 Відповісти
біжить українське слово
22.02.2026 14:16 Відповісти
Біжить так, але Ви вжили його як втікає (кацапською - бєжіт). Чи не так?
22.02.2026 14:22 Відповісти
Назва фільму "Той що біжить лабіринтом " ..... він біг , чи втікав ? (( Три фільми , здається , більшість часу саме втікав .....
23.02.2026 01:55 Відповісти
З контексту зрозуміло, що він біг. Якби були якісь уточнення, то він міг би втікати бігом.
23.02.2026 11:56 Відповісти
Терміново звернися до авторів перекладу , назва " той що втікав бігом лабіринтом " дасть мільйони додаткових переглядів .
23.02.2026 12:12 Відповісти
Це просто недолугий переклад - калька з кацапського. Оригінальна назва - The Maze Runner - Бігун у лабіринті української. Поляки цей фільм назвали Więzień labiryntu (В'язень лабіринту), що найкраще передає контекст.
23.02.2026 12:18 Відповісти
"(В'язень лабіринту), що найкраще передає контекст. " .... Як найкраще ця фраза передає контекст якщо герої йдуть до лабіринту добровільно , а не перебувають у ньому за примусом ? (( Твої погляди на "найкраще" дещо збочені ((
23.02.2026 12:26 Відповісти
Але стають там в'язнями, тупаку. На Цензор рідко залізають такі тупорильці і довго тут не живуть.
23.02.2026 12:47 Відповісти
Дегенерате - в'язень аватоматично означає знаходження всередині об'єкту (" В'язень замку ІФ") , а не поруч із ним , як у сюжеті фільму . Твоя тупість напряму пов'язана з тривалим терміном перебування на цьому форумі - це наслідок твого спілкуванння із тобі подібними , вас тут небагато , але для подальшого отупіння поміж членами цієї "секти" - достатньо
23.02.2026 13:00 Відповісти
Автоматично .... описочка закралася ...
23.02.2026 13:01 Відповісти
Я бачу, що ти в'язень своєї шизи - не вмієш визнавати помилок - то буде покараний.
23.02.2026 14:33 Відповісти
Що за беззмістовна фраза ? Ти ж так кичився своєю грамотністю і тут такий апсєрон перед своїми "читачами " Некрасивенько вийшло , телепенчинку , старість дається взнаки , а тут іще і прийшла до тебе на самоті
23.02.2026 19:09 Відповісти
шо в лоб шо по лобі
22.02.2026 14:26 Відповісти
Ні. Бігти можна і в атаку, а втікати (бєжать) то явно не в атаку. Зрозумів нарешті? Чи занадто твердий лоб?
22.02.2026 14:49 Відповісти
Втікач біжить , чи пішки йде ? ((
23.02.2026 01:56 Відповісти
Втікач може бігти, може йти, а може навіть і повзти, або й не рухатися, ховаючись від погоні, наприклад.
https://goroh.pp.ua/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%87 Легейдин родич - утікач із Князівки - зібрав цілий натовп. Який уже раз розповідав він історію про свою втечу. (А. Головко)
23.02.2026 11:59 Відповісти
Ти починаєш суперечити власним тезам на початку мовного конфлікту , визнаючи що втікач "може бігти" . Визнай нарешті що не рівно дихаєш до свого опонента ... Де він тобі на мозоля наступив ? (((
23.02.2026 12:05 Відповісти
Ти просто не дуже розумний, не розуміючи контексту. Я спочатку подумав, що вдаєш дурника, але ж ні - не вдаєш. Так втікач може бігом це робити, але тоді треба уточнювати: втікають бігіом, бігом, бігом. А якщо просто біжать, біжать, біжать, то і в атаку можуть бігти.
23.02.2026 12:13 Відповісти
Ти свій "розум" показав у всій "красі" (( Дякую тобі за це , "високоінтелектуальний " ідіоте ! Тепер у мене хоч розуміння є чому ти тут "серешся" ((
23.02.2026 12:16 Відповісти
Ну ось ти і признав свою безграмотність.
23.02.2026 12:19 Відповісти
Я себе на форумі і не позиціонував як знавця мови . А ти , телепню, перш аніж іншим писати про "безграмотність"- розберися чи її "признають " , чи "визнають "
23.02.2026 12:22 Відповісти
Ти і тут всрався.
https://goroh.pp.ua/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E Визнава́ти (признава́ти) / ви́знати (призна́ти) ра́цію
23.02.2026 12:49 Відповісти
Та ні , ти обхезався , не йорзай :
Правильним та стилістично кращим варіантом у більшості контекстів (погодження, визнання правдивості чи законності) є визнавати/визнати. Дієслово «признавати» є менш вживаним або розмовним синонімом, який часто замінюють на «визнавати».
Горох +1

Основні правила:

