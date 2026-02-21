УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10336 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState Бойові дії на Покровському напрямку Бої на Олександрівському напрямку
5 747 84

Сили оборони відкинули противника на Дніпропетровщині. Ворог просунувся у Покровську, - DeepState. МАПА

Сили оборони України відкинули окупантів поблизу Калинівського та в Терновому Дніпропетровської області. Ворог має просування у Покровську та Свято-Покровському на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Успіхи ЗСУ

"Мапу оновлено. Сили оборони відкинули противника поблизу Калинівського та у Терновому", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ відбили позиції на Дніпропетровщині

Дивіться також: Окупанти просунулися на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, - DeepState. МАПИ

Просування ворога

Водночас повідомляється, що російські війська просунулись у Покровську та Свято-Покровському на Донеччині.

ЗСУ відбили позиції на Дніпропетровщині

ЗСУ відбили позиції на Дніпропетровщині

Дивіться також: Росіяни просунулись поблизу Платонівки, Бондарного та у Привіллі, - DeepState. МАПА

Автор: 

Донецька область (11240) Покровськ (1342) Дніпропетровська область (5067) Синельниківський район (546) Бахмутський район (853) Покровський район (1771) Калинівське (9) Тернове (10) Свято-Покровське (16) DeepState (546)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Ну так беги сдавайся кто тебя держит
показати весь коментар
22.02.2026 13:43 Відповісти
+1
+12.581 km²
До таких новин годі чекати коментарів, хоча я знаю, що можна було б написати, аби захистити позиції перманентної зради.
показати весь коментар
22.02.2026 00:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+12.581 km²
До таких новин годі чекати коментарів, хоча я знаю, що можна було б написати, аби захистити позиції перманентної зради.
показати весь коментар
22.02.2026 00:21 Відповісти
Ну так беги сдавайся кто тебя держит
показати весь коментар
22.02.2026 13:43 Відповісти
Пруф на видання, де про Леал да Сілва?
показати весь коментар
22.02.2026 16:31 Відповісти
Пруф на бразильскі ЗМІ, будь ласка.
Про цей випадок мали написати хоча б місцеві газети.
Як от про вербовку кенійців та індусів руснею.
показати весь коментар
22.02.2026 19:13 Відповісти
Знайшов ось це.

https://www.brasilparalelo.com.br/noticias/brasileiro-foi-lutar-na-ucrania-e-acabou-torturado-ate-a-morte-pelo-proprio-batalhao

В перекладі є цікаві подробиці.
У розслідуванні газети https://kyivindependent.com/investigation-brazilian-recruits-death-in-ukraine-points-to-abuse-torture-in-foreign-fighter-unit/?utm_medium=%2Fnoticias%2Fbrasileiro-foi-lutar-na-ucrania-e-acabou-torturado-ate-a-morte-pelo-proprio-batalhao Kyiv Independent стверджується, що Бруно став жертвою жорстокого поводження, скоєного в батальйоні, що складався переважно з бразильців, під керівництвом Леандерсона Пауліно .

Передовий підрозділ - це батальйон чисельністю приблизно від 150 до 200 бійців, який діє в структурі української військової розвідки під командуванням Богдана Ходаковського .

