4 710 84

Силы обороны отбросили противника на Днепропетровщине. Враг продвинулся в Покровске, - DeepState. КАРТА

Силы обороны Украины отбросили оккупантов вблизи Калиновского и в Терновом Днепропетровской области. Враг продвигается в Покровске и Свято-Покровском в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Успехи ВСУ

"Карта обновлена. Силы обороны отбросили противника вблизи Калиновского и в Терновом", - говорится в сообщении.

ВСУ отбили позиции в Днепропетровской области

Смотрите также: Оккупанты продвинулись на границе Запорожской и Днепропетровской областей, - DeepState. КАРТЫ

Продвижение врага

В то же время сообщается, что российские войска продвинулись в Покровске и Свято-Покровском в Донецкой области.

ВСУ отбили позиции в Днепропетровской области

ВСУ отбили позиции в Днепропетровской области

Смотрите также: Россияне продвинулись вблизи Платоновки, Бондарного и в Приволье, - DeepState. КАРТА

Донецкая область (5634) Покровск (1067) Днепропетровская область (1474) Синельниковский район (438) Бахмутский район (744) Покровский район (1533) Калиновка (9) Терновое (7) Свято-Покровское (9) DeepState (461)
+3
Ну так беги сдавайся кто тебя держит
показать весь комментарий
22.02.2026 13:43 Ответить
+1
+12.581 km²
До таких новин годі чекати коментарів, хоча я знаю, що можна було б написати, аби захистити позиції перманентної зради.
показать весь комментарий
22.02.2026 00:21 Ответить
+12.581 km²
До таких новин годі чекати коментарів, хоча я знаю, що можна було б написати, аби захистити позиції перманентної зради.
показать весь комментарий
22.02.2026 00:21 Ответить
Ну так беги сдавайся кто тебя держит
показать весь комментарий
22.02.2026 13:43 Ответить
Пруф на видання, де про Леал да Сілва?
показать весь комментарий
22.02.2026 16:31 Ответить
Пруф на бразильскі ЗМІ, будь ласка.
Про цей випадок мали написати хоча б місцеві газети.
Як от про вербовку кенійців та індусів руснею.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:13 Ответить
Знайшов ось це.

https://www.brasilparalelo.com.br/noticias/brasileiro-foi-lutar-na-ucrania-e-acabou-torturado-ate-a-morte-pelo-proprio-batalhao

В перекладі є цікаві подробиці.
У розслідуванні газети https://kyivindependent.com/investigation-brazilian-recruits-death-in-ukraine-points-to-abuse-torture-in-foreign-fighter-unit/?utm_medium=%2Fnoticias%2Fbrasileiro-foi-lutar-na-ucrania-e-acabou-torturado-ate-a-morte-pelo-proprio-batalhao Kyiv Independent стверджується, що Бруно став жертвою жорстокого поводження, скоєного в батальйоні, що складався переважно з бразильців, під керівництвом Леандерсона Пауліно .

Передовий підрозділ - це батальйон чисельністю приблизно від 150 до 200 бійців, який діє в структурі української військової розвідки під командуванням Богдана Ходаковського .

