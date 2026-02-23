Від початку доби на фронті відбулося 100 боєзіткнень: ворог застосував 5,7 тис. дронів-камікадзе, - Генштаб

Від початку доби понеділка, 23 лютого, на фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

За уточненою інформацією, противник завдав 70 авіаційних ударів, скинув 181 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 5774 дрони-камікадзе та здійснив 2336 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Ситуація на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав одного авіаудару, скинувши один КАБ, здійснив 68 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік Графського та Кутьківки. Одне боєзіткнення триває.

Дві атаки відбили українські захисники на Куп'янському напрямку, у районі Піщаного.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили п’ять атак, в районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Шийківки, Лимана.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Закітного.

На Краматорському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Щербинівка, Іванопілля, Софіївка, Бересток та у бік Костянтинівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 19 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Шахове та у бік населеного пункту Шевченко.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 44 окупантів та поранили 22; знищили танк, 76 безпілотних літальних апаратів, артилерійську систему, наземний роботизований комплекс, дві одиниці автомобільного транспорту, дев’ять одиниць спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та склад ПММ. Уражено артилерійську систему, дві станції радіоелектронної боротьби, десять одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів особового складу противника.

Ситуація на Дніпропетровщині

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили десять атак окупантів у районі населеного пункту Тернове та у бік Вишневого. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Великомихайлівка, Просяна, Левадне, Покровське.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів – у районах Гуляйполя та у бік Варварівки, Залізничного. Два боєзіткнення досі тривають. Ворожих авіаударів зазнали населені пункти Воздвижівка, Мирне, Гуляйпільське, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Лугівське, Любицьке, Катеринівка.

На Оріхівському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали населені пункти Оріхів та Веселянка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

