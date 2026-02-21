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Новини Відео Евакуація наземним дроном Бойові дії на Покровському напрямку Наземні роботизовані комплекси НРК Евакуація поранених
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Десантники 25-ї Січеславської бригади показали одну з евакуацій поранених бійців під Покровськом. ВIДЕО

Попри постійний вогневий тиск на логістичні маршрути, підрозділи 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади продовжують забезпечувати евакуацію поранених із передових позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог розширює кілзону та активно застосовує дрони на шляхах постачання, що значно ускладнює підвезення боєприпасів, проведення ротацій і вивезення поранених.

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Додаткові труднощі створюють погодні умови, які обмежують можливості пересування.

Оборона Покровська залишається надзвичайно напруженою.

Евакуація часто відбувається лише з кількох спроб, адже противник регулярно накриває маршрути обстрілами FPV-дронів, через що українські воїни іноді втрачають НРК.

Попри всі ризики, десантники щодня роблять усе можливе, щоб витягнути побратимів із зони бою, врятувати життя та втримати оборону.

На оприлюдненому відео показано одну з останніх операцій евакуації двох Січеславських десантників. Через складну логістику вона тривала майже шість годин.

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Автор: 

поранення (2830) евакуація (2530) Донецька область (11267) 25 окрема повітряно-десантна бригада (189) ДШВ Десантно-штурмові війська (473) Покровськ (1344) Покровський район (1774) НРК наземний роботизований комплекс (131)
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може б якусь бронекапсулу від ФПВ ставити на НРК ?

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21.02.2026 16:59 Відповісти
Нещодавно був збір для першого медичного батальйону на гру з назвою мауль. Я точно не скажу за назву. Але там начебто використовується бронекапсула. Бо скидалися на один, в наскребли на два. І вже було відео, як вивозили з нуля пораненого бійця.зараз йде збір на апарати штучного дихання .
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21.02.2026 17:31 Відповісти
Такі моделі вже є і діють, але парк НРК далеко не складається саме з таких.
Тут більше схоже, що це НРК загального призначення, не спеціалізований евак.
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21.02.2026 18:24 Відповісти
евакуація поранених має бути пріоритетом №1 для ЗСУ -
солдат, яки заходить на позицію, повинен бути впевненим, що у нього завжди є шанс повернутись.

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21.02.2026 17:01 Відповісти
+ + + +
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21.02.2026 17:14 Відповісти
Хлопці, храни вас Господь.
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21.02.2026 18:17 Відповісти
🫡🇺🇦
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21.02.2026 20:07 Відповісти
 
 