Тобто такий випадок дійсно мав місце, але є важливий нюанс: ТЦК і мобілізація не мають до нього жодного відношення.
показати весь коментар
22.02.2026 22:07 Відповісти
По декільком випадкам робимо узагальнення щодо геть усіх.
"Чомусь" нормальні випадки, типу "Хартії", де Бутусов зараз, не тільки не узагальнюються, а і не враховуються взагалі.
показати весь коментар
22.02.2026 22:23 Відповісти
Ще раз: випадок з бразильцем до ТЦК і мобілізації відношення не має.
Командир підрозділу - теж бразилець. Хлопець пішов заробити грошей.
Що там сталось - треба слідчим розбиратись.
Коли щось ненормально, у нас це, на відміну від русні, радо розносять соцмережами. Статті "за діскрєдітацію" немає.
Тільки не пам'ятаю я багато таких випадків. Поодинокі були, зловживання "будуй дачу, або на нуль" регулярно, а от щоб знущались... не масово, як у русні, про що відосіков тут купа опублікована.
показати весь коментар
22.02.2026 22:37 Відповісти
Форма і регіон по нашивках. Дійсно, дуже достеменні докази, не підробиш ніяк.
показати весь коментар
22.02.2026 22:55 Відповісти
У соцмережах всяке пишуть, в тому числі й русня. Створюють фейкові акаунти і пишуть.
Нехай в якесь ЗМІ напишуть, типу Цензора. Якщо правда, то у нас такі теми *******, візьмуть в роботу.
показати весь коментар
22.02.2026 22:40 Відповісти
Наркоман може за дозу що завгодно написати.
показати весь коментар
22.02.2026 22:54 Відповісти
Всі "******", як і "труха", пов'язані з руснею. Не раз помічені у порушенні заборони публікацій результатів обстрілу і роботи ППО.
показати весь коментар
22.02.2026 22:38 Відповісти
Різниця така, що на одну правду - двадцять фейків.
А якщо що - в ту одну правду пальцем тицькатимуть: вот, правда, значіт і остальному тожє вєрьтє.
показати весь коментар
22.02.2026 22:41 Відповісти
Ну звісно, треба приймати все за правду.
Як от ваше твердження про обов'язковість військових кафедр у вишах.
показати весь коментар
22.02.2026 22:53 Відповісти
От ви закінчували кафедру? Офіцер? Чого не воюєте? А от людина, яка має 6 поранень, 7 контузій і 58 років, воює, воює наркоман, воює епілептик, тільки силовик, дупоохоронець, молодий відставник. офіцер, бик з тилової частини не воює. Це нормально?
показати весь коментар
23.02.2026 00:08 Відповісти
Я взагалі до армії ніякого відношення ніколи не мав.
показати весь коментар
23.02.2026 00:11 Відповісти
І кафедру не закінчували? І не офіцер? А хто мав до неї відношення? Отой хлопець 48 кг з пороком серця, якого схопили на вулиці, визнали придатним і кинули на війну? Чи ті шизофреніки і епілептики, про кого Аліна Михайлова писали, чи і статті і відео про ДВРЗ? Цн все ОК?
показати весь коментар
23.02.2026 00:14 Відповісти
То виходить, по кафедрам крити нічим, тому вирішили мене пообговорювати.
Ну, значить, і до інших ваших тверджень ставлення відповідне.
Або залізні докази (офіційні документи), або ОБС.
показати весь коментар
23.02.2026 00:22 Відповісти
Ну, зрозуміло, значить, так воно і є. І, мабуть відсотків 95 офіцерів теж як і ви не воюють. І їх чогось не мобілізують, а зобов'язали з'явитись без повісток тільки обмежено придатних в військовий і непридатних в мирний час - людей без ваєнніка, з довідкою, з хворобами, які не давали присяг, якщо їм її видали ще в школі і видавали її безстроково, а зараз переробляють. Це теж ОК?
показати весь коментар
23.02.2026 00:27 Відповісти
Ви ще про ями і поліклініки забули.
показати весь коментар
23.02.2026 00:29 Відповісти
Реальна історія. Я не бачу причин, навіщо тій бабці брехати незнайомій людині.
показати весь коментар
23.02.2026 00:33 Відповісти
Щонайменше - привернути увагу і відчути власну значущість.
Тому бабці так часто підхоплюють, розповсюджують і підсилюють чутки.
показати весь коментар
23.02.2026 00:38 Відповісти
Про свого онука розповідала, до чого тут підхоплені чутки.
показати весь коментар
23.02.2026 00:40 Відповісти
Ну ви точно знаєте, що про свого.
А не про сусідкиного, а для більшого ефекту трішки прибрехала.
показати весь коментар
23.02.2026 00:59 Відповісти
Таке не вигадаєш. Це з їхніх слів вони самі казали її онуку зараз відправимо тебе на яму. І я у Соломки навіть бачив відео де всі стоять у тісному приміщенні, то мабуть воно і є.
показати весь коментар
23.02.2026 01:01 Відповісти
Погано ви уявляєте собі, що можна вигадати.
Втім, моє слово проти вашого, тому сперечатись безглуздо.
показати весь коментар
23.02.2026 01:02 Відповісти
90% ментів офіційно заброньовані, а реально в містах всі 100, вони на кожному кроці. А молоді відставники.
"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ.
показати весь коментар
23.02.2026 00:10 Відповісти
Пруф, будь ласка.
показати весь коментар
23.02.2026 00:12 Відповісти
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
показати весь коментар
23.02.2026 00:15 Відповісти
Цікаво, що на другому скриншоті, де загальна кількість пенсіонерів, немає жодних маркерів, як от QR-код або bar-код. На листі з відповіддю про кількість тих, хто проходить службу - вони є.
Тобто це з однаковою імовірністю може бути як справжній документ, так і просто набраний у Ворді десь поза установою.
показати весь коментар
23.02.2026 00:20 Відповісти
Що за маячня, там номер запросу, підпис, це офіціфна відповідь. Якби Третьякова це все підробила, шум би давно стояв.
показати весь коментар
23.02.2026 00:24 Відповісти
Де?
показати весь коментар
23.02.2026 00:25 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2026 00:29 Відповісти
Казав же, на цій сторінці - є, а на іншій, яку використовуєте як тезу про "200 тисяч пенсіонерів", ніяких ознак приналежності до офіційного запиту.
Враховуючи історію з військовою кафедрою, де ви посилались на статтю, в якій було написано про обов'язковість військової кафедри для всіх (що протирічить чинному законодавству), довіри до цього джерела у мене немає.
Я такий же папірець можу за півгодини зробити. І написати два мільйони, мені ж не шкода.
показати весь коментар
23.02.2026 00:36 Відповісти
178 тис. було у 24-му році. Це навіть мало з урахуванням того, що вислуга для силовиків і держ. службовців була 20 років, потім 25, виходити могли у 38, потім у 43. Чого вас так напрягає ця цифра, що дійшли до того, що звинувачуєте члена правління пенсійного фонду у брехні? Кому ж тоді вірити..
А покажіть документ де написано, що вивчати вищу математику обов'язково там, де її викладають?
показати весь коментар
23.02.2026 00:44 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n806 Закон України "Про вищу освіту"
Стаття 46. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

1. Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

4) невиконання індивідуального навчального плану;

Якщо в індивідуальний навчальний план входить вища математика, не здавши іспит, маєш підставу для відрахування.
А де вчиш - то вже власна справа. Головне - результат покажи.
показати весь коментар
23.02.2026 00:53 Відповісти
Аби придертися вже. Члену правління пенсійного фонду воно треба брехати? Цю цифру називала вже всі, і ЗМІ з'ясовували, потім вже писали 160, мабуть, потікали закордон.
показати весь коментар
23.02.2026 00:39 Відповісти
Якщо всі говорили, то дайте посилання на статтю на Цензорі.
Тільки не на коментарі до статті.
показати весь коментар
23.02.2026 00:42 Відповісти
Знущаєтесь? Ну ось:
https://censor.net/ua/news/3563430/mobilizatsiya-kolyshnih-viyiskovyh-ta-sylovykiv-na-pensiyi
Писали про 145 тис., що не працюють і не служать. Якщо додати тих, що працюють чи служать, то вийде майже та цифра, з урахуванням того, що багато потікали і в 25-му їх було менше ніж у 24-му
показати весь коментар
23.02.2026 00:48 Відповісти
А одразу не можна було, замість всяких незрозумілих публікацій?
Однак не сильно радійте: щодо військових кафедр все залишається в силі.
показати весь коментар
23.02.2026 00:55 Відповісти
Ну так навіщо приколупуватись тоді було?
показати весь коментар
23.02.2026 00:59 Відповісти
Бо в наш час потрібні пруфи. Надійні пруфи.
По кафедрам ви стверджували так впевнено, якісь новинні сайти в якості доказів приводили, а за чинним законодавством все виявилось "трішки" інакше.
Ну і історія з бразильцем хоч і правдива, але нюанси має.
показати весь коментар
23.02.2026 01:01 Відповісти
Що з законодавством? Кафедра то і є навчальний план.
показати весь коментар
23.02.2026 01:06 Відповісти
Читайте тут, уважно, де виділено жирним.
показати весь коментар
23.02.2026 01:08 Відповісти
Навіщо тоді стерли посилання як історія про бразилійця правдива? Треба тоді змінювати цензорнет на цензорє
показати весь коментар
23.02.2026 01:27 Відповісти
Тому що ваші повідомлення носять ознаки спаму.

Джерело: https://censor.net/ua/f2000002
4.2. Флуд:

- не тематичні повідомлення великих розмірів;

- відправлення однакових текстових або графічних повідомлень (однакові картинки);

Постійні повторення одних і тих самих тез в різних темах починають дратувати адміністрацію, що й не дивно.
Дивно, що вам досі дозволяють це тут робити, під різними обліковими записами, що теж не вітається.
показати весь коментар
23.02.2026 01:33 Відповісти
Але труть саме найбульш інформаційні повідомлення по темі.
показати весь коментар
23.02.2026 01:38 Відповісти
Тому що саме вони і містять спам, який ви тут вже у третій іпостасі розповсюджуєте.
Про ями, хворих, 95%, мільйони офіцерів, під кожним деревом, поліклініки і все таке.
показати весь коментар
23.02.2026 01:42 Відповісти
В Україні прийнято рішення про бронювання 90% особового складу Національної поліції та ДСНС для забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури та правопорядку, повідомив голова МВС Ігор Клименко

