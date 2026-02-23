Битва за Степногірськ: РФ кинула елітні підрозділи, які прагнуть прорватися до Запоріжжя, - The Times

Щоб вийти на підступи до Запоріжжя, російським військам необхідно подолати один із найскладніших рубежів — селище Степногірськ, яке утримують підрозділи ЗСУ. На цій ділянці зосереджено близько 20 тисяч росіян, які намагаються прорватися на північ у напрямку обласного центру за 22 км.

Про це йдеться у матеріалі The Times, передає Цензор.НЕТ.

Бої за Степногірськ – як вирішує долю Запоріжжя?

Наголошується, що село є останньою лінією оборони перед річкою Конка, і якщо противник перетне цей бар'єр, то зможе цілодобово не лише БпЛА, але й з артилерії цілодобово обстрілювати Запоріжжя.

"Це викличе паніку серед цивільного населення і гуманітарну кризу. Це створить умови для окупації Запоріжжя і втрати регіонального центру", - зазначив старший офіцер, командувач підрозділом FERRATA "Монгол".

Тривалість життя росіянина – 12 хвилин

Зазначається, що Росія перекинула під Степногірськ елітні підрозділи –– дві десантні дивізії, мотострілецьку дивізію та бригаду спецназу. З українського боку оборону тримають бійці ГУР МО, піхотинці, оператори БпЛА та підрозділи територіальної оборони. Співвідношення сил, за оцінками військових, становить приблизно 1 до 7 не на користь України.

"Я думаю, що середня тривалість життя одного мобілізованого росіянина тут становить близько 12 хвилин, не більше, — коментує ситуацію офіцер FERRATA. — А ціна його життя, якщо говорити про снаряди й засоби ураження, витрачені на його вбивство, становить близько 5000-6000 доларів".

FERRATA, яка співпрацює з українською військово-технічною компанією і використовує штучний інтелект для підтримки своїх операцій, має завдання проводити розвідку, контратаки й рейди на російські позиції, змушуючи їх відступати, коли вони намагаються закріпитися на вигідних позиціях. Коли групі росіян вдається проникнути в українські позиції, їх знищують штурмові групи "Монгол".

Офіцер Феррати "Дев'ятий" у командному центрі

Небезпечні операції ЗСУ

The Times розповіли, що не всі операції на цьому відтинку проходять добре для українських військ.

Сержант із позивним "Айс" розповів про інцидент у грудні, коли група з 15 бійців вирушила створювати спостережні та засідкові позиції поблизу окупованої ферми. Частину маршруту військові долали пішки у повному спорядженні, розділившись на чотири групи.

Сержант із позивним "Айс"

"Одна з моїх груп вела наших сусідів до цілі, залишалося 300 метрів, і їх помітив дрон. Потім почався обстріл, — згадує "Айс". — Один побратим був убитий миттєво — прямим влученням дрона. І мій боєць теж: осколки міномета поранили його, а потім його добили за допомогою FPV-дрона".

Інші бійці укрилися в окопі "Айса", що демаскувало позицію для ворога. Приблизно за 15 хвилин по бліндажу вдарив FPV-дрон, спричинивши пожежу. Далі розпочалися мінометний і артилерійський обстріли. Захисники близько трьох годин перебували в задимленій траншеї, що горіла, після чого намагалися залишити позицію. Унаслідок цього вони зазнали значних опіків кінцівок.









Однак росіяни все ще атакують центр Степногірська. "Монгол" не очікує, що мирні переговори дадуть швидкий результат. Він сказав, що його бійці будуть воювати, доки росіяни перебуватимуть на українській території: "Тільки знищення людських ресурсів зменшить бойовий потенціал ворога. Без людських ресурсів не рухається жоден танк, жоден дрон. Наше завдання, перш за все, — вбивати росіян".