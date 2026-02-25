Наземний дрон ЗСУ розстріляв із кулемета двох окупантів під Покровськом. ВIДЕО
На Покровському напрямку, який залишається зоною найбільш інтенсивних боїв, українські захисники все частіше замінюють живу силу на передових позиціях роботизованими комплексами. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися унікальні кадри реального бою, де наземний безпілотник ліквідував живу силу ворога.
Завдяки дистанційному керуванню, оператор зміг підстерегти загарбників у засідці та знищити їх без ризику для життя особового складу.
Деталі роботизованої атаки:
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Засідка: Наземний роботизований комплекс (НРК), оснащений великокаліберним кулеметом, був заздалегідь виведений на позицію в "сірій зоні".
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Точність: На відео зафіксовано, як двоє російських військових намагаються просунутися через посадку. Дрон відкриває вогонь з короткої дистанції. Двома короткими чергами обох окупантів було ліквідовано на місці.
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Автономність: Такі роботизовані турелі здатні тримати позиції протягом тижнів, виконуючи роль автономних вогневих точок, якими керують оператори з безпечної відстані.
Технологічна перевага під Покровськом:
Використання наземних дронів на цій ділянці фронту стає масовим. За даними західних ЗМІ та українських військових, до 90% логістики та значна частина вогневого прикриття на Покровському напрямку зараз забезпечується саме безпілотними системами. Це дозволяє компенсувати дефіцит піхоти та мінімізувати втрати серед українських воїнів.
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про четверту річницю початку війни.
певно на бодун йому зранку фінляндії не вистачило
Може у 27-у році почнуть встановлювати. Але це не точно.
тому це буде правило, а не ексцеси
влада дуже непогано вміє красти і на дронах в тому числі
І так само авторитет командира може бути безповоротно просраний за першої ж спроби не підписати факт загибелі підлеглих, це надто чутлива тема. Те ж саме стосується евакуації - усі завжди намагаються вивезти полегих побратимів якщо тільки є така можливість. Як би це важко не було.
Є бюджет, його можна направити або на виплату гробових, або вкрасти. Влада обирає вкрасти. Тому такі малі офіційні втрати.
В фаршротах з бусифікованими не турбуються про авторитет командира, евакуацію. Там бусифіковані ненавидять власне командування більше за рашистів.
Коли від бригади залишається 5% людей, її переводять в тил, а замість неї створюють нову бригаду - і всі кінці в воду.
"Коли від бригади залишається 5% людей, її переводять в тил, а замість неї створюють нову бригаду - і всі кінці в воду. "
не буває так, ця фантастика навіть не наукова. Розформовані підрозділи мабуть можна по пальцям однієї руки перерахувати. Їх не розформовують а доукомплектовують.
Не знаю звідки ви нахапалися цих страшилок, але навіть русня так не робить формувати нові підрозділи набагато складніше і менш ефективно ніж відновлювати існуючі.
фаршрот немає, але при 2 млн. мобілізованих чомусь "немає ким воювати".
фаршрот немає, але тільки щодня з'являються десятки тільки відео зі злочинними викраденнями людьми у зеленій формі.
Чудеса!
Так, доукомплектувати виходить дешевше, але якщо залишаться старі кадрі, то вони розкажуть правду про фронт і половина новобранців відразу піде в СЗЧ. Тому доукомплектовують при малих втратах, а при суттєвих - створюють нові бригади, наприклад 15X бригади.
Не може людина фізично воювати на передку в піхоті роками. Майже ніколи. Ні фізично ні морально.
Якщо залишаються старі кадри то якраз сзч менше бо можуть навчити нових. Необстріляні якраз найменш стійкі.
Так трупи і не воюють роками.
Ти цю статистику накнопав з
1-власного досвіду?
2 -з персональної методички?
3- просто несеш ахінею від недолугості?
В 99% випадків пілоти стають піхотою тільки в разі проривів фронту чи просочення кацапні.
А тримають їх тому що для організації системи віддаленої роботи потрібна по-перше реорганізація всієї системи роботи РУБАКів та підрозділів СБС, включно зі змінами докуентів і наказів для високих дубів які ще донедавна намагались запхати дронщиків поближче до нуля щоб "горизонт був більший". А також відповідне обладнання у великій кількості, яким держава ніколи не забезпечувала екіпажі виходячи навіть із поточних потреб. Військові і волонтери як купляли ретранслятори і Екофлови - так і купляють. Як скидувались на пікапи, антени, кабелі і обладнання для них - так і скидуються. Держава в кращому разі дає дрони (які часто ще треба допилювати). Тож про додаткові ретранслятори і супутникове обладнання яке би створювало ЩЕ ОДНУ ланку в цьому ланцюгу мова навіть не йде.
Але Хвьодарави потужно розповідають що треба просто вициганити більше грошей в ЄС на дрончики - і перевага на полі бою схилиться на наш бік сама по собі.
Совкові гавнокомандуючі вміють воювати тільки піхотою, а не дронами, тому вони намагають засунути побільше людей в бліндажі, замість того, щоб керувати дронами з тилу. Як наслідок - відносно великі втрати серед операторів дронів, яких взагалі могло б не бути.
от в цьому сама суть. Оце "врешті" настало тільки тоді коли пілоти самі всьому навчились, отримали сертифікати, дрони від волонтерів, обладнання - і почали показувати результат.
І то навіть тоді мій комбат казав "нахіба нам третій пілот (це про мене), задофіга буде - хай в окопі сидить далі".
Тепер, через роки - в моєму колишньому баті, здається, вже десятки бплашників.
Вангую що якщо пару толкових підрозділів БПЛА покажуть приклад віддаленого керування - тоді процес нарешті зрушиться во по всіх військах.
Нинішній МО трошки розумніший але і він далекий від армії і системної роботи - звичайний айті-аферист і продавець повітря.
Тому навіть при розумінні що пілоти це цінні кадри, не думаю що вони реально САМІ шукатимуть шляхи їх убезпечення. От коли хтось придумає і запровадить, тоді вони з пафосом підтримають і докладуть Ішаку що це їх ініціатива заради досягнення цілі зупинки русні як Федоров декларує.
Типове, члЄном вредітєство *********** від орків!!