Визнавати (що?): право, провину, помилку, поразку, незалежність.Признавати: зазвичай використовується, коли йдеться про «признавати за когось» (упізнавати) або розмовне «признавати правду».Признаватися (у чомусь): щиро розказувати про провину (визнати свою провину).
23.02.2026 12:52 Відповісти
P.S. До речі , про твою "грамотність " ... кацапи все своє життя звикли тікати тому при втечі вони використовують дієслово "убєгать " , а не "бєжать" . Твої мовні фантазії , які ти тут виклав на "папері", не варті виїденого яйця . Твій опонент зробив дослівний переклад тексту , а що мав на увазі автор пісеньки з "Днів Турбіних ", коли вжив слово "бєжіт," залишається на його совісті . Швидше за все це була рима . Кацапи також уміють красти з інших мов , тому дехто з їхніх "півцунів" запозичив взагалі " утєкай" ((
23.02.2026 12:51 Відповісти
Це вже плінтус...
Пашьол вон кацапе - сдєсь воткі нєту.
23.02.2026 14:36 Відповісти
ВІдповім твоїм улюбленим - обісрався , то сиди тепер рівно , не ворушися , може поталанить та інші твого лайна не занюхають
23.02.2026 19:04 Відповісти
23.02.2026 19:14 Відповісти
Це твій автопортрет ? Ти трішки скинь вагу , руссошвайне !
23.02.2026 20:23 Відповісти
визначально що українці ніколи не вирізнялись ницістю і цинізмом . або автори і їх лайкачі не розуміють українців або .. люди ви різні буваєте ..
22.02.2026 18:01 Відповісти
тонким знавцям української: тікать і втікать вживається в різних часових моментах і залежно від контексту. В теперішньому часі це слово ПРИРОДНЬО (з дитинства чув і вживав) ТІКАЄ. Ворог біжить, ТІКАЄ і т.п. епітети. А ВТІК частіше вживається в минулому часі як заверш. факт. Пече але спік. але і так вас зрозуміют. це не груба помилка, хоча різоне вухо і кинеться в око, що вперше учили українську в школі, а не в мами біля циці...
22.02.2026 18:10 Відповісти
Вуйку, епітети, але не синоніми.
22.02.2026 18:24 Відповісти
Це підтведжує твердолобість. Слово епітет вжито до слова "ворог", котрого нагороджують різними іншими епітетами, а не до слова "тікати", що дійсно виглядало б синонімами. А вуйко, це виглядає лайкою для кацапів і кацапоїдів. так що або надінь труси або зніми хрестик..
22.02.2026 19:43 Відповісти
https://goroh.pp.ua/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%87 Легейдин родич - утікач із Князівки - зібрав цілий натовп. Який уже раз розповідав він історію про свою втечу. (А. Головко)
23.02.2026 12:01 Відповісти
Тебе "зациклило " .......
23.02.2026 12:07 Відповісти
в українській мові є іменники, прийменники,іт.д.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Fzno.if.ua%2F%3Fp%3D2693&ved=0CBUQjRxqFwoTCPCV9-2C8JIDFQAAAAAdAAAAABAI&opi=89978449
ви погано вчилися...Тікати і втікач це різні частини мови. Втікач якраз зрозуміле і в зрозумілому контексті. А втікачі тікають, коли не втикають... вам до вуйка ще далеко, так вуйченятко...
23.02.2026 18:26 Відповісти
Вуйку, а бігун?
23.02.2026 18:33 Відповісти
Не дасть? Дякую за відвертість. Це правда - всю дорогу, тільки вимагала. Згідно Конституції, трошки не так це мало виглядати. Але, побільше цинізму!
22.02.2026 15:14 Відповісти
22.02.2026 14:14 Відповісти
22.02.2026 14:15 Відповісти
це другі ще 300 км
22.02.2026 14:17 Відповісти
"над восьми населеними пунктами".
Редакторе, годі з мови знущатися - найміть хоча б школяра на відмінки.
22.02.2026 14:16 Відповісти
Це москалі так працюють(Тому ***** і хоче асимілювати,залишилось лиш географічно окупувати(((
22.02.2026 14:45 Відповісти
Це так працює ШІ над перекладом тексту написаного "на вялікам " .
23.02.2026 12:09 Відповісти
Дуже смішно.
22.02.2026 14:19 Відповісти
А за межі України вичавити москалів немає бажання? Че зелений вишкребок вже домовився з Трампом про здачу Донбасу москалям, щоб зберегти свою шкуру?
22.02.2026 14:48 Відповісти
Боже,дай сили нашим Воїнам та збережи їх!! Героям Слава! Смерть ворогам!
22.02.2026 14:52 Відповісти
Щось підозріло співпадає з заявою паяца, яка не мала жодного підтвердження.
22.02.2026 15:20 Відповісти
Щось давно Зеленськім з Сирським в контрнаступ не ходили. З часів операції "Курськ за 3 дні". Ви на Deepstate хоч один кілометр з цих 300 покажіть, зафарбований синім.
22.02.2026 17:54 Відповісти
Не чув такого від діпстейта.
22.02.2026 23:29 Відповісти
А діпстейт розмовляє ? ((
23.02.2026 12:11 Відповісти
 
 