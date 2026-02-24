Оккупант снимает результативную атаку украинского дрона: "Мы нах#й не доехали. Нас въ#бали. Вот они - двухсотые, есть трехсотые"

Очередная попытка российских штурмовиков доехать до передовой закончилась для них массовой утилизацией еще в пути. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео объективного контроля, снятое водителем оккупантов, которому посчастливилось выжить после точного попадания украинского FPV-дрона.

На кадрах зафиксирован результат прямого попадания в кузов, набитый "мясом": четыре трупа и большое количество тяжелораненых, истекающих кровью.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите: Застрял в канаве среди колючей проволоки: дроны "WORMBUSTERS" ликвидировали оккупанта. ВИДЕО

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Детали "поездки":

Мгновенная демилитаризация: украинский дрон превратил грузовик с личным составом в настоящую передвижную бойню. Те, кто ехал убивать украинцев, сами стали "фаршем" в кузове собственной машины.

Потери подразделения: Автор видео, не сдерживая эмоций и нецензурной лексики, подсчитывает потери своей "второй роты". По его словам, значительная часть группы - "двухсотые", у одного из оккупантов буквально разорвало голову.

Шоковое состояние: Уцелевший водитель пытается отчитаться своему знакомому "Лёне", описывая ужасные последствия атаки. Для большинства "пассажиров" этот выезд стал последним в жизни.

Читайте: С начала суток на фронте произошло 100 боестолкновений: враг применил 5,7 тыс. дронов-камикадзе, - Генштаб

Комментарий редакции:

Это видео - наглядная иллюстрация того, что происходит с российской логистикой на подступах к фронту. Для украинских дронов нет разницы, это бронированный БТР или грузовик с пехотой. Результат всегда один - горы трупов захватчиков.

"Леня, короче, мы нах#й не доехали. Нас въ#бали, нах#й. Вот они двухсотые, нах#й, есть трехсотые, нах#й. Вторая рота, нах#й. Ему все нах#й, ему бошку вскрыло. Ему п#зда уже", - комментирует автор видео, показывая тела своих соратников.

Смотрите также: Батальон "SIGNUM" сбил 10 российских разведывательных беспилотников. ВИДЕО