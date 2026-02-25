Наземний дрон ЗСУ розстріляв із кулемета двох окупантів під Покровськом. ВIДЕО

На Покровському напрямку, який залишається зоною найбільш інтенсивних боїв, українські захисники все частіше замінюють живу силу на передових позиціях роботизованими комплексами. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися унікальні кадри реального бою, де наземний безпілотник ліквідував живу силу ворога.

Завдяки дистанційному керуванню, оператор зміг підстерегти загарбників у засідці та знищити їх без ризику для життя особового складу.

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Деталі роботизованої атаки:

Засідка: Наземний роботизований комплекс (НРК), оснащений великокаліберним кулеметом, був заздалегідь виведений на позицію в "сірій зоні".

Точність: На відео зафіксовано, як двоє російських військових намагаються просунутися через посадку. Дрон відкриває вогонь з короткої дистанції. Двома короткими чергами обох окупантів було ліквідовано на місці.

Автономність: Такі роботизовані турелі здатні тримати позиції протягом тижнів, виконуючи роль автономних вогневих точок, якими керують оператори з безпечної відстані.

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Технологічна перевага під Покровськом:

Використання наземних дронів на цій ділянці фронту стає масовим. За даними західних ЗМІ та українських військових, до 90% логістики та значна частина вогневого прикриття на Покровському напрямку зараз забезпечується саме безпілотними системами. Це дозволяє компенсувати дефіцит піхоти та мінімізувати втрати серед українських воїнів.

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