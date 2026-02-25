Спецоперація ГУР під Степногірськом: підрозділ "Артан" захопив стратегічні позиції та перерізав логістику ворога. ВIДЕО
Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України провели серію успішних наступальних дій на Запоріжжі, значно відсунувши ворога від стратегічно важливих рубежів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, елітні підрозділи ГУР у взаємодії з іншими силами оборони зуміли перехопити ініціативу в районі Степногірська.
Попри складну логістику та безперервні "м’ясні штурми" окупантів, українським розвідникам вдалося не лише втримати оборону, а й перейти у контратаку.
Результати місії:
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Повернення позицій: Бійці спецпідрозділу "Артан" повернули контроль над ключовими висотами та опорними пунктами, що суттєво покращило тактичне положення ЗСУ на цій ділянці.
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Розгром штурмовиків: Ліквідовано передові групи російської армії, які намагалися прорватися до населеного пункту. Загальні втрати ворога обчислюються десятками вбитих та поранених.
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Вогневий контроль: Важливим етапом стало встановлення вогневого контролю над логістичними артеріями окупантів. Тепер підвезення БК та резервів для ворога на цьому напрямку фактично заблоковане.
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Знищення інфраструктури: Уражено вузли зв’язку та місця зосередження живої сили, що паралізувало здатність противника до проведення скоординованих атак.
Коментар командира:
За словами командира "Артану" Віктора Торкотюка на позивний "Титан", головне завдання - унеможливити прорив окупантів до околиць Запоріжжя.
"Ці дії дозволили створити стійкий плацдарм для подальшої зачистки населеного пункту та остаточного вибиття ворога. Наші штурмові групи працюють у тісній зв’язці з артилерією та важкими ударними БПЛА. Мета одна - повне усунення загрози для Запоріжжя", - наголосив "Титан".
Контекст:
Степногірськ є стратегічним пунктом на шляху до Запоріжжя. Успіх спецпризначенців ГУР дозволяє стабілізувати фронт та створює умови для подальшого витіснення загарбників із захоплених територій області.
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