Десантники 25-й Сичеславской бригады показали одну из эвакуаций раненых бойцов под Покровском. ВИДЕО

Несмотря на постоянное огневое давление на логистические маршруты, подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады продолжают обеспечивать эвакуацию раненых с передовых позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг расширяет зону боевых действий и активно применяет дроны на путях снабжения, что значительно затрудняет подвоз боеприпасов, проведение ротаций и вывоз раненых.

Дополнительные трудности создают погодные условия, которые ограничивают возможности передвижения.

Оборона Покровска остается чрезвычайно напряженной.

Эвакуация часто происходит только с нескольких попыток, ведь противник регулярно накрывает маршруты обстрелами FPV-дронов, из-за чего украинские воины иногда теряют НРК.

Несмотря на все риски, десантники ежедневно делают все возможное, чтобы вытащить побратимов из зоны боя, спасти жизни и удержать оборону.

На обнародованном видео показана одна из последних операций по эвакуации двух Сичеславских десантников. Из-за сложной логистики она длилась почти шесть часов.

