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Новини Відео Бойові дії на Покровському напрямку Безпілотні технології
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Наземний дрон ЗСУ розстріляв із кулемета двох окупантів під Покровськом. ВIДЕО

На Покровському напрямку, який залишається зоною найбільш інтенсивних боїв, українські захисники все частіше замінюють живу силу на передових позиціях роботизованими комплексами. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися унікальні кадри реального бою, де наземний безпілотник ліквідував живу силу ворога.

Завдяки дистанційному керуванню, оператор зміг підстерегти загарбників у засідці та знищити їх без ризику для життя особового складу.

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Деталі роботизованої атаки:

  • Засідка: Наземний роботизований комплекс (НРК), оснащений великокаліберним кулеметом, був заздалегідь виведений на позицію в "сірій зоні".

  • Точність: На відео зафіксовано, як двоє російських військових намагаються просунутися через посадку. Дрон відкриває вогонь з короткої дистанції. Двома короткими чергами обох окупантів було ліквідовано на місці.

  • Автономність: Такі роботизовані турелі здатні тримати позиції протягом тижнів, виконуючи роль автономних вогневих точок, якими керують оператори з безпечної відстані.

Також дивіться: Оснащений кулеметом український НРК ліквідував окупанта у ближньому стрілецькому бою. ВIДЕО

Технологічна перевага під Покровськом:

Використання наземних дронів на цій ділянці фронту стає масовим. За даними західних ЗМІ та українських військових, до 90% логістики та значна частина вогневого прикриття на Покровському напрямку зараз забезпечується саме безпілотними системами. Це дозволяє компенсувати дефіцит піхоти та мінімізувати втрати серед українських воїнів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безпритульний собака "рейдернув" смаколики із українського НРК, який віз продукти на передову: "Ми не проти. Ми любимо песиків". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21181) знищення (10276) Донецька область (11267) Покровськ (1344) Покровський район (1774) НРК наземний роботизований комплекс (131)
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Топ коментарі
+16
Всі канали російського телебачення отримали заборону розповідати
про четверту річницю початку війни.
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25.02.2026 15:19 Відповісти
+15
ізвєрг.
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25.02.2026 15:17 Відповісти
+14
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25.02.2026 15:20 Відповісти
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ізвєрг.
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25.02.2026 15:17 Відповісти
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25.02.2026 15:20 Відповісти
не то слово - наповал валить...!
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25.02.2026 15:46 Відповісти
Всі канали російського телебачення отримали заборону розповідати
про четверту річницю початку війни.
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25.02.2026 15:19 Відповісти
Якщо закінчення війни буде "нєправільним", отримають і заборону на згадку "сво", і не тільки телебачення.
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25.02.2026 15:22 Відповісти
замість них висрався алко-дімон: "ядрьону бімбу по Україні, по ядрьоній бімбі по Франції та Сполученому Королівству"
певно на бодун йому зранку фінляндії не вистачило
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25.02.2026 15:29 Відповісти
"ми вас туда нє посилалі..." - буде й таке!
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25.02.2026 15:47 Відповісти
Такого б побільше, та ЄС - не Китай.
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25.02.2026 15:21 Відповісти
Шедевр, снайпер-наземний дрон!!!
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25.02.2026 15:22 Відповісти
поки що не поспішають встановлювати ШІ у НРК, тому у полон вони поки що кацапв не беруть.
Може у 27-у році почнуть встановлювати. Але це не точно.
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25.02.2026 15:29 Відповісти
з огляду на ******** стан розвитку ШІ він підарів у полон брати не буде принципово
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25.02.2026 15:32 Відповісти
"бачиш-стріляй" - один принцип і він правильний....
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25.02.2026 15:48 Відповісти
звісно що неможливо буде вберегти всі НРК від несанкціонованого доступу до праць Донцова та Липинського, тому при намаганні кацапів здатись у полон роботизованому комплексу, певні ексцеси можуть мати місце.
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25.02.2026 17:15 Відповісти
наразі ШІ вже проявляє підвищений інтерес до мотивів "Ой у лузі червона калина" та "Батько наш Бандера". а праці пана Дмитра, як і пана Ольжича, то святе
тому це буде правило, а не ексцеси
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25.02.2026 17:23 Відповісти
вважаю що давно пора НРК споряджати захищеними підсилювачами і колонками, а операторам видавати флешки з відповідним репертуаром.
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25.02.2026 17:27 Відповісти
Наземні дрони вразливі для літаючих дронів, тому їх можна використовувати лише при сильному вітрі. Інакше це дуже великий ризик втрати. А тут просто пощастило.
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25.02.2026 15:29 Відповісти
добре що піхота яка сидіть в дірці в землі, світиться в тепловізорі і періодично вилазить забрати передачку від дрону чи хоча б банку сечі вилити - не вразлива для дронів.
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25.02.2026 15:35 Відповісти
В ******** війні піхота - це лише приманка для дронів. Піхота взагалі не ефективна проти дронів.
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25.02.2026 15:49 Відповісти
Я власне до того й веду. Прийшов час для того щоб замінити всю лінійну піхоту на віддалених операторів які сидять в комфортному бліндажику і польових операторів які (як максимум) накидають гілля й дерен на ось таких непримітних НРК вночі і швиденько звалюють з нуля. А в ідеалі - взагалі туди не потикаються -тільки вигяняють їх із гаражу.
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25.02.2026 15:56 Відповісти
Так, але дрони коштують грошей, а піхота - безкоштовна. Неефективність піхоти компенсується кількістю піхоти. Якщо купляти дрони, то владі нічого буде красти.
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25.02.2026 16:05 Відповісти
"Якщо купляти дрони, то владі нічого буде красти."

