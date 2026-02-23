Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку
8 691 48

Битва за Степногірськ: РФ кинула елітні підрозділи, які прагнуть прорватися до Запоріжжя, - The Times

Щоб вийти на підступи до Запоріжжя, російським військам необхідно подолати один із найскладніших рубежів — селище Степногірськ, яке утримують підрозділи ЗСУ. На цій ділянці зосереджено близько 20 тисяч росіян, які намагаються прорватися на північ у напрямку обласного центру за 22 км.

Про це йдеться у матеріалі The Times, передає Цензор.НЕТ.

Бої за Степногірськ – як вирішує долю Запоріжжя?

  • Наголошується, що село є останньою лінією оборони перед річкою Конка, і якщо противник перетне цей бар'єр, то зможе цілодобово не лише БпЛА, але й з артилерії цілодобово обстрілювати Запоріжжя.

"Це викличе паніку серед цивільного населення і гуманітарну кризу. Це створить умови для окупації Запоріжжя і втрати регіонального центру", - зазначив старший офіцер, командувач підрозділом FERRATA "Монгол".

Тривалість життя росіянина – 12 хвилин

Зазначається, що Росія перекинула під Степногірськ елітні підрозділи –– дві десантні дивізії, мотострілецьку дивізію та бригаду спецназу. З українського боку оборону тримають бійці ГУР МО, піхотинці, оператори БпЛА та підрозділи територіальної оборони. Співвідношення сил, за оцінками військових, становить приблизно 1 до 7 не на користь України.

"Я думаю, що середня тривалість життя одного мобілізованого росіянина тут становить близько 12 хвилин, не більше, — коментує ситуацію офіцер FERRATA. — А ціна його життя, якщо говорити про снаряди й засоби ураження, витрачені на його вбивство, становить близько 5000-6000 доларів".

FERRATA, яка співпрацює з українською військово-технічною компанією і використовує штучний інтелект для підтримки своїх операцій, має завдання проводити розвідку, контратаки й рейди на російські позиції, змушуючи їх відступати, коли вони намагаються закріпитися на вигідних позиціях. Коли групі росіян вдається проникнути в українські позиції, їх знищують штурмові групи "Монгол".

Офіцер Феррати "Дев'ятий" у командному центрі

Небезпечні операції ЗСУ 

The Times розповіли, що не всі операції на цьому відтинку проходять добре для українських військ.

Сержант із позивним "Айс" розповів про інцидент у грудні, коли група з 15 бійців вирушила створювати спостережні та засідкові позиції поблизу окупованої ферми. Частину маршруту військові долали пішки у повному спорядженні, розділившись на чотири групи.

Сержант із позивним "Айс"

"Одна з моїх груп вела наших сусідів до цілі, залишалося 300 метрів, і їх помітив дрон. Потім почався обстріл, — згадує "Айс". — Один побратим був убитий миттєво — прямим влученням дрона. І мій боєць теж: осколки міномета поранили його, а потім його добили за допомогою FPV-дрона".

Інші бійці укрилися в окопі "Айса", що демаскувало позицію для ворога. Приблизно за 15 хвилин по бліндажу вдарив FPV-дрон, спричинивши пожежу. Далі розпочалися мінометний і артилерійський обстріли. Захисники близько трьох годин перебували в задимленій траншеї, що горіла, після чого намагалися залишити позицію. Унаслідок цього вони зазнали значних опіків кінцівок.

Операції ЗСУ

Однак росіяни все ще атакують центр Степногірська. "Монгол" не очікує, що мирні переговори дадуть швидкий результат. Він сказав, що його бійці будуть воювати, доки росіяни перебуватимуть на українській території: "Тільки знищення людських ресурсів зменшить бойовий потенціал ворога. Без людських ресурсів не рухається жоден танк, жоден дрон. Наше завдання, перш за все, — вбивати росіян".

