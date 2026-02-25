Наземный дрон ВСУ расстрелял из пулемета двух оккупантов под Покровском. ВИДЕО

На Покровском направлении, которое остается зоной наиболее интенсивных боев, украинские защитники все чаще заменяют живую силу на передовых позициях роботизированными комплексами. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились уникальные кадры реального боя, где наземный беспилотник ликвидировал живую силу врага.

Благодаря дистанционному управлению, оператор смог подстеречь захватчиков в засаде и уничтожить их без риска для жизни личного состава.

Детали роботизированной атаки:

Засада: Наземный роботизированный комплекс (НРК), оснащенный крупнокалиберным пулеметом, был заранее выведен на позицию в "серой зоне".

Точность: На видео зафиксировано, как двое российских военных пытаются продвинуться через посадку. Дрон открывает огонь с короткой дистанции. Двумя короткими очередями оба оккупанта были ликвидированы на месте.

Автономность: Такие роботизированные турели способны удерживать позиции в течение недель, выполняя роль автономных огневых точек, которыми управляют операторы с безопасного расстояния.

Технологическое преимущество под Покровском:

Использование наземных дронов на этом участке фронта становится массовым. По данным западных СМИ и украинских военных, до 90% логистики и значительная часть огневого прикрытия на Покровском направлении сейчас обеспечивается именно беспилотными системами. Это позволяет компенсировать дефицит пехоты и минимизировать потери среди украинских воинов.

