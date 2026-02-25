РУС
8 311 55

Наземный дрон ВСУ расстрелял из пулемета двух оккупантов под Покровском. ВИДЕО

На Покровском направлении, которое остается зоной наиболее интенсивных боев, украинские защитники все чаще заменяют живую силу на передовых позициях роботизированными комплексами. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились уникальные кадры реального боя, где наземный беспилотник ликвидировал живую силу врага.

Благодаря дистанционному управлению, оператор смог подстеречь захватчиков в засаде и уничтожить их без риска для жизни личного состава.

Детали роботизированной атаки:

  • Засада: Наземный роботизированный комплекс (НРК), оснащенный крупнокалиберным пулеметом, был заранее выведен на позицию в "серой зоне".

  • Точность: На видео зафиксировано, как двое российских военных пытаются продвинуться через посадку. Дрон открывает огонь с короткой дистанции. Двумя короткими очередями оба оккупанта были ликвидированы на месте.

  • Автономность: Такие роботизированные турели способны удерживать позиции в течение недель, выполняя роль автономных огневых точек, которыми управляют операторы с безопасного расстояния.

Технологическое преимущество под Покровском:

Использование наземных дронов на этом участке фронта становится массовым. По данным западных СМИ и украинских военных, до 90% логистики и значительная часть огневого прикрытия на Покровском направлении сейчас обеспечивается именно беспилотными системами. Это позволяет компенсировать дефицит пехоты и минимизировать потери среди украинских воинов.

армия РФ (10448) уничтожение (7191) Донецкая область (5655) Покровск (1071) Покровский район (1538) НРК наземный роботизированный комплекс (83)
+16
Всі канали російського телебачення отримали заборону розповідати
про четверту річницю початку війни.
25.02.2026 15:19 Ответить
+15
ізвєрг.
25.02.2026 15:17 Ответить
+14
25.02.2026 15:20 Ответить
ізвєрг.
25.02.2026 15:17 Ответить
25.02.2026 15:20 Ответить
не то слово - наповал валить...!
25.02.2026 15:46 Ответить
Всі канали російського телебачення отримали заборону розповідати
про четверту річницю початку війни.
25.02.2026 15:19 Ответить
Якщо закінчення війни буде "нєправільним", отримають і заборону на згадку "сво", і не тільки телебачення.
25.02.2026 15:22 Ответить
замість них висрався алко-дімон: "ядрьону бімбу по Україні, по ядрьоній бімбі по Франції та Сполученому Королівству"
певно на бодун йому зранку фінляндії не вистачило
25.02.2026 15:29 Ответить
"ми вас туда нє посилалі..." - буде й таке!
25.02.2026 15:47 Ответить
Такого б побільше, та ЄС - не Китай.
25.02.2026 15:21 Ответить
Шедевр, снайпер-наземний дрон!!!
25.02.2026 15:22 Ответить
поки що не поспішають встановлювати ШІ у НРК, тому у полон вони поки що кацапв не беруть.
Може у 27-у році почнуть встановлювати. Але це не точно.
25.02.2026 15:29 Ответить
з огляду на ******** стан розвитку ШІ він підарів у полон брати не буде принципово
показать весь комментарий
"бачиш-стріляй" - один принцип і він правильний....
показать весь комментарий
звісно що неможливо буде вберегти всі НРК від несанкціонованого доступу до праць Донцова та Липинського, тому при намаганні кацапів здатись у полон роботизованому комплексу, певні ексцеси можуть мати місце.
показать весь комментарий
наразі ШІ вже проявляє підвищений інтерес до мотивів "Ой у лузі червона калина" та "Батько наш Бандера". а праці пана Дмитра, як і пана Ольжича, то святе
тому це буде правило, а не ексцеси
25.02.2026 17:23 Ответить
вважаю що давно пора НРК споряджати захищеними підсилювачами і колонками, а операторам видавати флешки з відповідним репертуаром.
показать весь комментарий
Наземні дрони вразливі для літаючих дронів, тому їх можна використовувати лише при сильному вітрі. Інакше це дуже великий ризик втрати. А тут просто пощастило.
показать весь комментарий
добре що піхота яка сидіть в дірці в землі, світиться в тепловізорі і періодично вилазить забрати передачку від дрону чи хоча б банку сечі вилити - не вразлива для дронів.
показать весь комментарий
В ******** війні піхота - це лише приманка для дронів. Піхота взагалі не ефективна проти дронів.
показать весь комментарий
Я власне до того й веду. Прийшов час для того щоб замінити всю лінійну піхоту на віддалених операторів які сидять в комфортному бліндажику і польових операторів які (як максимум) накидають гілля й дерен на ось таких непримітних НРК вночі і швиденько звалюють з нуля. А в ідеалі - взагалі туди не потикаються -тільки вигяняють їх із гаражу.
показать весь комментарий
Так, але дрони коштують грошей, а піхота - безкоштовна. Неефективність піхоти компенсується кількістю піхоти. Якщо купляти дрони, то владі нічого буде красти.
показать весь комментарий
"Якщо купляти дрони, то владі нічого буде красти."