влада дуже непогано вміє красти і на дронах в тому числі
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25.02.2026 16:07 Відповісти
Так, вони так і роблять: крадуть гроші, що могли б піти на дрони, а замість дронів відправляють безкоштовних бусифікованих.
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25.02.2026 16:15 Відповісти
Це не дуже вигідно, бо в разі смерті "безкоштовних" доводиться платити 15 млн. за кожного - а їх можна було би вкрасти на дронах.
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25.02.2026 16:17 Відповісти
Але якщо командир напише "загинув не при виконанні бойового завдання", то нічого не отримаєте і в суді нічого не доведете. Або взагалі скажуть "зник безвісти". Ви чого думаєте при 2 млн. мобілізованих втрати лише 55 тис. людей - це щоб не ВКРАСТИ гробові у військових!
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25.02.2026 16:24 Відповісти
Я не думаю, я знаю. Командир нічого не напише якщо є тіло і була БРка. Але з іншого боку так, людина буде рахуватись такою що пропала безвісти навіть при купі свідків і навіть відео загиблого - якщо тіло не вдалось повернути.
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25.02.2026 16:31 Відповісти
Командира звільнять, якщо він буде псувати статистику по втратах. Найбільше втрат серед піхоти і мертвих піхотинців надзвичайно складно евакуювати з нуля. Але для влади це плюс - можна вкрасти гробові у родин військових.
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25.02.2026 16:36 Відповісти
Звільнять? З армії - чи як? Пане, це вже якісь нездорові фантазії. Звісно що у військах зловживань вистачає. Як і непрофесійного совкового командування. Та все ж нема ніякої можливості щось там вкрасти з гробових - бо вони або виплачуються родині або ні.
І так само авторитет командира може бути безповоротно просраний за першої ж спроби не підписати факт загибелі підлеглих, це надто чутлива тема. Те ж саме стосується евакуації - усі завжди намагаються вивезти полегих побратимів якщо тільки є така можливість. Як би це важко не було.
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25.02.2026 16:43 Відповісти
Я мав на увазі переведуть командира на іншу посаду.
Є бюджет, його можна направити або на виплату гробових, або вкрасти. Влада обирає вкрасти. Тому такі малі офіційні втрати.
В фаршротах з бусифікованими не турбуються про авторитет командира, евакуацію. Там бусифіковані ненавидять власне командування більше за рашистів.
Коли від бригади залишається 5% людей, її переводять в тил, а замість неї створюють нову бригаду - і всі кінці в воду.
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25.02.2026 17:02 Відповісти
Нема ніяких фаршрот, я не знаю звідки ви їх узяли. Тим більше "з бусифікованих". Людей розподіляють в існуючі підрозділи. На початках і справді часто особливо в десантурі було багато безтолкових штурмів. Але зараз ФПВ навіть русню привчили економити техніку і навіть трошки людей (зменшили штурмові групи до мінімуму), а нас і поготів.

