Сили оборони відкинули противника на Дніпропетровщині. Ворог просунувся у Покровську, - DeepState. МАПА

Сили оборони України відкинули окупантів поблизу Калинівського та в Терновому Дніпропетровської області. Ворог має просування у Покровську та Свято-Покровському на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Успіхи ЗСУ

"Мапу оновлено. Сили оборони відкинули противника поблизу Калинівського та у Терновому", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: Окупанти просунулися на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, - DeepState. МАПИ

Просування ворога

Водночас повідомляється, що російські війська просунулись у Покровську та Свято-Покровському на Донеччині.

Дивіться також: Росіяни просунулись поблизу Платонівки, Бондарного та у Привіллі, - DeepState. МАПА