Десантники 25-й Сичеславской бригады показали одну из эвакуаций раненых бойцов под Покровском. ВИДЕО

Несмотря на постоянное огневое давление на логистические маршруты, подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады продолжают обеспечивать эвакуацию раненых с передовых позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг расширяет зону боевых действий и активно применяет дроны на путях снабжения, что значительно затрудняет подвоз боеприпасов, проведение ротаций и вывоз раненых.

Дополнительные трудности создают погодные условия, которые ограничивают возможности передвижения.

Оборона Покровска остается чрезвычайно напряженной.

Эвакуация часто происходит только с нескольких попыток, ведь противник регулярно накрывает маршруты обстрелами FPV-дронов, из-за чего украинские воины иногда теряют НРК.

Несмотря на все риски, десантники ежедневно делают все возможное, чтобы вытащить побратимов из зоны боя, спасти жизни и удержать оборону.

На обнародованном видео показана одна из последних операций по эвакуации двух Сичеславских десантников. Из-за сложной логистики она длилась почти шесть часов.

ранение (3375) эвакуация (2288) Донецкая область (12374) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (189) ДШВ Десантно-штурмовые войска (465) Покровск (1309) Покровский район (1758) НРК наземный роботизированный комплекс (127)
може б якусь бронекапсулу від ФПВ ставити на НРК ?

21.02.2026 16:59 Ответить
Нещодавно був збір для першого медичного батальйону на гру з назвою мауль. Я точно не скажу за назву. Але там начебто використовується бронекапсула. Бо скидалися на один, в наскребли на два. І вже було відео, як вивозили з нуля пораненого бійця.зараз йде збір на апарати штучного дихання .
21.02.2026 17:31 Ответить
Такі моделі вже є і діють, але парк НРК далеко не складається саме з таких.
Тут більше схоже, що це НРК загального призначення, не спеціалізований евак.
21.02.2026 18:24 Ответить
евакуація поранених має бути пріоритетом №1 для ЗСУ -
солдат, яки заходить на позицію, повинен бути впевненим, що у нього завжди є шанс повернутись.

21.02.2026 17:01 Ответить
21.02.2026 17:14 Ответить
Хлопці, храни вас Господь.
21.02.2026 18:17 Ответить
21.02.2026 20:07 Ответить
 
 