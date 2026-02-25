Наземный дрон ВСУ расстрелял из пулемета двух оккупантов под Покровском. ВИДЕО
На Покровском направлении, которое остается зоной наиболее интенсивных боев, украинские защитники все чаще заменяют живую силу на передовых позициях роботизированными комплексами. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились уникальные кадры реального боя, где наземный беспилотник ликвидировал живую силу врага.
Благодаря дистанционному управлению, оператор смог подстеречь захватчиков в засаде и уничтожить их без риска для жизни личного состава.
Детали роботизированной атаки:
-
Засада: Наземный роботизированный комплекс (НРК), оснащенный крупнокалиберным пулеметом, был заранее выведен на позицию в "серой зоне".
-
Точность: На видео зафиксировано, как двое российских военных пытаются продвинуться через посадку. Дрон открывает огонь с короткой дистанции. Двумя короткими очередями оба оккупанта были ликвидированы на месте.
-
Автономность: Такие роботизированные турели способны удерживать позиции в течение недель, выполняя роль автономных огневых точек, которыми управляют операторы с безопасного расстояния.
Технологическое преимущество под Покровском:
Использование наземных дронов на этом участке фронта становится массовым. По данным западных СМИ и украинских военных, до 90% логистики и значительная часть огневого прикрытия на Покровском направлении сейчас обеспечивается именно беспилотными системами. Это позволяет компенсировать дефицит пехоты и минимизировать потери среди украинских воинов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
про четверту річницю початку війни.
певно на бодун йому зранку фінляндії не вистачило
Може у 27-у році почнуть встановлювати. Але це не точно.
тому це буде правило, а не ексцеси
влада дуже непогано вміє красти і на дронах в тому числі
І так само авторитет командира може бути безповоротно просраний за першої ж спроби не підписати факт загибелі підлеглих, це надто чутлива тема. Те ж саме стосується евакуації - усі завжди намагаються вивезти полегих побратимів якщо тільки є така можливість. Як би це важко не було.
Є бюджет, його можна направити або на виплату гробових, або вкрасти. Влада обирає вкрасти. Тому такі малі офіційні втрати.
В фаршротах з бусифікованими не турбуються про авторитет командира, евакуацію. Там бусифіковані ненавидять власне командування більше за рашистів.
Коли від бригади залишається 5% людей, її переводять в тил, а замість неї створюють нову бригаду - і всі кінці в воду.
"Коли від бригади залишається 5% людей, її переводять в тил, а замість неї створюють нову бригаду - і всі кінці в воду. "
не буває так, ця фантастика навіть не наукова. Розформовані підрозділи мабуть можна по пальцям однієї руки перерахувати. Їх не розформовують а доукомплектовують.
Не знаю звідки ви нахапалися цих страшилок, але навіть русня так не робить формувати нові підрозділи набагато складніше і менш ефективно ніж відновлювати існуючі.
фаршрот немає, але при 2 млн. мобілізованих чомусь "немає ким воювати".
фаршрот немає, але тільки щодня з'являються десятки тільки відео зі злочинними викраденнями людьми у зеленій формі.
Чудеса!
Так, доукомплектувати виходить дешевше, але якщо залишаться старі кадрі, то вони розкажуть правду про фронт і половина новобранців відразу піде в СЗЧ. Тому доукомплектовують при малих втратах, а при суттєвих - створюють нові бригади, наприклад 15X бригади.
Ти цю статистику накнопав з
1-власного досвіду?
2 -з персональної методички?
3- просто несеш ахінею від недолугості?
В 99% випадків пілоти стають піхотою тільки в разі проривів фронту чи просочення кацапні.
А тримають їх тому що для організації системи віддаленої роботи потрібна по-перше реорганізація всієї системи роботи РУБАКів та підрозділів СБС, включно зі змінами докуентів і наказів для високих дубів які ще донедавна намагались запхати дронщиків поближче до нуля щоб "горизонт був більший". А також відповідне обладнання у великій кількості, яким держава ніколи не забезпечувала екіпажі виходячи навіть із поточних потреб. Військові і волонтери як купляли ретранслятори і Екофлови - так і купляють. Як скидувались на пікапи, антени, кабелі і обладнання для них - так і скидуються. Держава в кращому разі дає дрони (які часто ще треба допилювати). Тож про додаткові ретранслятори і супутникове обладнання яке би створювало ЩЕ ОДНУ ланку в цьому ланцюгу мова навіть не йде.
Але Хвьодарави потужно розповідають що треба просто вициганити більше грошей в ЄС на дрончики - і перевага на полі бою схилиться на наш бік сама по собі.
Совкові гавнокомандуючі вміють воювати тільки піхотою, а не дронами, тому вони намагають засунути побільше людей в бліндажі, замість того, щоб керувати дронами з тилу. Як наслідок - відносно великі втрати серед операторів дронів, яких взагалі могло б не бути.
от в цьому сама суть. Оце "врешті" настало тільки тоді коли пілоти самі всьому навчились, отримали сертифікати, дрони від волонтерів, обладнання - і почали показувати результат.
І то навіть тоді мій комбат казав "нахіба нам третій пілот (це про мене), задофіга буде - хай в окопі сидить далі".
Тепер, через роки - в моєму колишньому баті, здається, вже десятки бплашників.
Вангую що якщо пару толкових підрозділів БПЛА покажуть приклад віддаленого керування - тоді процес нарешті зрушиться во по всіх військах.
Типове, члЄном вредітєство *********** від орків!!