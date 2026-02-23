Битва за Степногорск: РФ бросила элитные подразделения, которые стремятся прорваться в Запорожье, — The Times
Чтобы выйти на подступы к Запорожью, российским войскам необходимо преодолеть один из самых сложных рубежей — поселок Степногорск, который удерживают подразделения ВСУ. На этом участке сосредоточено около 20 тысяч россиян, которые пытаются прорваться на север в направлении областного центра за 22 км.
Об этом говорится в материале The Times, передает Цензор.НЕТ.
Бои за Степногорск — как решается судьба Запорожья?
- Отмечается, что село является последней линией обороны перед рекой Конка, и если противник пересечет этот барьер, то сможет круглосуточно не только БПЛА, но и из артиллерии круглосуточно обстреливать Запорожье.
"Это вызовет панику среди гражданского населения и гуманитарный кризис. Это создаст условия для оккупации Запорожья и потери регионального центра", - отметил старший офицер, командир подразделения FERRATA "Монгол".
Продолжительность жизни россиянина – 12 минут
Отмечается, что Россия перебросила под Степногорск элитные подразделения – две десантные дивизии, мотострелковую дивизию и бригаду спецназа. С украинской стороны оборону держат бойцы ГУР МО, пехотинцы, операторы БПЛА и подразделения территориальной обороны. Соотношение сил, по оценкам военных, составляет примерно 1 к 7 не в пользу Украины.
"Я думаю, что средняя продолжительность жизни одного мобилизованного россиянина здесь составляет около 12 минут, не больше, — комментирует ситуацию офицер FERRATA. — А цена его жизни, если говорить о снарядах и средствах поражения, затраченных на его убийство, составляет около 5000-6000 долларов".
FERRATA, которая сотрудничает с украинской военно-технической компанией и использует искусственный интеллект для поддержки своих операций, имеет задачу проводить разведку, контратаки и рейды на российские позиции, заставляя их отступать, когда они пытаются закрепиться на выгодных позициях. Когда группе россиян удается проникнуть в украинские позиции, их уничтожают штурмовые группы "Монгол".
Опасные операции ВСУ
The Times рассказали, что не все операции на этом участке проходят хорошо для украинских войск.
Сержант с позывным "Айс" рассказал об инциденте в декабре, когда группа из 15 бойцов отправилась создавать наблюдательные и засадочные позиции вблизи оккупированной фермы. Часть маршрута военные преодолевали пешком в полном снаряжении, разделившись на четыре группы.
"Одна из моих групп вела наших соседей к цели, оставалось 300 метров, и их заметил дрон. Затем начался обстрел, — вспоминает "Айс". — Один побратим был убит мгновенно — прямым попаданием дрона. И мой боец тоже: осколки миномета ранили его, а потом его добили с помощью FPV-дрона".
Остальные бойцы укрылись в окопе "Айса", что демаскировало позицию для врага. Примерно через 15 минут по блиндажу ударил FPV-дрон, вызвав пожар. Далее начались минометный и артиллерийский обстрелы. Защитники около трех часов находились в задымленной траншее, которая горела, после чего пытались покинуть позицию. В результате они получили значительные ожоги конечностей.
Однако россияне все еще атакуют центр Степногорска. "Монгол" не ожидает, что мирные переговоры дадут быстрый результат. Он сказал, что его бойцы будут воевать, пока россияне будут находиться на украинской территории: "Только уничтожение человеческих ресурсов уменьшит боевой потенциал врага. Без человеческих ресурсов не движется ни один танк, ни один дрон. Наша задача, прежде всего, — убивать россиян".
