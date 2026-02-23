РУС
Новости
7 683 48

Битва за Степногорск: РФ бросила элитные подразделения, которые стремятся прорваться в Запорожье, — The Times

зсу

Чтобы выйти на подступы к Запорожью, российским войскам необходимо преодолеть один из самых сложных рубежей — поселок Степногорск, который удерживают подразделения ВСУ. На этом участке сосредоточено около 20 тысяч россиян, которые пытаются прорваться на север в направлении областного центра за 22 км.

Об этом говорится в материале The Times, передает Цензор.НЕТ.

Бои за Степногорск — как решается судьба Запорожья?

  • Отмечается, что село является последней линией обороны перед рекой Конка, и если противник пересечет этот барьер, то сможет круглосуточно не только БПЛА, но и из артиллерии круглосуточно обстреливать Запорожье.

"Это вызовет панику среди гражданского населения и гуманитарный кризис. Это создаст условия для оккупации Запорожья и потери регионального центра", - отметил старший офицер, командир подразделения FERRATA "Монгол".

Международный легион "Revanche" провел зачистку позиций врага возле Степногорска. ВИДЕО

Продолжительность жизни россиянина – 12 минут

Отмечается, что Россия перебросила под Степногорск элитные подразделения – две десантные дивизии, мотострелковую дивизию и бригаду спецназа. С украинской стороны оборону держат бойцы ГУР МО, пехотинцы, операторы БПЛА и подразделения территориальной обороны. Соотношение сил, по оценкам военных, составляет примерно 1 к 7 не в пользу Украины.

"Я думаю, что средняя продолжительность жизни одного мобилизованного россиянина здесь составляет около 12 минут, не больше, — комментирует ситуацию офицер FERRATA. — А цена его жизни, если говорить о снарядах и средствах поражения, затраченных на его убийство, составляет около 5000-6000 долларов".

FERRATA, которая сотрудничает с украинской военно-технической компанией и использует искусственный интеллект для поддержки своих операций, имеет задачу проводить разведку, контратаки и рейды на российские позиции, заставляя их отступать, когда они пытаются закрепиться на выгодных позициях. Когда группе россиян удается проникнуть в украинские позиции, их уничтожают штурмовые группы "Монгол".

Криничное в Запорожской области находится под контролем Украины, - Силы обороны юга

Офіцер Феррати Дев’ятий у командному центрі

Опасные операции ВСУ 

The Times рассказали, что не все операции на этом участке проходят хорошо для украинских войск.

Сержант с позывным "Айс" рассказал об инциденте в декабре, когда группа из 15 бойцов отправилась создавать наблюдательные и засадочные позиции вблизи оккупированной фермы. Часть маршрута военные преодолевали пешком в полном снаряжении, разделившись на четыре группы.

Сержант с позывным "Айс"
Сержант с позывным "Айс"

Сержант із позивним "Айс"

"Одна из моих групп вела наших соседей к цели, оставалось 300 метров, и их заметил дрон. Затем начался обстрел, — вспоминает "Айс". — Один побратим был убит мгновенно — прямым попаданием дрона. И мой боец тоже: осколки миномета ранили его, а потом его добили с помощью FPV-дрона".

Остальные бойцы укрылись в окопе "Айса", что демаскировало позицию для врага. Примерно через 15 минут по блиндажу ударил FPV-дрон, вызвав пожар. Далее начались минометный и артиллерийский обстрелы. Защитники около трех часов находились в задымленной траншее, которая горела, после чего пытались покинуть позицию. В результате они получили значительные ожоги конечностей.

Операции ВСУ
Операции ВСУ

Однако россияне все еще атакуют центр Степногорска. "Монгол" не ожидает, что мирные переговоры дадут быстрый результат. Он сказал, что его бойцы будут воевать, пока россияне будут находиться на украинской территории: "Только уничтожение человеческих ресурсов уменьшит боевой потенциал врага. Без человеческих ресурсов не движется ни один танк, ни один дрон. Наша задача, прежде всего, — убивать россиян".

Автор: 

