Тернувате повністю під контролем Сил оборони, - Волошин

Сили оборони успішно зачистили село на Запоріжжі

Сили оборони України утримують повний контроль над селищем Тернувате в Запорізькій області, незважаючи на заяви російських військових про нібито його захоплення.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Яка там ситуація?

"Вчора вони (окупанти. - Ред.) знову показали, що Тернувате під їхнім контролем. (Сили оборони. - Ред.) ще раз зачистили цей населений пункт", - наголосив він.

За його словами, поява окремих російських військових у населеному пункті не свідчить про зміну контролю над ним.

Тернувате розташоване в глибині української оборони

"Можливо, хтось десь сховався і дав якесь підтвердження, що там знаходиться. Знаходження там в тилу, на якихось позиціях, недобитих бійців не означає, що цей населений пункт під їхнім контролем, тому що Тернувате у глибині нашої оборони", - пояснив речник.

Волошин підкреслив, що українські військові зберігають остаточний контроль над населеним пунктом.

речник Сил оборони півдня відповів "дипломатичною" мовою в ОПу! То не для нас!
24.02.2026 15:24 Відповісти
завтра вийде сцирський монгол і скаже ще про 4000 звільнених км
24.02.2026 17:03 Відповісти
 
 