Оккупант снимает результативную атаку украинского дрона: "Мы нах#й не доехали. Нас въ#бали. Вот они - двухсотые, есть трехсотые"

Очередная попытка российских штурмовиков доехать до передовой закончилась для них массовой утилизацией еще в пути. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео объективного контроля, снятое водителем оккупантов, которому посчастливилось выжить после точного попадания украинского FPV-дрона.

На кадрах зафиксирован результат прямого попадания в кузов, набитый "мясом": четыре трупа и большое количество тяжелораненых, истекающих кровью.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Детали "поездки":

  • Мгновенная демилитаризация: украинский дрон превратил грузовик с личным составом в настоящую передвижную бойню. Те, кто ехал убивать украинцев, сами стали "фаршем" в кузове собственной машины.

  • Потери подразделения: Автор видео, не сдерживая эмоций и нецензурной лексики, подсчитывает потери своей "второй роты". По его словам, значительная часть группы - "двухсотые", у одного из оккупантов буквально разорвало голову.

  • Шоковое состояние: Уцелевший водитель пытается отчитаться своему знакомому "Лёне", описывая ужасные последствия атаки. Для большинства "пассажиров" этот выезд стал последним в жизни.

Комментарий редакции:

Это видео - наглядная иллюстрация того, что происходит с российской логистикой на подступах к фронту. Для украинских дронов нет разницы, это бронированный БТР или грузовик с пехотой. Результат всегда один - горы трупов захватчиков.

"Леня, короче, мы нах#й не доехали. Нас въ#бали, нах#й. Вот они двухсотые, нах#й, есть трехсотые, нах#й. Вторая рота, нах#й. Ему все нах#й, ему бошку вскрыло. Ему п#зда уже", - комментирует автор видео, показывая тела своих соратников.

+37
Ему бошку снесло
24.02.2026 09:43
+28
24.02.2026 10:42
+24
Дома треба седіти а не лізти з війною до сусідів, але кацапам-дегенератам , мразоті та нелюдям хочеться грошей на вбивствах заробити й не думають що їх теж будуть вбивати.
.... "Плачєт ноєт єго мать, что тваріцца в мірє,
Вєдь он єхал убівать а єго убілі"! (З вірша , не знаю автора).
24.02.2026 09:53
Типове члЄном врєдітєства московитів ******, щоб не повертатися в ратную говень, на масковію!!! Пригожин, їх зустрічає з кувалдою ….
24.02.2026 17:55
Гарно влупили - зі знанням психології... Бо людина, їдучи в кузові автомобіля, старається сісти ближче до його переднього краю - менще підкидає на вибоїнах, і є опора при різкому гальмуванні... От дрончик і вліпив у саму "гущу"...
24.02.2026 09:51
останній гарний підар, герой з ласт оф ас?
24.02.2026 10:05
Судячи з фото мізки в них все ж таки є!((( Правда не для критичного мислення)))
24.02.2026 10:08
лиси, коти, собаки, навіть свинки дуже ******* посмакувати.
24.02.2026 10:18
СЛАВА ЗСУ!

Мені додати нема чого.
24.02.2026 10:16
Прекрасний результат
24.02.2026 10:17


Понапиваються,а потім з "похмілля" голова "розривається".

24.02.2026 10:20
Головне рацію врятувати. бо вона казенна
24.02.2026 16:06
бабьі рацьій ещьо не рожают
24.02.2026 19:05
причесочку подправили
24.02.2026 10:21
"Єсть двохсотиє нах*й і трьохсотиє нах*й"...
А ми вам зразу казали - ВСІ ЙДІТЬ НАХ*Й!
Шо не так?
24.02.2026 10:34
На польты пойдут из них белок будут делать на рабочий кредит
24.02.2026 10:34
Увага-чергове відео для покращення настрою...
24.02.2026 10:49
Принял удар головой и сразу все его мысли увидели.
24.02.2026 11:29
"С прошечим дньом защитникав атєчества" виродки.
24.02.2026 11:34
А вони думали, що їх з квітами зустрічати будуть?
24.02.2026 15:48
класно получилось, шкода що мало...
24.02.2026 17:09
Вражини моцно вражені
24.02.2026 19:03
 
 