Десантники 25-ї Січеславської бригади показали одну з евакуацій поранених бійців під Покровськом. ВIДЕО

Попри постійний вогневий тиск на логістичні маршрути, підрозділи 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади продовжують забезпечувати евакуацію поранених із передових позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог розширює кілзону та активно застосовує дрони на шляхах постачання, що значно ускладнює підвезення боєприпасів, проведення ротацій і вивезення поранених.

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Додаткові труднощі створюють погодні умови, які обмежують можливості пересування.

Оборона Покровська залишається надзвичайно напруженою.

Евакуація часто відбувається лише з кількох спроб, адже противник регулярно накриває маршрути обстрілами FPV-дронів, через що українські воїни іноді втрачають НРК.

Попри всі ризики, десантники щодня роблять усе можливе, щоб витягнути побратимів із зони бою, врятувати життя та втримати оборону.

На оприлюдненому відео показано одну з останніх операцій евакуації двох Січеславських десантників. Через складну логістику вона тривала майже шість годин.

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