Запорожская область (2190) боевые действия (3762) Васильевский район (148) Степногорск (63) война в Украине (7352)
Топ комментарии
+12
Лідору ніхто не тицьнув під нос, що ще один наступний обл.Центр під загрозою ???
Ааа, Лідору ж ніколи!! Він воює з Опозицією, з місцевим самоврядуванням та з успішними Генералами, які і так в опалі та не при посадах... ( В одній європейській великій країні це називалося фашизмом... )
23.02.2026 18:21 Ответить
+10
Тривожні новини.
Навіть якщо щось підкрутили і перебільшили - це ж імпортне видання!! Щось та знають вони.
А по Марахвону такого не скажуть!!!
Не Дай Боже - то тільки пост-фактум: " ми сумуємо, ми співчуваємо, ми вимагаємо покарати, Україні потрібно більше ракет / ППО / снарядів " тощо тощо...
23.02.2026 18:16 Ответить
+6
Тому що на посади призначає Верховний. А його у нас немає з 2019 року!!
Зебуїнова макака узурпувала владу і руйнує
23.02.2026 18:36 Ответить
Тривожні новини.
Навіть якщо щось підкрутили і перебільшили - це ж імпортне видання!! Щось та знають вони.
А по Марахвону такого не скажуть!!!
Не Дай Боже - то тільки пост-фактум: " ми сумуємо, ми співчуваємо, ми вимагаємо покарати, Україні потрібно більше ракет / ППО / снарядів " тощо тощо...
23.02.2026 18:16 Ответить
Такими темпами кацапи до Запоріжжя будуть просуватися мінімум 6 місяців...часу вдосталь на евакуацію..
23.02.2026 19:20 Ответить
З обласного центру? Ти чебурахнувся на всю голову?
23.02.2026 19:51 Ответить
Черговий ********* наших західних "партнерів".
23.02.2026 18:17 Ответить
Що поробиш...
думкозлочинці Марахвон не дивляться, і Міністерству Правди Лідору не кланяються... не довіряють
23.02.2026 18:22 Ответить
Лідору ніхто не тицьнув під нос, що ще один наступний обл.Центр під загрозою ???
Ааа, Лідору ж ніколи!! Він воює з Опозицією, з місцевим самоврядуванням та з успішними Генералами, які і так в опалі та не при посадах... ( В одній європейській великій країні це називалося фашизмом... )
23.02.2026 18:21 Ответить
"Генералами, які і так в опалі та не при посадах"... Чому ці генерали не хочуть вступити до ЗСУ і воювати?
23.02.2026 18:26 Ответить
Тому що на посади призначає Верховний. А його у нас немає з 2019 року!!
Зебуїнова макака узурпувала владу і руйнує
23.02.2026 18:36 Ответить
На які посади? При чому тут посади? Будь-яка людина може без перешкод укласти контракт з одним з підрозділів ЗСУ, і воювати починаючи від рядового, і аж до старших офіцерських посад. Посада рядового для професійного військового точно знайдеться. Верховний для цього не потрібен.
23.02.2026 18:42 Ответить
не терпиться добити останніх українських генералів-патріотів?
23.02.2026 19:31 Ответить
Генерали-патріоти зараз служать у війську. Твої генерали - це диванні серуни, які отримують велику пенсію, яку не заслужили. Так, якщо їх "добити", то принаймні буде користь у тому, що державний бюджет збереже велику суму грошей.
24.02.2026 07:41 Ответить
Гарно написали. А тому до Вас запитання: " А чому не підписують такі контракти ''актори'' 95 кварталу'', міндічі, цукермани, єрмаки, шурми та інші кровосісі( слова, сказане Кілію Бімбою) позітівні блогери і купа прихлєбатєлєй біля влади? Чому мають йти ****** брудом племені 73% генерали, чкі добре захищали Україну, але їх звільнив Вождь?" А якщо йти далі, то за кількості добровольців 73% цим генералам просто не вистачить місця в ЗСУ. Чому це плем'я не йде захищати свій вибір?
23.02.2026 19:33 Ответить
Ти, звичайно, підписав.
23.02.2026 19:52 Ответить
Особисто я беру приклад з Верховного. Скільки він там раз у свій час відносив?
23.02.2026 20:09 Ответить
"Особисто я беру приклад з Верховного"...
А для чого ти береш приклад з людини, яку сам же критикуєш?
24.02.2026 08:11 Ответить
"Чому не підписують такі контракти ''актори'' 95 кварталу'', міндічі, цукермани, єрмаки, шурми та інші кровосісі", це ви у них спитайте. Мова зараз йде про "генералів-патріотів" - професійних військових, які давали присягу зі зброєю у руках захищати державу, отримували зарплату за те, що байдикували, пиячили та розкрадали армію, а тепер отримують за це гарну пенсію.
24.02.2026 07:46 Ответить
Ви з тих, хто стріляє балістичною ракетою по горобцях?
Так, будь-хто може підписати контрак з ЗСУ на будь-яку посаду. І я знаю кількох людей з "великими зірками" (старших офіцерів), які пішли рядовими чи сержантами. Але розкидуватись генералітетом, який успішно проводив звільнення території України (допоки не створили "Ставку") на м'ясні штурми - це балістика по горобцях.
ІМХО
23.02.2026 20:33 Ответить
1. Це гарна ідея, зарядити цими "генералами" балістичну ракету, і вдарити нею по горобцям. Принаймні для ПФУ та державного бюджету користь буде.
2. Генерал, який під час війни не воює, це не генерал, а некорисний диванний серун, який державі приносить лише шкоду. Таким "генералітетом" можна і потрібно розкидатись.
3. Хто з "успішних генералів", які зараз не служать у ЗСУ, і які зараз не працюють на державу на інших посадах, "успішно проводили звільнення територій"? Прізвища можете назвати?
4. Чому держава мобілізує представників інших професій, які дійсно приносять користь державі своєю працею, своїми науковими дослідженнями, іншою діяльністю, і не мобілізують диванних генералів, які отримували зарплату, а зараз пенсію, але все життя тільки і робили, що пили, розкрадали, та займались рекетом на ринках? (Це питання до держави).
5. Чому, наприклад, професор історії, який навіть ніколи зброю у руках не тримав, добровільно йде захищати Батьківщину, а "успішний генерал", який є професійним військовим, і давав присягу зі зброєю захищати Батьківщину, сидить і сере у диван? (Це питання до самих "успішних серунів").
24.02.2026 08:08 Ответить
опозицією?
це, хто?
23.02.2026 18:28 Ответить
Хто допомагає Фронту. Антиподи міндічєй ( верховної влади Країни Мрій)
23.02.2026 18:37 Ответить
елітні?
це які?

