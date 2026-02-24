Тернувате повністю під контролем Сил оборони, - Волошин

Сили оборони України утримують повний контроль над селищем Тернувате в Запорізькій області, незважаючи на заяви російських військових про нібито його захоплення.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Яка там ситуація?

"Вчора вони (окупанти. - Ред.) знову показали, що Тернувате під їхнім контролем. (Сили оборони. - Ред.) ще раз зачистили цей населений пункт", - наголосив він.

За його словами, поява окремих російських військових у населеному пункті не свідчить про зміну контролю над ним.

Також читайте: Угруповання ДШВ проводить операцію на Олександрівському напрямку: відновлено контроль над понад 300 кв. км. території

Тернувате розташоване в глибині української оборони

"Можливо, хтось десь сховався і дав якесь підтвердження, що там знаходиться. Знаходження там в тилу, на якихось позиціях, недобитих бійців не означає, що цей населений пункт під їхнім контролем, тому що Тернувате у глибині нашої оборони", - пояснив речник.

Волошин підкреслив, що українські військові зберігають остаточний контроль над населеним пунктом.

Також читайте: Російські війська не можуть витіснити ЗСУ з Гуляйполя, - Сили оборони півдня