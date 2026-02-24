Окупант фільмує результативну атаку українського дрона: "Мы нах#й не доехали. Нас въ#бали. Вот они - двухсотые, есть трехсотые". ВIДЕО 18+
Чергова спроба російських штурмовиків доїхати до передової закінчилася для них масовою утилізацією ще в дорозі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося відео об'єктивного контролю, зняте водієм окупантів, якому пощастило вижити після точного влучання українського FPV-дрона.
На кадрах зафіксований результат прямого влучання в кузов, набитий "м'ясом": чотири трупи та велика кількість важкопоранених, які стікають кров'ю.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Деталі "поїздки":
Миттєва демілітаризація: Український дрон перетворив вантажівку з особовим складом на справжню пересувну бойню. Ті, хто їхав вбивати українців, самі стали "фаршем" у кузові власної машини.
Втрати підрозділу: Автор відео, не стримуючи емоцій та нецензурної лексики, підраховує втрати своєї "второй роты". За його словами, значна частина групи - "двохсоті", в одного з окупантів буквально розірвало голову.
Шоковий стан: Вцілілий водій намагається відзвітувати своєму знайомому "Льоні", описуючи жахливі наслідки атаки. Для більшості "пасажирів" цей виїзд став останнім у житті.
Коментар редакції:
Це відео - наочна ілюстрація того, що відбувається з російською логістикою на підступах до фронту. Для українських дронів немає різниці, чи це броньований БТР, чи вантажівка з піхотою. Результат завжди один - гори трупів загарбників.
"Леня, короче, мы нах#й не доехали. Нас въ#бали, нах#й. Вот они двухсотые, нах#й, есть трехсотые, нах#й. Вторая рота, нах#й. Ему все нах#й, ему бошку вскрыло. Ему п#зда уже", - коментує автор відео, показуючи тіла своїх поплічників.
.... "Плачєт ноєт єго мать, что тваріцца в мірє,
Вєдь он єхал убівать а єго убілі"! (З вірша , не знаю автора).
Мені додати нема чого.
Понапиваються,а потім з "похмілля" голова "розривається".
А ми вам зразу казали - ВСІ ЙДІТЬ НАХ*Й!
Шо не так?