Оккупант снимает результативную атаку украинского дрона: "Мы нах#й не доехали. Нас въ#бали. Вот они - двухсотые, есть трехсотые"
Очередная попытка российских штурмовиков доехать до передовой закончилась для них массовой утилизацией еще в пути. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео объективного контроля, снятое водителем оккупантов, которому посчастливилось выжить после точного попадания украинского FPV-дрона.
На кадрах зафиксирован результат прямого попадания в кузов, набитый "мясом": четыре трупа и большое количество тяжелораненых, истекающих кровью.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Детали "поездки":
Мгновенная демилитаризация: украинский дрон превратил грузовик с личным составом в настоящую передвижную бойню. Те, кто ехал убивать украинцев, сами стали "фаршем" в кузове собственной машины.
Потери подразделения: Автор видео, не сдерживая эмоций и нецензурной лексики, подсчитывает потери своей "второй роты". По его словам, значительная часть группы - "двухсотые", у одного из оккупантов буквально разорвало голову.
Шоковое состояние: Уцелевший водитель пытается отчитаться своему знакомому "Лёне", описывая ужасные последствия атаки. Для большинства "пассажиров" этот выезд стал последним в жизни.
Комментарий редакции:
Это видео - наглядная иллюстрация того, что происходит с российской логистикой на подступах к фронту. Для украинских дронов нет разницы, это бронированный БТР или грузовик с пехотой. Результат всегда один - горы трупов захватчиков.
"Леня, короче, мы нах#й не доехали. Нас въ#бали, нах#й. Вот они двухсотые, нах#й, есть трехсотые, нах#й. Вторая рота, нах#й. Ему все нах#й, ему бошку вскрыло. Ему п#зда уже", - комментирует автор видео, показывая тела своих соратников.
.... "Плачєт ноєт єго мать, что тваріцца в мірє,
Вєдь он єхал убівать а єго убілі"! (З вірша , не знаю автора).
Мені додати нема чого.
Понапиваються,а потім з "похмілля" голова "розривається".
А ми вам зразу казали - ВСІ ЙДІТЬ НАХ*Й!
Шо не так?