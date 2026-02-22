Угруповання ДШВ проводить операцію на Олександрівському напрямку: відновлено контроль над понад 300 кв. км. території
Угруповання Десантно-штурмових військ проводить операцію на Олександрівському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДШВ.
Які завдання виконують?
Основними завданнями, які стоять перед підрозділами угруповання, є зрив планів противника щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, розгрому угруповання військ противника та витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області.
"Незважаючи на активні штурмові дії противника, підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ відбивають усі атаки та успішно проводять наступальні дії", - йдеться у повідомленні.
Загалом у ДШВ ситуацію характеризують як дуже динамічну. Ворог чіпляється за кожен метр захопленої території, використовуючи всі наявні ресурси як людські, так і технічні, але, незважаючи на його шалений опір, підрозділи угруповання виконують поставлені завдання і крок за кроком звільняють рідну землю.
Понад 300 кв. км і вісім населених пунктів під контролем ЗСУ
"З початком операції угрупованням ДШВ разом із суміжними підрозділами відновлено контроль над територією понад 300 кв. км., (зачищено від ДРГ противника) над восьми населеними пунктами.
Поки триває активна фаза операції, говорити про остаточні її результати дещо передчасно", - йдеться у повідомленні.
ви погано вчилися...Тікати і втікач це різні частини мови. Втікач якраз зрозуміле і в зрозумілому контексті. А втікачі тікають, коли не втикають... вам до вуйка ще далеко, так вуйченятко...
Редакторе, годі з мови знущатися - найміть хоча б школяра на відмінки.