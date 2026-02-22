4 710 84
Силы обороны отбросили противника на Днепропетровщине. Враг продвинулся в Покровске, - DeepState. КАРТА
Силы обороны Украины отбросили оккупантов вблизи Калиновского и в Терновом Днепропетровской области. Враг продвигается в Покровске и Свято-Покровском в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Успехи ВСУ
"Карта обновлена. Силы обороны отбросили противника вблизи Калиновского и в Терновом", - говорится в сообщении.
Продвижение врага
В то же время сообщается, что российские войска продвинулись в Покровске и Свято-Покровском в Донецкой области.
До таких новин годі чекати коментарів, хоча я знаю, що можна було б написати, аби захистити позиції перманентної зради.
Про цей випадок мали написати хоча б місцеві газети.
Як от про вербовку кенійців та індусів руснею.
https://www.brasilparalelo.com.br/noticias/brasileiro-foi-lutar-na-ucrania-e-acabou-torturado-ate-a-morte-pelo-proprio-batalhao
В перекладі є цікаві подробиці.
У розслідуванні газети https://kyivindependent.com/investigation-brazilian-recruits-death-in-ukraine-points-to-abuse-torture-in-foreign-fighter-unit/?utm_medium=%2Fnoticias%2Fbrasileiro-foi-lutar-na-ucrania-e-acabou-torturado-ate-a-morte-pelo-proprio-batalhao Kyiv Independent стверджується, що Бруно став жертвою жорстокого поводження, скоєного в батальйоні, що складався переважно з бразильців, під керівництвом Леандерсона Пауліно .
Передовий підрозділ - це батальйон чисельністю приблизно від 150 до 200 бійців, який діє в структурі української військової розвідки під командуванням Богдана Ходаковського .
Тобто такий випадок дійсно мав місце, але є важливий нюанс: ТЦК і мобілізація не мають до нього жодного відношення.
"Чомусь" нормальні випадки, типу "Хартії", де Бутусов зараз, не тільки не узагальнюються, а і не враховуються взагалі.
Командир підрозділу - теж бразилець. Хлопець пішов заробити грошей.
Що там сталось - треба слідчим розбиратись.
Коли щось ненормально, у нас це, на відміну від русні, радо розносять соцмережами. Статті "за діскрєдітацію" немає.
Тільки не пам'ятаю я багато таких випадків. Поодинокі були, зловживання "будуй дачу, або на нуль" регулярно, а от щоб знущались... не масово, як у русні, про що відосіков тут купа опублікована.
Нехай в якесь ЗМІ напишуть, типу Цензора. Якщо правда, то у нас такі теми *******, візьмуть в роботу.
А якщо що - в ту одну правду пальцем тицькатимуть: вот, правда, значіт і остальному тожє вєрьтє.
Як от ваше твердження про обов'язковість військових кафедр у вишах.
Ну, значить, і до інших ваших тверджень ставлення відповідне.
Або залізні докази (офіційні документи), або ОБС.
Тому бабці так часто підхоплюють, розповсюджують і підсилюють чутки.
А не про сусідкиного, а для більшого ефекту трішки прибрехала.
Втім, моє слово проти вашого, тому сперечатись безглуздо.
"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ.
Тобто це з однаковою імовірністю може бути як справжній документ, так і просто набраний у Ворді десь поза установою.
Враховуючи історію з військовою кафедрою, де ви посилались на статтю, в якій було написано про обов'язковість військової кафедри для всіх (що протирічить чинному законодавству), довіри до цього джерела у мене немає.
Я такий же папірець можу за півгодини зробити. І написати два мільйони, мені ж не шкода.
А покажіть документ де написано, що вивчати вищу математику обов'язково там, де її викладають?
Стаття 46. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти
1. Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:
4) невиконання індивідуального навчального плану;
Якщо в індивідуальний навчальний план входить вища математика, не здавши іспит, маєш підставу для відрахування.
А де вчиш - то вже власна справа. Головне - результат покажи.
Тільки не на коментарі до статті.
https://censor.net/ua/news/3563430/mobilizatsiya-kolyshnih-viyiskovyh-ta-sylovykiv-na-pensiyi
Писали про 145 тис., що не працюють і не служать. Якщо додати тих, що працюють чи служать, то вийде майже та цифра, з урахуванням того, що багато потікали і в 25-му їх було менше ніж у 24-му
Однак не сильно радійте: щодо військових кафедр все залишається в силі.
По кафедрам ви стверджували так впевнено, якісь новинні сайти в якості доказів приводили, а за чинним законодавством все виявилось "трішки" інакше.
Ну і історія з бразильцем хоч і правдива, але нюанси має.
4.2. Флуд:
- не тематичні повідомлення великих розмірів;
- відправлення однакових текстових або графічних повідомлень (однакові картинки);
Постійні повторення одних і тих самих тез в різних темах починають дратувати адміністрацію, що й не дивно.
Дивно, що вам досі дозволяють це тут робити, під різними обліковими записами, що теж не вітається.
Про ями, хворих, 95%, мільйони офіцерів, під кожним деревом, поліклініки і все таке.
Це весь інтернет писав у червні 24-го. І всі це знають. Що менти примазались до ДСНС, які дійсно необхідні, хоча і там є ті, що примазались. керівництва багато, а от ментів можна скорочувати разів у 5.
Гасити пожежі та відбиватись від гопоти самі будете.
кібербезпекиполіції сильно перебільшена.
"Великі люди" чомусь з охраною ходять.
От дурні, на них же ніхто не нападає, так чого дарма гроші витрачати?
Чисельність Департаменту кіберполіції Національної поліції України становить близько 600 співробітників
З охраною ходять ось які великі люди:
https://www.narodovladdia.com/post/2909251
Показували, там за кожним крадієм натовп охорони молоді здорові бики. І під кожним деревом вони стоять.
Це така екзистенціяна війна, що одні хворі мають воювати, а ці всі тільки знущатися з народу?
По-друге, так, "великі люди" з охороною, бо мабуть щось таки знають, нє?
Ви кажете, що поліція не потрібна, бо, мовляв, злочинності немає.
Ну так і охорона "великим людям" не потрібна, бо на них ніколи шпана не нападала, а якщо є мета прибрати, то і охорона не допоможе, як Курочкіну свого часу.
Мова йде про те, що розгулу злочинності немає тому, що є поліція.
Приберіть поліцію - отримаєте розгул злочинності.
Так само і з охороною. Не грабують і не б'ють "великих людей" тому, що у них охорона є.
Приберіть охорону - так і обкрадуть, і поб'ють.
По-друге, зараз комендантська година, зараз третина населення закордоном, хтось воює, хтось ухиляється, хтось боїться за бронь, хтось ще щось, тому злочиннність через ці фактири набагато нижче, значить, ментв теба скорочувати в рази тільки через це.
Та тих "людей", може, і треба було б, бо закон в нас не працює.
Скоротіть - і повилазить шпана, яка зараз вночі ничкується тільки тому, що під час тієї ж коменданстької їздять патрулі і хапають порушників.
Нема вже ніякої шпани, вона в Німеччині 900 євро в місяць отримує без усілякого ризику. до 23 років всіх випустили і більшість поїхали.
В Одесу приїжджайте, біля Привозу ввечері, до комендантської, прогуляйтесь, або Дюковському парку. Якщо шпана звичайна культурний шок викликає - велкам в Аркадію, там шпана гламурна юрбиться.
Ну а стосовно вашої історії....
Щось після історії з військовою кафедрою - не сильно віриться. Звиняйте чи ні, вже як хочете.