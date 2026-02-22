Ямпіль на Донеччині перебуває під контролем Сил оборони, - УВ "Схід"
Населений пункт Ямпіль Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України.
Про це йдеться у зведенні угруповання військ "Схід", повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворог тисне на Ямпіль
На Слов'янському напрямку ворог посилює тиск у напрямку населеного пункту Ямпіль. Росіяни, не рахуючись з втратами своєї живої сили, постійно здійснюють спроби інфільтрації у цьому районі. Попередні спроби використання бойової техніки у напрямку Ямполя були зупинені нашими підрозділами.
Зокрема, екіпажами ударних дронів було знищено ворожий танк.
"Піхотні групи ворога зазнають систематичного вогневого ураження та знищуються. Ямпіль - під контролем підрозділів Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Костянтинівський напрямок
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Щербинівки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки. Три атаки тривають.
Покровський напрямок
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 23 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Лиман, Покровськ, Удачне, Молодецьке. Уже зупинено 19 атак.
В УВ "Схід" повідомляють, що ворог активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда. Ситуація залишається складною.
"В умовах розширення кілзони та постійної активності ворожих дронів логістика суттєво ускладнена, але забезпечується", - розповіли військові.
"Водночас, підрозділи сил оборони України протидіють намірам ворога. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії нашими підрозділами. Активно працюють наші дронові підрозділи та артилерія. Ворог несе значні втрати", - йдеться у повідомленні.
