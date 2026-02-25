Різдвянка під контролем Сил оборони, ворог бреше про захоплення села, - Волошин

Повідомлення про нібито захоплення населеного пункту Різдвянка в Запорізькій області російськими окупантами є фейком та дезінформацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

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Російські фейки про Різдвянку - дезінформація

"Це повна маячня, дезінформація і фейк. По-перше, Різдвянка розташована за два десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення", - зазначив речник.

По-друге, підкреслив Волошин, на шляху від лінії фронту до Різдвянки розташовані ще декілька населених пунктів (це і Добропілля, і Тернувате, і Косівцеве, і Придорожнє) і противник до цих населених пунктів не може навіть підійти.

"І зараз тривають запеклі бої на схід від Добропілля. Тобто, навіть бої там тривають кілометрів за 20-25 до н.п. Різдвянка", - пояснив речник.

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Село під контролем ЗСУ, спроби окупантів прорватися нівельовані

Водночас Волошин повідомив, що, за даними української розвідки, противник намагався закинути невелику інфільтраційну групу в декілька населених пунктів. Окупанти мали проникнути в район Косівцеве, Придорожнє і Різдвянка, але групу було знищено.

"Але російська пропаганда продовжує розповідати фейки. Тиждень тому вона розповідала таку ж історію про Косівцеве, про Придорожнє, і зараз розповідають про Різдвянку. Насправді Різдвянка під контролем Сил оборони України", - наголосив Волошин.

Раніше російське міноборони повідомило про ніби захоплення села Різдвянка на Запоріжжі.

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