влада дуже непогано вміє красти і на дронах в тому числі
показать весь комментарий
Так, вони так і роблять: крадуть гроші, що могли б піти на дрони, а замість дронів відправляють безкоштовних бусифікованих.
показать весь комментарий
Це не дуже вигідно, бо в разі смерті "безкоштовних" доводиться платити 15 млн. за кожного - а їх можна було би вкрасти на дронах.
показать весь комментарий
Але якщо командир напише "загинув не при виконанні бойового завдання", то нічого не отримаєте і в суді нічого не доведете. Або взагалі скажуть "зник безвісти". Ви чого думаєте при 2 млн. мобілізованих втрати лише 55 тис. людей - це щоб не ВКРАСТИ гробові у військових!
показать весь комментарий
Я не думаю, я знаю. Командир нічого не напише якщо є тіло і була БРка. Але з іншого боку так, людина буде рахуватись такою що пропала безвісти навіть при купі свідків і навіть відео загиблого - якщо тіло не вдалось повернути.
показать весь комментарий
Командира звільнять, якщо він буде псувати статистику по втратах. Найбільше втрат серед піхоти і мертвих піхотинців надзвичайно складно евакуювати з нуля. Але для влади це плюс - можна вкрасти гробові у родин військових.
показать весь комментарий
Звільнять? З армії - чи як? Пане, це вже якісь нездорові фантазії. Звісно що у військах зловживань вистачає. Як і непрофесійного совкового командування. Та все ж нема ніякої можливості щось там вкрасти з гробових - бо вони або виплачуються родині або ні.
І так само авторитет командира може бути безповоротно просраний за першої ж спроби не підписати факт загибелі підлеглих, це надто чутлива тема. Те ж саме стосується евакуації - усі завжди намагаються вивезти полегих побратимів якщо тільки є така можливість. Як би це важко не було.
показать весь комментарий
Я мав на увазі переведуть командира на іншу посаду.
Є бюджет, його можна направити або на виплату гробових, або вкрасти. Влада обирає вкрасти. Тому такі малі офіційні втрати.
В фаршротах з бусифікованими не турбуються про авторитет командира, евакуацію. Там бусифіковані ненавидять власне командування більше за рашистів.
Коли від бригади залишається 5% людей, її переводять в тил, а замість неї створюють нову бригаду - і всі кінці в воду.
показать весь комментарий
Нема ніяких фаршрот, я не знаю звідки ви їх узяли. Тим більше "з бусифікованих". Людей розподіляють в існуючі підрозділи. На початках і справді часто особливо в десантурі було багато безтолкових штурмів. Але зараз ФПВ навіть русню привчили економити техніку і навіть трошки людей (зменшили штурмові групи до мінімуму), а нас і поготів.

"Коли від бригади залишається 5% людей, її переводять в тил, а замість неї створюють нову бригаду - і всі кінці в воду. "

не буває так, ця фантастика навіть не наукова. Розформовані підрозділи мабуть можна по пальцям однієї руки перерахувати. Їх не розформовують а доукомплектовують.

Не знаю звідки ви нахапалися цих страшилок, але навіть русня так не робить формувати нові підрозділи набагато складніше і менш ефективно ніж відновлювати існуючі.
показать весь комментарий
фаршрот немає, але 30 тис. вакантних місць в ЗСУ чомусь з'являться.
фаршрот немає, але при 2 млн. мобілізованих чомусь "немає ким воювати".
фаршрот немає, але тільки щодня з'являються десятки тільки відео зі злочинними викраденнями людьми у зеленій формі.
Чудеса!

