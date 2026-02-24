Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 261 420 осіб (+920 за добу), 11 698 танків,37 560 артсистем, 24 086 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 261 420 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 261 420 (+920) осіб
- танків – 11 698 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 086 (+4) од.
- артилерійських систем – 37 560 (+50) од.
- РСЗВ – 1 654 (+0) од.
- засоби ППО – 1 305 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 145 571 (+1 693) од.
- крилаті ракети – 4 347 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 79 826 (+190) од.
- спеціальна техніка – 4 074 (+1) од.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось повідомлення від джерела:
@ (мова оригіналу):
"Лейтенант полиции погиб в результате взрыва в Москве на Савеловской.
По данным «Базы», неизвестный прикрепил взрывное устройство к полицейской машине и отошёл на безопасное расстояние - все действия он снимал на видео. После взрыва мужчина скрылся."
248!! одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
ППО, арта, , спецтехніка та логістика файно, броня по мінімуму.
Загаьна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 160 000!
Загальна результативність ППО перебільшила 150 000!
Відбита чергова масованна повітряна атака дронів.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 261 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.
12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.