Окупант фільмує результативну атаку українського дрона: "Мы нах#й не доехали. Нас въ#бали. Вот они - двухсотые, есть трехсотые". ВIДЕО 18+

Чергова спроба російських штурмовиків доїхати до передової закінчилася для них масовою утилізацією ще в дорозі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося відео об'єктивного контролю, зняте водієм окупантів, якому пощастило вижити після точного влучання українського FPV-дрона.

На кадрах зафіксований результат прямого влучання в кузов, набитий "м'ясом": чотири трупи та велика кількість важкопоранених, які стікають кров'ю.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Деталі "поїздки":

Миттєва демілітаризація: Український дрон перетворив вантажівку з особовим складом на справжню пересувну бойню. Ті, хто їхав вбивати українців, самі стали "фаршем" у кузові власної машини.

Втрати підрозділу: Автор відео, не стримуючи емоцій та нецензурної лексики, підраховує втрати своєї "второй роты". За його словами, значна частина групи - "двохсоті", в одного з окупантів буквально розірвало голову.

Шоковий стан: Вцілілий водій намагається відзвітувати своєму знайомому "Льоні", описуючи жахливі наслідки атаки. Для більшості "пасажирів" цей виїзд став останнім у житті.

Коментар редакції:

Це відео - наочна ілюстрація того, що відбувається з російською логістикою на підступах до фронту. Для українських дронів немає різниці, чи це броньований БТР, чи вантажівка з піхотою. Результат завжди один - гори трупів загарбників.

"Леня, короче, мы нах#й не доехали. Нас въ#бали, нах#й. Вот они двухсотые, нах#й, есть трехсотые, нах#й. Вторая рота, нах#й. Ему все нах#й, ему бошку вскрыло. Ему п#зда уже", - коментує автор відео, показуючи тіла своїх поплічників.

