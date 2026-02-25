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Мінус 39 одиниць логістичної техніки окупантів: FPV-дрони батальйону SIGNUM. ВIДЕО
Українські оператори оптоволоконних FPV-дронів уразили логістичну техніку окупантів на Лиманському напрямку Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищено 39 одиниць техніки, якою рашисти перевозили провізію, зброю та свій особовий склад.
Серед знищеної техніки:
- легкові автівки;
- УАЗ "Буханка";
- квадроцикли.
Відео оприлюднили бійці батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади.
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Операторам, пілотам, технікам.... Респект і Уважуха!
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