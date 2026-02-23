Від початку доби на фронті відбулося 100 боєзіткнень: ворог застосував 5,7 тис. дронів-камікадзе, - Генштаб
Від початку доби понеділка, 23 лютого, на фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
За уточненою інформацією, противник завдав 70 авіаційних ударів, скинув 181 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 5774 дрони-камікадзе та здійснив 2336 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Ситуація на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав одного авіаудару, скинувши один КАБ, здійснив 68 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік Графського та Кутьківки. Одне боєзіткнення триває.
- Дві атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у районі Піщаного.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни зупинили п’ять атак, в районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Шийківки, Лимана.
На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Закітного.
На Краматорському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Щербинівка, Іванопілля, Софіївка, Бересток та у бік Костянтинівки, Новопавлівки.
На Покровському напрямку ворог здійснив 19 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Шахове та у бік населеного пункту Шевченко.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 44 окупантів та поранили 22; знищили танк, 76 безпілотних літальних апаратів, артилерійську систему, наземний роботизований комплекс, дві одиниці автомобільного транспорту, дев’ять одиниць спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та склад ПММ. Уражено артилерійську систему, дві станції радіоелектронної боротьби, десять одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів особового складу противника.
Ситуація на Дніпропетровщині
На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили десять атак окупантів у районі населеного пункту Тернове та у бік Вишневого. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Великомихайлівка, Просяна, Левадне, Покровське.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів – у районах Гуляйполя та у бік Варварівки, Залізничного. Два боєзіткнення досі тривають. Ворожих авіаударів зазнали населені пункти Воздвижівка, Мирне, Гуляйпільське, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Лугівське, Любицьке, Катеринівка.
- На Оріхівському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали населені пункти Оріхів та Веселянка.
- На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку.
В Росії воюють переважно контрактники - причому в більшості йдуть воювати добровільно, за гроші.
Враховуючи реальну бідність в російській глибинці, не дивно, що охочих «заробити на війні» в Росії чимало.
Той, хто нині в Росії підтримує контракт і йде на війну проти України, потрапляє до 10 відсотків людей з найвищими в Росії доходами.
Окрім цього, на війну Кремль і приватні військові кампанії вербують в'язнів.
Коли ув'язнений укладає контракт, його відправляють на війну, якщо вижив - то вже не відбуває решту терміну, а автоматично стає вільною людиною.
Ще один момент: серед російських солдатів на війні проти України дуже багато представників етнічних меншин із національних автономій - тувинців, бурятів, дагестанців, інгушів, башкирів, чеченців, тофаларів тощо.
Натомість, як пишуть ЗМІ, не так багато солдатів родом з Москви та Петербургу - саме ті міста і можуть становити «мітингувальну небезпеку» для нинішньої російської влади.
Окрім цього, майже половину свого терміну перебування при владі путін воює з Україною, якщо за початок відліку брати окупацію та анексію Криму та гібридний конфлікт до Донбасі, що почалися в 2014 році.
Тому він міг почати війну проти України - своїм виступом, а перед тим підготувавши основу для нападу у вигляді статті «Про історичну єдність росіян та українців».
Так само путін одноосібно може і завершити війну, бо практично немає інших впливових центрів влади ані якихось опозиційних фракцій у вищому керівництві Росії. Принаймні поки що.