Силы обороны отбросили противника на Днепропетровщине. Враг продвинулся в Покровске, - DeepState. КАРТА

Силы обороны Украины отбросили оккупантов вблизи Калиновского и в Терновом Днепропетровской области. Враг продвигается в Покровске и Свято-Покровском в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Успехи ВСУ

"Карта обновлена. Силы обороны отбросили противника вблизи Калиновского и в Терновом", - говорится в сообщении.

Продвижение врага

В то же время сообщается, что российские войска продвинулись в Покровске и Свято-Покровском в Донецкой области.