Так, доукомплектувати виходить дешевше, але якщо залишаться старі кадрі, то вони розкажуть правду про фронт і половина новобранців відразу піде в СЗЧ. Тому доукомплектовують при малих втратах, а при суттєвих - створюють нові бригади, наприклад 15X бригади.
показать весь комментарий
Звісно,влада ще та у нас ,злодійська.Але навіщо до ЗСУ рівняєш держслужбовців- щурів?
Ти цю статистику накнопав з
1-власного досвіду?
2 -з персональної методички?
3- просто несеш ахінею від недолугості?
показать весь комментарий
Керівництво ЗСУ - це і є частина керівництва держави. Якщо вам пощастило мати гарного керівника, то це не значить, що усі генерали такі.
показать весь комментарий
Харчуються бусифіковані, мабуть, травою і корою дерев з посадок.
показать весь комментарий
Ні, принаймні якщо є логістика - з дронів навіть ковбасу скидають.
показать весь комментарий
А ковбасу, мабуть, гуманітаркою з Європи безкоштовно женуть. І довозять до точки завантаження на дрони - на гуманітарному ж бензині/солярі.
показать весь комментарий
Не думаю, доставка товару дорожча за сам товар.
показать весь комментарий
То що ж вони там їдять тоді? Траву? Ягоди і шишки збирають?
показать весь комментарий
Керувати можна через Інтернет та ретранслятори. Але пілотів дронів навмисно тримають на фронті в якості резервної піхоти, тому серед них великі втрати.
показать весь комментарий
Всі набегато простіше але від того не краще.
В 99% випадків пілоти стають піхотою тільки в разі проривів фронту чи просочення кацапні.
А тримають їх тому що для організації системи віддаленої роботи потрібна по-перше реорганізація всієї системи роботи РУБАКів та підрозділів СБС, включно зі змінами докуентів і наказів для високих дубів які ще донедавна намагались запхати дронщиків поближче до нуля щоб "горизонт був більший". А також відповідне обладнання у великій кількості, яким держава ніколи не забезпечувала екіпажі виходячи навіть із поточних потреб. Військові і волонтери як купляли ретранслятори і Екофлови - так і купляють. Як скидувались на пікапи, антени, кабелі і обладнання для них - так і скидуються. Держава в кращому разі дає дрони (які часто ще треба допилювати). Тож про додаткові ретранслятори і супутникове обладнання яке би створювало ЩЕ ОДНУ ланку в цьому ланцюгу мова навіть не йде.
Але Хвьодарави потужно розповідають що треба просто вициганити більше грошей в ЄС на дрончики - і перевага на полі бою схилиться на наш бік сама по собі.
показать весь комментарий
Так піхоти не вистачає і вона часто гине, тому "тільки в разі" фактично є "дуже часто".
Совкові гавнокомандуючі вміють воювати тільки піхотою, а не дронами, тому вони намагають засунути побільше людей в бліндажі, замість того, щоб керувати дронами з тилу. Як наслідок - відносно великі втрати серед операторів дронів, яких взагалі могло б не бути.
показать весь комментарий
Реформи РУБАКів немає навмисно, щоб більше військових загнати з тилу на фронт, а не тому, що її неможливо зробити, і не тому, що це дуже дорого (Інтернет та ретранслятори - це відносно дешево).
показать весь комментарий
Вам так здається тому що ви мабуть не служили. ЗСУ, як і всяка (напів)радянська армія - є найкращою ілюстрацією закону Генлону. А тим більше коли дурість командирів чітко лягає в рамки "згідно-відповідно". Положено всім воювать на БРці - то лізь в бліндаж і не вумнічай.
показать весь комментарий
Бритва Генлона можна застосувати лише до окремих явищ та поодиноких випадків. Але якщо пілотів дронів тримають на фронті роками та усюди - то це система така, а не дебілізм керівництва. Хоча влада може прикидуватися дурниками.
показать весь комментарий
Коли з'явилися дрони, то їх вреші прийняли і почали використовувати. А не казали роками та усюди "по уставо не положено".
показать весь комментарий
"врешті"

от в цьому сама суть. Оце "врешті" настало тільки тоді коли пілоти самі всьому навчились, отримали сертифікати, дрони від волонтерів, обладнання - і почали показувати результат.
І то навіть тоді мій комбат казав "нахіба нам третій пілот (це про мене), задофіга буде - хай в окопі сидить далі".
Тепер, через роки - в моєму колишньому баті, здається, вже десятки бплашників.

Вангую що якщо пару толкових підрозділів БПЛА покажуть приклад віддаленого керування - тоді процес нарешті зрушиться во по всіх військах.
показать весь комментарий
Віддалене керування повинно бути реалізовано на рівні міноборони, самостійно це зробити складно та дорого. Це все одно, що намагатися зібрати F-16 у гаражі. А міноборони не зацікавлено, оскільки їм потрібні пілоти дронів в якості резервної піхоти. Втрати пілотів дронів їх не турбують - безкоштовно бусифікують ще.
показать весь комментарий
попереджені...., щоб не вилазили!
показать весь комментарий
Больше на игру похоже.
показать весь комментарий
вбий кацапського окупанта?
показать весь комментарий
Усі дії з дронами на гру подібне. Тому на війні українці навчені на майкрафті та інших стрілялках так файно дають раду.
показать весь комментарий
Кацап,ти що тут забув???
показать весь комментарий
Московіти відкосили, щоб у радную говень з ******* не вертатися!!
Типове, члЄном вредітєство *********** від орків!!
показать весь комментарий
Цей НРК залишився цілим виключно через туман,інакше це дуже легка мішень для дешевого дрона.Враховуючи значну перевагу в дронах у кацапів - НРК даремна трата державних коштів... хоча хтось на на них дуже непогано заробляє.
показать весь комментарий
История про то, как два ежика в тумане искали приключений на свои жопки и, таки, нашли! 🦔🦔
показать весь комментарий