Це весь інтернет писав у червні 24-го. І всі це знають. Що менти примазались до ДСНС, які дійсно необхідні, хоча і там є ті, що примазались. керівництва багато, а от ментів можна скорочувати разів у 5.
показати весь коментар
23.02.2026 00:18 Відповісти
Можна розбронювати і всіх на фронт.
Гасити пожежі та відбиватись від гопоти самі будете.
показати весь коментар
23.02.2026 00:27 Відповісти
Про рятувальників я не казав, а от ніякої гопоти зараз майже немає, вулична злочинність майже на нулі, немає ніякої потреби в такій кількості ментів, навіть вночі, коли навкруги жодної людини, кожні пару хвилин їду поліція, тупо намотують круги. Не кажучи вже про тих, що сидять у різних відділках.
показати весь коментар
23.02.2026 00:32 Відповісти
Звичайно, роль кібербезпеки поліції сильно перебільшена.
"Великі люди" чомусь з охраною ходять.
От дурні, на них же ніхто не нападає, так чого дарма гроші витрачати?
показати весь коментар
23.02.2026 00:44 Відповісти
До чого тут кіберполіція це крапля в морі в загальній кількості ментів.
Чисельність Департаменту кіберполіції Національної поліції України становить близько 600 співробітників
З охраною ходять ось які великі люди:
https://www.narodovladdia.com/post/2909251
Показували, там за кожним крадієм натовп охорони молоді здорові бики. І під кожним деревом вони стоять.
Це така екзистенціяна війна, що одні хворі мають воювати, а ці всі тільки знущатися з народу?
показати весь коментар
23.02.2026 00:52 Відповісти
По-перше, неуважно читали: не кіберполіції, а кібербезпеки. Це слова одного з зєлєних діячів. Мовляв, звільнили відділ кібербезпеки - і нічого страшного не сталось. Те, що "Дію" не раз після цього хакнули - ето другоє.
По-друге, так, "великі люди" з охороною, бо мабуть щось таки знають, нє?
показати весь коментар
23.02.2026 00:58 Відповісти
Ті люди у вїязниці мають сидіти. Столар чи отой вагів чи інщі мафіозі, які російськими консулами були хто великі люди?
показати весь коментар
23.02.2026 01:03 Відповісти
Від теми відхиляєтесь.
Ви кажете, що поліція не потрібна, бо, мовляв, злочинності немає.
Ну так і охорона "великим людям" не потрібна, бо на них ніколи шпана не нападала, а якщо є мета прибрати, то і охорона не допоможе, як Курочкіну свого часу.
показати весь коментар
23.02.2026 01:04 Відповісти
Тисячі покидьків-крадіїв, які розграбували країну, бронюють охорону - биків, які не воюють, а ви підтримуєте! Тьфу. От тому вже і не хоче ніхто воювати.
показати весь коментар
23.02.2026 01:10 Відповісти
Знову відхиляєтесь від теми.
Мова йде про те, що розгулу злочинності немає тому, що є поліція.
Приберіть поліцію - отримаєте розгул злочинності.
Так само і з охороною. Не грабують і не б'ють "великих людей" тому, що у них охорона є.
Приберіть охорону - так і обкрадуть, і поб'ють.
показати весь коментар
23.02.2026 01:12 Відповісти
Не буде. Вони не працюють, це по-перше, в мене врали 100 баксів і заяви ніхто не зареєстрував. Он прибрали ДАІ і ніхто і не помітив, як не дотримувались правил так і не дотримуються, і ментам на це плювати завжди було.
По-друге, зараз комендантська година, зараз третина населення закордоном, хтось воює, хтось ухиляється, хтось боїться за бронь, хтось ще щось, тому злочиннність через ці фактири набагато нижче, значить, ментв теба скорочувати в рази тільки через це.
Та тих "людей", може, і треба було б, бо закон в нас не працює.
показати весь коментар
23.02.2026 01:22 Відповісти
Тільки як не ДТП, так поліцейська машина, протоколи складають.
Скоротіть - і повилазить шпана, яка зараз вночі ничкується тільки тому, що під час тієї ж коменданстької їздять патрулі і хапають порушників.
показати весь коментар
23.02.2026 01:24 Відповісти
Толку з протоколів, я казав, мою маму покалічив п'яниця летів на пішоходному переході, коли вона йшла на зелене світло, ще й тікав! І суд триває 6 років, гроьобані 6 років іде затягування, покидьок на волі і навіть нічого не платить, все куплено в тому суді, його адвокат всім забашляв, по очам видно, і голова того суду головачов з маєтком на Ларнаці за 4 млн. ойро і на 5 років пересидів свій термін!
Нема вже ніякої шпани, вона в Німеччині 900 євро в місяць отримує без усілякого ризику. до 23 років всіх випустили і більшість поїхали.
показати весь коментар
23.02.2026 01:32 Відповісти
Нема вже ніякої шпани
В Одесу приїжджайте, біля Привозу ввечері, до комендантської, прогуляйтесь, або Дюковському парку. Якщо шпана звичайна культурний шок викликає - велкам в Аркадію, там шпана гламурна юрбиться.
Ну а стосовно вашої історії....
Щось після історії з військовою кафедрою - не сильно віриться. Звиняйте чи ні, вже як хочете.
показати весь коментар
23.02.2026 01:37 Відповісти
 
 