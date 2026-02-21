Десантники 25-й Сичеславской бригады показали одну из эвакуаций раненых бойцов под Покровском. ВИДЕО
Несмотря на постоянное огневое давление на логистические маршруты, подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады продолжают обеспечивать эвакуацию раненых с передовых позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, враг расширяет зону боевых действий и активно применяет дроны на путях снабжения, что значительно затрудняет подвоз боеприпасов, проведение ротаций и вывоз раненых.
Дополнительные трудности создают погодные условия, которые ограничивают возможности передвижения.
Оборона Покровска остается чрезвычайно напряженной.
Эвакуация часто происходит только с нескольких попыток, ведь противник регулярно накрывает маршруты обстрелами FPV-дронов, из-за чего украинские воины иногда теряют НРК.
Несмотря на все риски, десантники ежедневно делают все возможное, чтобы вытащить побратимов из зоны боя, спасти жизни и удержать оборону.
На обнародованном видео показана одна из последних операций по эвакуации двух Сичеславских десантников. Из-за сложной логистики она длилась почти шесть часов.
Тут більше схоже, що це НРК загального призначення, не спеціалізований евак.
солдат, яки заходить на позицію, повинен бути впевненим, що у нього завжди є шанс повернутись.
.