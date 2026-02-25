УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12049 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Бойові дії на Лиманському напрямку Оператори дронів
3 834 1

Мінус 39 одиниць логістичної техніки окупантів: FPV-дрони батальйону SIGNUM. ВIДЕО

Українські оператори оптоволоконних FPV-дронів уразили логістичну техніку окупантів на Лиманському напрямку Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищено 39 одиниць техніки, якою рашисти перевозили провізію, зброю та свій особовий склад.

Серед знищеної техніки:

  • легкові автівки;
  • УАЗ "Буханка";
  • квадроцикли.

Відео оприлюднили бійці батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади.

Дивіться також: Наземний дрон ЗСУ розстріляв із кулемета двох окупантів під Покровськом. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецоперація ГУР під Степногірськом: підрозділ "Артан" захопив стратегічні позиції та перерізав логістику ворога. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21181) знищення (10276) Донецька область (11267) 53 окрема механізована бригада (190) дрони (8331) Краматорський район (1254) Лиман (244)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава воїнам ЗСУ!
Операторам, пілотам, технікам.... Респект і Уважуха!
Ворог не пройде!
показати весь коментар
25.02.2026 17:05 Відповісти
 
 