Тобто такий випадок дійсно мав місце, але є важливий нюанс: ТЦК і мобілізація не мають до нього жодного відношення.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:07 Ответить
По декільком випадкам робимо узагальнення щодо геть усіх.
"Чомусь" нормальні випадки, типу "Хартії", де Бутусов зараз, не тільки не узагальнюються, а і не враховуються взагалі.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:23 Ответить
Ще раз: випадок з бразильцем до ТЦК і мобілізації відношення не має.
Командир підрозділу - теж бразилець. Хлопець пішов заробити грошей.
Що там сталось - треба слідчим розбиратись.
Коли щось ненормально, у нас це, на відміну від русні, радо розносять соцмережами. Статті "за діскрєдітацію" немає.
Тільки не пам'ятаю я багато таких випадків. Поодинокі були, зловживання "будуй дачу, або на нуль" регулярно, а от щоб знущались... не масово, як у русні, про що відосіков тут купа опублікована.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:37 Ответить
Форма і регіон по нашивках. Дійсно, дуже достеменні докази, не підробиш ніяк.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:55 Ответить
У соцмережах всяке пишуть, в тому числі й русня. Створюють фейкові акаунти і пишуть.
Нехай в якесь ЗМІ напишуть, типу Цензора. Якщо правда, то у нас такі теми *******, візьмуть в роботу.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:40 Ответить
Наркоман може за дозу що завгодно написати.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:54 Ответить
Всі "******", як і "труха", пов'язані з руснею. Не раз помічені у порушенні заборони публікацій результатів обстрілу і роботи ППО.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:38 Ответить
Різниця така, що на одну правду - двадцять фейків.
А якщо що - в ту одну правду пальцем тицькатимуть: вот, правда, значіт і остальному тожє вєрьтє.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:41 Ответить
Ну звісно, треба приймати все за правду.
Як от ваше твердження про обов'язковість військових кафедр у вишах.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:53 Ответить
От ви закінчували кафедру? Офіцер? Чого не воюєте? А от людина, яка має 6 поранень, 7 контузій і 58 років, воює, воює наркоман, воює епілептик, тільки силовик, дупоохоронець, молодий відставник. офіцер, бик з тилової частини не воює. Це нормально?
показать весь комментарий
23.02.2026 00:08 Ответить
Я взагалі до армії ніякого відношення ніколи не мав.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:11 Ответить
І кафедру не закінчували? І не офіцер? А хто мав до неї відношення? Отой хлопець 48 кг з пороком серця, якого схопили на вулиці, визнали придатним і кинули на війну? Чи ті шизофреніки і епілептики, про кого Аліна Михайлова писали, чи і статті і відео про ДВРЗ? Цн все ОК?
показать весь комментарий
23.02.2026 00:14 Ответить
То виходить, по кафедрам крити нічим, тому вирішили мене пообговорювати.
Ну, значить, і до інших ваших тверджень ставлення відповідне.
Або залізні докази (офіційні документи), або ОБС.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:22 Ответить
Ну, зрозуміло, значить, так воно і є. І, мабуть відсотків 95 офіцерів теж як і ви не воюють. І їх чогось не мобілізують, а зобов'язали з'явитись без повісток тільки обмежено придатних в військовий і непридатних в мирний час - людей без ваєнніка, з довідкою, з хворобами, які не давали присяг, якщо їм її видали ще в школі і видавали її безстроково, а зараз переробляють. Це теж ОК?
показать весь комментарий
23.02.2026 00:27 Ответить
Ви ще про ями і поліклініки забули.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:29 Ответить
Реальна історія. Я не бачу причин, навіщо тій бабці брехати незнайомій людині.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:33 Ответить
Щонайменше - привернути увагу і відчути власну значущість.
Тому бабці так часто підхоплюють, розповсюджують і підсилюють чутки.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:38 Ответить
Про свого онука розповідала, до чого тут підхоплені чутки.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:40 Ответить
Ну ви точно знаєте, що про свого.
А не про сусідкиного, а для більшого ефекту трішки прибрехала.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:59 Ответить
Таке не вигадаєш. Це з їхніх слів вони самі казали її онуку зараз відправимо тебе на яму. І я у Соломки навіть бачив відео де всі стоять у тісному приміщенні, то мабуть воно і є.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:01 Ответить
Погано ви уявляєте собі, що можна вигадати.
Втім, моє слово проти вашого, тому сперечатись безглуздо.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:02 Ответить
90% ментів офіційно заброньовані, а реально в містах всі 100, вони на кожному кроці. А молоді відставники.
"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:10 Ответить
Пруф, будь ласка.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:12 Ответить
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
показать весь комментарий
23.02.2026 00:15 Ответить
Цікаво, що на другому скриншоті, де загальна кількість пенсіонерів, немає жодних маркерів, як от QR-код або bar-код. На листі з відповіддю про кількість тих, хто проходить службу - вони є.
Тобто це з однаковою імовірністю може бути як справжній документ, так і просто набраний у Ворді десь поза установою.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:20 Ответить
Що за маячня, там номер запросу, підпис, це офіціфна відповідь. Якби Третьякова це все підробила, шум би давно стояв.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:24 Ответить
Де?
показать весь комментарий
23.02.2026 00:25 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2026 00:29 Ответить
Казав же, на цій сторінці - є, а на іншій, яку використовуєте як тезу про "200 тисяч пенсіонерів", ніяких ознак приналежності до офіційного запиту.
Враховуючи історію з військовою кафедрою, де ви посилались на статтю, в якій було написано про обов'язковість військової кафедри для всіх (що протирічить чинному законодавству), довіри до цього джерела у мене немає.
Я такий же папірець можу за півгодини зробити. І написати два мільйони, мені ж не шкода.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:36 Ответить
178 тис. було у 24-му році. Це навіть мало з урахуванням того, що вислуга для силовиків і держ. службовців була 20 років, потім 25, виходити могли у 38, потім у 43. Чого вас так напрягає ця цифра, що дійшли до того, що звинувачуєте члена правління пенсійного фонду у брехні? Кому ж тоді вірити..
А покажіть документ де написано, що вивчати вищу математику обов'язково там, де її викладають?
показать весь комментарий
23.02.2026 00:44 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n806 Закон України "Про вищу освіту"
Стаття 46. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

1. Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

4) невиконання індивідуального навчального плану;

Якщо в індивідуальний навчальний план входить вища математика, не здавши іспит, маєш підставу для відрахування.
А де вчиш - то вже власна справа. Головне - результат покажи.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:53 Ответить
Аби придертися вже. Члену правління пенсійного фонду воно треба брехати? Цю цифру називала вже всі, і ЗМІ з'ясовували, потім вже писали 160, мабуть, потікали закордон.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:39 Ответить
Якщо всі говорили, то дайте посилання на статтю на Цензорі.
Тільки не на коментарі до статті.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:42 Ответить
Знущаєтесь? Ну ось:
https://censor.net/ua/news/3563430/mobilizatsiya-kolyshnih-viyiskovyh-ta-sylovykiv-na-pensiyi
Писали про 145 тис., що не працюють і не служать. Якщо додати тих, що працюють чи служать, то вийде майже та цифра, з урахуванням того, що багато потікали і в 25-му їх було менше ніж у 24-му
показать весь комментарий
23.02.2026 00:48 Ответить
А одразу не можна було, замість всяких незрозумілих публікацій?
Однак не сильно радійте: щодо військових кафедр все залишається в силі.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:55 Ответить
Ну так навіщо приколупуватись тоді було?
показать весь комментарий
23.02.2026 00:59 Ответить
Бо в наш час потрібні пруфи. Надійні пруфи.
По кафедрам ви стверджували так впевнено, якісь новинні сайти в якості доказів приводили, а за чинним законодавством все виявилось "трішки" інакше.
Ну і історія з бразильцем хоч і правдива, але нюанси має.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:01 Ответить
Що з законодавством? Кафедра то і є навчальний план.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:06 Ответить
Читайте тут, уважно, де виділено жирним.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:08 Ответить
Навіщо тоді стерли посилання як історія про бразилійця правдива? Треба тоді змінювати цензорнет на цензорє
показать весь комментарий
23.02.2026 01:27 Ответить
Тому що ваші повідомлення носять ознаки спаму.

Джерело: https://censor.net/ua/f2000002
4.2. Флуд:

- не тематичні повідомлення великих розмірів;

- відправлення однакових текстових або графічних повідомлень (однакові картинки);

Постійні повторення одних і тих самих тез в різних темах починають дратувати адміністрацію, що й не дивно.
Дивно, що вам досі дозволяють це тут робити, під різними обліковими записами, що теж не вітається.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:33 Ответить
Але труть саме найбульш інформаційні повідомлення по темі.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:38 Ответить
Тому що саме вони і містять спам, який ви тут вже у третій іпостасі розповсюджуєте.
Про ями, хворих, 95%, мільйони офіцерів, під кожним деревом, поліклініки і все таке.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:42 Ответить
В Україні прийнято рішення про бронювання 90% особового складу Національної поліції та ДСНС для забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури та правопорядку, повідомив голова МВС Ігор Клименко