"Коли від бригади залишається 5% людей, її переводять в тил, а замість неї створюють нову бригаду - і всі кінці в воду. "

не буває так, ця фантастика навіть не наукова. Розформовані підрозділи мабуть можна по пальцям однієї руки перерахувати. Їх не розформовують а доукомплектовують.

Не знаю звідки ви нахапалися цих страшилок, але навіть русня так не робить формувати нові підрозділи набагато складніше і менш ефективно ніж відновлювати існуючі.
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25.02.2026 17:24 Відповісти
фаршрот немає, але 30 тис. вакантних місць в ЗСУ чомусь з'являться.
фаршрот немає, але при 2 млн. мобілізованих чомусь "немає ким воювати".
фаршрот немає, але тільки щодня з'являються десятки тільки відео зі злочинними викраденнями людьми у зеленій формі.
Чудеса!

Так, доукомплектувати виходить дешевше, але якщо залишаться старі кадрі, то вони розкажуть правду про фронт і половина новобранців відразу піде в СЗЧ. Тому доукомплектовують при малих втратах, а при суттєвих - створюють нові бригади, наприклад 15X бригади.
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25.02.2026 19:44 Відповісти
СЗЧ, третя дитина, догляд за батьками, комісуються по ВЛК, переводяться на тилові посади.
Не може людина фізично воювати на передку в піхоті роками. Майже ніколи. Ні фізично ні морально.
Якщо залишаються старі кадри то якраз сзч менше бо можуть навчити нових. Необстріляні якраз найменш стійкі.
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26.02.2026 09:32 Відповісти
фаршрот немає, але чогось кладовища забиті військовими. Це і є переведення на тилову посаду для догляду за батьками та третьою дитиною в СЗЧ? Сумарно їх і близько не може бути 30 тис. на місяць.
Так трупи і не воюють роками.
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26.02.2026 11:00 Відповісти
Звісно,влада ще та у нас ,злодійська.Але навіщо до ЗСУ рівняєш держслужбовців- щурів?
Ти цю статистику накнопав з
1-власного досвіду?
2 -з персональної методички?
3- просто несеш ахінею від недолугості?
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25.02.2026 17:36 Відповісти
Керівництво ЗСУ - це і є частина керівництва держави. Якщо вам пощастило мати гарного керівника, то це не значить, що усі генерали такі.
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25.02.2026 19:28 Відповісти
Харчуються бусифіковані, мабуть, травою і корою дерев з посадок.
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25.02.2026 17:15 Відповісти
Ні, принаймні якщо є логістика - з дронів навіть ковбасу скидають.
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25.02.2026 17:18 Відповісти
А ковбасу, мабуть, гуманітаркою з Європи безкоштовно женуть. І довозять до точки завантаження на дрони - на гуманітарному ж бензині/солярі.
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25.02.2026 17:20 Відповісти
Не думаю, доставка товару дорожча за сам товар.
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25.02.2026 19:30 Відповісти
То що ж вони там їдять тоді? Траву? Ягоди і шишки збирають?
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25.02.2026 19:39 Відповісти
Керувати можна через Інтернет та ретранслятори. Але пілотів дронів навмисно тримають на фронті в якості резервної піхоти, тому серед них великі втрати.
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25.02.2026 16:13 Відповісти
Всі набегато простіше але від того не краще.
В 99% випадків пілоти стають піхотою тільки в разі проривів фронту чи просочення кацапні.
А тримають їх тому що для організації системи віддаленої роботи потрібна по-перше реорганізація всієї системи роботи РУБАКів та підрозділів СБС, включно зі змінами докуентів і наказів для високих дубів які ще донедавна намагались запхати дронщиків поближче до нуля щоб "горизонт був більший". А також відповідне обладнання у великій кількості, яким держава ніколи не забезпечувала екіпажі виходячи навіть із поточних потреб. Військові і волонтери як купляли ретранслятори і Екофлови - так і купляють. Як скидувались на пікапи, антени, кабелі і обладнання для них - так і скидуються. Держава в кращому разі дає дрони (які часто ще треба допилювати). Тож про додаткові ретранслятори і супутникове обладнання яке би створювало ЩЕ ОДНУ ланку в цьому ланцюгу мова навіть не йде.
Але Хвьодарави потужно розповідають що треба просто вициганити більше грошей в ЄС на дрончики - і перевага на полі бою схилиться на наш бік сама по собі.
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25.02.2026 16:27 Відповісти
Так піхоти не вистачає і вона часто гине, тому "тільки в разі" фактично є "дуже часто".
Совкові гавнокомандуючі вміють воювати тільки піхотою, а не дронами, тому вони намагають засунути побільше людей в бліндажі, замість того, щоб керувати дронами з тилу. Як наслідок - відносно великі втрати серед операторів дронів, яких взагалі могло б не бути.
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25.02.2026 16:44 Відповісти
Реформи РУБАКів немає навмисно, щоб більше військових загнати з тилу на фронт, а не тому, що її неможливо зробити, і не тому, що це дуже дорого (Інтернет та ретранслятори - це відносно дешево).
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25.02.2026 16:51 Відповісти
Вам так здається тому що ви мабуть не служили. ЗСУ, як і всяка (напів)радянська армія - є найкращою ілюстрацією закону Генлону. А тим більше коли дурість командирів чітко лягає в рамки "згідно-відповідно". Положено всім воювать на БРці - то лізь в бліндаж і не вумнічай.
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25.02.2026 17:00 Відповісти
Бритва Генлона можна застосувати лише до окремих явищ та поодиноких випадків. Але якщо пілотів дронів тримають на фронті роками та усюди - то це система така, а не дебілізм керівництва. Хоча влада може прикидуватися дурниками.
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25.02.2026 17:06 Відповісти
Коли з'явилися дрони, то їх вреші прийняли і почали використовувати. А не казали роками та усюди "по уставо не положено".
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25.02.2026 17:07 Відповісти
"врешті"