23.02.2026 18:22 Ответить
Це ж знаменитий "Чмоня".
Хтось з місцевих Донецької області, здається навіть колишній чи то педагог чи то клерк міськади ..... Таких вже вігнали в землю багато-багато десятків тисяч - тобто нашим же населенням воюють та вбивають Укоаїнців...
23.02.2026 18:25 Ответить
~ Українців... ( помилка друку)
23.02.2026 18:26 Ответить
Це такі як ти , тільки трошки кращі .
23.02.2026 19:13 Ответить
тобто ти вважаєш що зі сторони кацапів всі ость такі "чмоні" і професіоналів в них нема? дебіле, не принижуй українських бійців, воюємо ми з серйозним ворогом...
23.02.2026 19:44 Ответить
Так!
Я вважаю!
Навіть, я чітко знаю, що ми воюємо проти зброду ніщебродів!
Але, їх овердохєріща!
Це, ніяк не принижує українських захисників!
А от, тупі накази, або відсутність набоїв та їжи і води ставить під загрозу життя!!!!
23.02.2026 20:31 Ответить
Один побратим був убитий миттєво - прямим влученням дрона. І мій боєць теж: осколки міномета поранили його, а потім його добили за допомогою FPV-дрона". Інші бійці укрилися в окопі "Айса", що демаскувало позицію для ворога. Приблизно за 15 хвилин по бліндажу вдарив FPV-дрон, спричинивши пожежу. Далі розпочалися мінометний і артилерійський обстріли. Захисники близько трьох годин перебували в задимленій траншеї, що горіла, після чого намагалися залишити позицію. Джерело: https://censor.net/ua/n3602045
23.02.2026 20:55 Ответить
???????
23.02.2026 21:00 Ответить
Вас не дивує, що бійці зазнали втрат не зустрівши абсолютно нікого нікого з натовпу нищебродів зі старенькими калашами?
23.02.2026 21:04 Ответить
Ні!
Не дивує.
Мій родич, має тяжке поранення.
Зараз, дома на реабілітації.
Ми з ним багато обговорюємо армійські байки.
А знає він, про підарів, набагато більше, чим якась пісулька на пабліку.
23.02.2026 21:15 Ответить
Ось і мене не дивує.
23.02.2026 21:38 Ответить
ось ти і є "якась пісулька на пабліку", яка "має родича, який багато знає"...
24.02.2026 02:00 Ответить
Всі ті так звані елітні підрозділи кацапстану будуть знищені, нікуди вони там не прорвуться!
23.02.2026 18:25 Ответить
Гойда до кобзона доведе !! ©
Двіжухі захотєлі...
23.02.2026 18:34 Ответить
та да з Польші з дивану тобі видніше.
23.02.2026 19:24 Ответить
Шо це вони вилізли зараз, коли степногірськ ще з осені захоплено. навіть діпстейст його замалював наполовину червоним.
23.02.2026 18:31 Ответить
у ***** на жаль цього елітного алкогольного бидла до скінчення його віку є ...
23.02.2026 18:33 Ответить
Ні. До скінчення грошей.
23.02.2026 18:38 Ответить
Елітні? Це ті що замість бояришніка "фінляндію" вживають?
23.02.2026 18:36 Ответить
Звідки там аж 20 тисяч? Це ж їх треба якось десь розміщати, так сирок казав поповнення менше ніж втрати, а звідки оці взялися?
23.02.2026 18:48 Ответить
Великий при великий Болт їм в харю, а не Запоріжжя!
23.02.2026 19:17 Ответить
Ліквідувати нах.. усю цю "елітну" нечисть.
23.02.2026 19:44 Ответить
Про Чонгар і піар. Не змогли замінувати Чонгар, то замінуйте хоча б Запор.,Дніпр.,Харків. і Сумську області.
23.02.2026 19:48 Ответить
Щось занадто дорого нам обходиться смерть одного кацапа. 5-6 тисяч баксів.Утилізацію біосміття потрібно потроху здешевлювати. Єфективність для нас це мінімум коштів на смерть окупанта.
23.02.2026 23:06 Ответить
Це не дорого. Тим більше, за європейські гроші. Один снаряд 155 мм коштує понад три тисячі баксів.
24.02.2026 04:34 Ответить
 
 