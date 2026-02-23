Від початку доби на фронті відбулося 40 боєзіткнень: Покровський напрямок – найгарячіший, - Генштаб
Від початку доби понеділка, 23 лютого, на фронті відбулося 40 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Леонівка, Архипівка Чернігівської області; Безсалівка, Будки, Волфине, Рогізне, Суходіл, Рижівка, Нововасилівка, Голишівське, Нескучне, Нова Гута, Товстодубове Сумської області.
Ситуація на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 52 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.
- На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався атакувати у районі Піщаного.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак загарбників у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Шийківки, Лимана.
На Слов’янському та Краматорському напрямках наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Щербинівки, Іванопілля, Софіївки, Берестка та у бік Костянтинівки, Новопавлівки. Чотири атаки досі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне та у бік населеного пункту Шевченко.
На Олександрівському напрямку агресор атакував три рази у районі населеного пункту Тернове та у бік Вишневого. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Великомихайлівка, Просяна, Левадне.
Ситуація на півдні
- На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили вісім атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Залізничного. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Мирне, Гуляйпільське, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Лугівське, Любицьке.
- На Оріхівському та Придніпровському напрямках наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано. Авіаударів керованими авіабомбами зазнав населений пункт Оріхів.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.
"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.
