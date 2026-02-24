Пуля выносит мозги российскому штурмовику на Покровском направлении. ВИДЕО

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта, где враг не прекращает попыток прорвать оборону ВСУ ценой колоссальных потерь. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры ближнего боя, на которых зафиксирован момент ликвидации российского штурмовика.

Благодаря профессионализму украинских защитников, очередной "освободитель" закончил свой путь за считанные секунды.

Детали боя:

Неудачный штурм: Группа российских оккупантов пыталась приблизиться к украинским траншеям под прикрытием огня. Однако наши бойцы были готовы к встрече.

Фатальное попадание: На кадрах объективного контроля видно момент, когда пуля попадает прямо в голову захватчику. Смерть наступила мгновенно.

Результат: Точная работа украинского стрелка не только остановила конкретного оккупанта, но и деморализовала остальную штурмовую группу, заставив их прекратить активные действия.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 261 420 человек (+920 за сутки), 11 698 танков, 37 560 артсистем, 24 086 ББМ. ИНФОГРАФИКА