Це весь інтернет писав у червні 24-го. І всі це знають. Що менти примазались до ДСНС, які дійсно необхідні, хоча і там є ті, що примазались. керівництва багато, а от ментів можна скорочувати разів у 5.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:18 Ответить
Можна розбронювати і всіх на фронт.
Гасити пожежі та відбиватись від гопоти самі будете.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:27 Ответить
Про рятувальників я не казав, а от ніякої гопоти зараз майже немає, вулична злочинність майже на нулі, немає ніякої потреби в такій кількості ментів, навіть вночі, коли навкруги жодної людини, кожні пару хвилин їду поліція, тупо намотують круги. Не кажучи вже про тих, що сидять у різних відділках.
показать весь комментарий
23.02.2026 00:32 Ответить
Звичайно, роль кібербезпеки поліції сильно перебільшена.
"Великі люди" чомусь з охраною ходять.
От дурні, на них же ніхто не нападає, так чого дарма гроші витрачати?
показать весь комментарий
23.02.2026 00:44 Ответить
До чого тут кіберполіція це крапля в морі в загальній кількості ментів.
Чисельність Департаменту кіберполіції Національної поліції України становить близько 600 співробітників
З охраною ходять ось які великі люди:
https://www.narodovladdia.com/post/2909251
Показували, там за кожним крадієм натовп охорони молоді здорові бики. І під кожним деревом вони стоять.
Це така екзистенціяна війна, що одні хворі мають воювати, а ці всі тільки знущатися з народу?
показать весь комментарий
23.02.2026 00:52 Ответить
По-перше, неуважно читали: не кіберполіції, а кібербезпеки. Це слова одного з зєлєних діячів. Мовляв, звільнили відділ кібербезпеки - і нічого страшного не сталось. Те, що "Дію" не раз після цього хакнули - ето другоє.
По-друге, так, "великі люди" з охороною, бо мабуть щось таки знають, нє?
показать весь комментарий
23.02.2026 00:58 Ответить
Ті люди у вїязниці мають сидіти. Столар чи отой вагів чи інщі мафіозі, які російськими консулами були хто великі люди?
показать весь комментарий
23.02.2026 01:03 Ответить
Від теми відхиляєтесь.
Ви кажете, що поліція не потрібна, бо, мовляв, злочинності немає.
Ну так і охорона "великим людям" не потрібна, бо на них ніколи шпана не нападала, а якщо є мета прибрати, то і охорона не допоможе, як Курочкіну свого часу.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:04 Ответить
Тисячі покидьків-крадіїв, які розграбували країну, бронюють охорону - биків, які не воюють, а ви підтримуєте! Тьфу. От тому вже і не хоче ніхто воювати.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:10 Ответить
Знову відхиляєтесь від теми.
Мова йде про те, що розгулу злочинності немає тому, що є поліція.
Приберіть поліцію - отримаєте розгул злочинності.
Так само і з охороною. Не грабують і не б'ють "великих людей" тому, що у них охорона є.
Приберіть охорону - так і обкрадуть, і поб'ють.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:12 Ответить
Не буде. Вони не працюють, це по-перше, в мене врали 100 баксів і заяви ніхто не зареєстрував. Он прибрали ДАІ і ніхто і не помітив, як не дотримувались правил так і не дотримуються, і ментам на це плювати завжди було.
По-друге, зараз комендантська година, зараз третина населення закордоном, хтось воює, хтось ухиляється, хтось боїться за бронь, хтось ще щось, тому злочиннність через ці фактири набагато нижче, значить, ментв теба скорочувати в рази тільки через це.
Та тих "людей", може, і треба було б, бо закон в нас не працює.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:22 Ответить
Тільки як не ДТП, так поліцейська машина, протоколи складають.
Скоротіть - і повилазить шпана, яка зараз вночі ничкується тільки тому, що під час тієї ж коменданстької їздять патрулі і хапають порушників.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:24 Ответить
Толку з протоколів, я казав, мою маму покалічив п'яниця летів на пішоходному переході, коли вона йшла на зелене світло, ще й тікав! І суд триває 6 років, гроьобані 6 років іде затягування, покидьок на волі і навіть нічого не платить, все куплено в тому суді, його адвокат всім забашляв, по очам видно, і голова того суду головачов з маєтком на Ларнаці за 4 млн. ойро і на 5 років пересидів свій термін!
Нема вже ніякої шпани, вона в Німеччині 900 євро в місяць отримує без усілякого ризику. до 23 років всіх випустили і більшість поїхали.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:32 Ответить
Нема вже ніякої шпани
В Одесу приїжджайте, біля Привозу ввечері, до комендантської, прогуляйтесь, або Дюковському парку. Якщо шпана звичайна культурний шок викликає - велкам в Аркадію, там шпана гламурна юрбиться.
Ну а стосовно вашої історії....
Щось після історії з військовою кафедрою - не сильно віриться. Звиняйте чи ні, вже як хочете.
показать весь комментарий
23.02.2026 01:37 Ответить
 
 