Запорізька область (4927) бойові дії (5906) Василівський район (164) Степногірськ (73) війна в Україні (8431)
+12
Лідору ніхто не тицьнув під нос, що ще один наступний обл.Центр під загрозою ???
Ааа, Лідору ж ніколи!! Він воює з Опозицією, з місцевим самоврядуванням та з успішними Генералами, які і так в опалі та не при посадах... ( В одній європейській великій країні це називалося фашизмом... )
23.02.2026 18:21 Відповісти
+10
Тривожні новини.
Навіть якщо щось підкрутили і перебільшили - це ж імпортне видання!! Щось та знають вони.
А по Марахвону такого не скажуть!!!
Не Дай Боже - то тільки пост-фактум: " ми сумуємо, ми співчуваємо, ми вимагаємо покарати, Україні потрібно більше ракет / ППО / снарядів " тощо тощо...
23.02.2026 18:16 Відповісти
+6
Тому що на посади призначає Верховний. А його у нас немає з 2019 року!!
Зебуїнова макака узурпувала владу і руйнує
23.02.2026 18:36 Відповісти
Такими темпами кацапи до Запоріжжя будуть просуватися мінімум 6 місяців...часу вдосталь на евакуацію..
23.02.2026 19:20 Відповісти
Черговий ********* наших західних "партнерів".
23.02.2026 18:17 Відповісти
Що поробиш...
думкозлочинці Марахвон не дивляться, і Міністерству Правди Лідору не кланяються... не довіряють
23.02.2026 18:22 Відповісти
"Генералами, які і так в опалі та не при посадах"... Чому ці генерали не хочуть вступити до ЗСУ і воювати?
23.02.2026 18:26 Відповісти
не терпиться добити останніх українських генералів-патріотів?
23.02.2026 19:31 Відповісти
Гарно написали. А тому до Вас запитання: " А чому не підписують такі контракти ''актори'' 95 кварталу'', міндічі, цукермани, єрмаки, шурми та інші кровосісі( слова, сказане Кілію Бімбою) позітівні блогери і купа прихлєбатєлєй біля влади? Чому мають йти ****** брудом племені 73% генерали, чкі добре захищали Україну, але їх звільнив Вождь?" А якщо йти далі, то за кількості добровольців 73% цим генералам просто не вистачить місця в ЗСУ. Чому це плем'я не йде захищати свій вибір?
23.02.2026 19:33 Відповісти
Особисто я беру приклад з Верховного. Скільки він там раз у свій час відносив?
23.02.2026 20:09 Відповісти
Ви з тих, хто стріляє балістичною ракетою по горобцях?
Так, будь-хто може підписати контрак з ЗСУ на будь-яку посаду. І я знаю кількох людей з "великими зірками" (старших офіцерів), які пішли рядовими чи сержантами. Але розкидуватись генералітетом, який успішно проводив звільнення території України (допоки не створили "Ставку") на м'ясні штурми - це балістика по горобцях.
ІМХО
23.02.2026 20:33 Відповісти
опозицією?
це, хто?
23.02.2026 18:28 Відповісти
Хто допомагає Фронту. Антиподи міндічєй ( верховної влади Країни Мрій)
23.02.2026 18:37 Відповісти
елітні?
це які?

23.02.2026 18:22 Відповісти
Це ж знаменитий "Чмоня".
Хтось з місцевих Донецької області, здається навіть колишній чи то педагог чи то клерк міськади ..... Таких вже вігнали в землю багато-багато десятків тисяч - тобто нашим же населенням воюють та вбивають Укоаїнців...
23.02.2026 18:25 Відповісти
~ Українців... ( помилка друку)
23.02.2026 18:26 Відповісти
Це такі як ти , тільки трошки кращі .
23.02.2026 19:13 Відповісти
тобто ти вважаєш що зі сторони кацапів всі ость такі "чмоні" і професіоналів в них нема? дебіле, не принижуй українських бійців, воюємо ми з серйозним ворогом...
23.02.2026 19:44 Відповісти
Так!
Я вважаю!
Навіть, я чітко знаю, що ми воюємо проти зброду ніщебродів!
Але, їх овердохєріща!
Це, ніяк не принижує українських захисників!
А от, тупі накази, або відсутність набоїв та їжи і води ставить під загрозу життя!!!!
23.02.2026 20:31 Відповісти
23.02.2026 20:55 Відповісти
???????
23.02.2026 21:00 Відповісти
Вас не дивує, що бійці зазнали втрат не зустрівши абсолютно нікого нікого з натовпу нищебродів зі старенькими калашами?
23.02.2026 21:04 Відповісти
Ні!
Не дивує.
Мій родич, має тяжке поранення.
Зараз, дома на реабілітації.
Ми з ним багато обговорюємо армійські байки.
А знає він, про підарів, набагато більше, чим якась пісулька на пабліку.
23.02.2026 21:15 Відповісти
Ось і мене не дивує.
23.02.2026 21:38 Відповісти
ось ти і є "якась пісулька на пабліку", яка "має родича, який багато знає"...
24.02.2026 02:00 Відповісти
Всі ті так звані елітні підрозділи кацапстану будуть знищені, нікуди вони там не прорвуться!
23.02.2026 18:25 Відповісти
Гойда до кобзона доведе !! ©
Двіжухі захотєлі...
23.02.2026 18:34 Відповісти
та да з Польші з дивану тобі видніше.
23.02.2026 19:24 Відповісти
Шо це вони вилізли зараз, коли степногірськ ще з осені захоплено. навіть діпстейст його замалював наполовину червоним.
23.02.2026 18:31 Відповісти
у ***** на жаль цього елітного алкогольного бидла до скінчення його віку є ...
23.02.2026 18:33 Відповісти
Ні. До скінчення грошей.
23.02.2026 18:38 Відповісти
Елітні? Це ті що замість бояришніка "фінляндію" вживають?
23.02.2026 18:36 Відповісти
Звідки там аж 20 тисяч? Це ж їх треба якось десь розміщати, так сирок казав поповнення менше ніж втрати, а звідки оці взялися?
23.02.2026 18:48 Відповісти
Великий при великий Болт їм в харю, а не Запоріжжя!
23.02.2026 19:17 Відповісти
Ліквідувати нах.. усю цю "елітну" нечисть.
23.02.2026 19:44 Відповісти
Про Чонгар і піар. Не змогли замінувати Чонгар, то замінуйте хоча б Запор.,Дніпр.,Харків. і Сумську області.
23.02.2026 19:48 Відповісти
Щось занадто дорого нам обходиться смерть одного кацапа. 5-6 тисяч баксів.Утилізацію біосміття потрібно потроху здешевлювати. Єфективність для нас це мінімум коштів на смерть окупанта.
23.02.2026 23:06 Відповісти
Це не дорого. Тим більше, за європейські гроші. Один снаряд 155 мм коштує понад три тисячі баксів.
24.02.2026 04:34 Відповісти
 
 