от в цьому сама суть. Оце "врешті" настало тільки тоді коли пілоти самі всьому навчились, отримали сертифікати, дрони від волонтерів, обладнання - і почали показувати результат.
І то навіть тоді мій комбат казав "нахіба нам третій пілот (це про мене), задофіга буде - хай в окопі сидить далі".
Тепер, через роки - в моєму колишньому баті, здається, вже десятки бплашників.

Вангую що якщо пару толкових підрозділів БПЛА покажуть приклад віддаленого керування - тоді процес нарешті зрушиться во по всіх військах.
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25.02.2026 17:18 Відповісти
Віддалене керування повинно бути реалізовано на рівні міноборони, самостійно це зробити складно та дорого. Це все одно, що намагатися зібрати F-16 у гаражі. А міноборони не зацікавлено, оскільки їм потрібні пілоти дронів в якості резервної піхоти. Втрати пілотів дронів їх не турбують - безкоштовно бусифікують ще.
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25.02.2026 19:37 Відповісти
Так,саме на рівні МО і ГШ. А тепер пригадайте хто взагалі запроваджував безпілотники у війська - це була ініціатива знизу в той час коли Рєзніков розповідав про "весільні дрони".
Нинішній МО трошки розумніший але і він далекий від армії і системної роботи - звичайний айті-аферист і продавець повітря.
Тому навіть при розумінні що пілоти це цінні кадри, не думаю що вони реально САМІ шукатимуть шляхи їх убезпечення. От коли хтось придумає і запровадить, тоді вони з пафосом підтримають і докладуть Ішаку що це їх ініціатива заради досягнення цілі зупинки русні як Федоров декларує.
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26.02.2026 09:37 Відповісти
попереджені...., щоб не вилазили!
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25.02.2026 15:49 Відповісти
Больше на игру похоже.
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25.02.2026 15:42 Відповісти
вбий кацапського окупанта?
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25.02.2026 15:49 Відповісти
Усі дії з дронами на гру подібне. Тому на війні українці навчені на майкрафті та інших стрілялках так файно дають раду.
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25.02.2026 16:11 Відповісти
Кацап,ти що тут забув???
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25.02.2026 16:32 Відповісти
Московіти відкосили, щоб у радную говень з ******* не вертатися!!
Типове, члЄном вредітєство *********** від орків!!
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25.02.2026 15:50 Відповісти
Цей НРК залишився цілим виключно через туман,інакше це дуже легка мішень для дешевого дрона.Враховуючи значну перевагу в дронах у кацапів - НРК даремна трата державних коштів... хоча хтось на на них дуже непогано заробляє.
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25.02.2026 17:01 Відповісти
История про то, как два ежика в тумане искали приключений на свои жопки и, таки, нашли! 🦔🦔
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25.02.2026 17:17 Відповісти
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25.02.2026 18:40 Відповісти
 
 