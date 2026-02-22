Ямпіль на Донеччині перебуває під контролем Сил оборони, - УВ "Схід"

Населений пункт Ямпіль Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це йдеться у зведенні угруповання військ "Схід", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог тисне на Ямпіль

На Слов'янському напрямку ворог посилює тиск у напрямку населеного пункту Ямпіль. Росіяни, не рахуючись з втратами своєї живої сили, постійно здійснюють спроби інфільтрації у цьому районі. Попередні спроби використання бойової техніки у напрямку Ямполя були зупинені нашими підрозділами.

Зокрема, екіпажами ударних дронів було знищено ворожий танк.

"Піхотні групи ворога зазнають систематичного вогневого ураження та знищуються. Ямпіль - під контролем підрозділів Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Ситуація в районі Ступочків на Донеччині залишається складною, ворог зосередив тут додаткові резерви, - УВ "Схід"

Костянтинівський напрямок

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Щербинівки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки. Три атаки тривають.

Дивіться також: Війська РФ просунулися біля Ямполя та Солодкого, - DeepState. КАРТА

Покровський напрямок

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 23 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Лиман, Покровськ, Удачне, Молодецьке. Уже зупинено 19 атак.

В УВ "Схід" повідомляють, що ворог активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда. Ситуація залишається складною.

"В умовах розширення кілзони та постійної активності ворожих дронів логістика суттєво ускладнена, але забезпечується", - розповіли військові.

"Водночас, підрозділи сил оборони України протидіють намірам ворога. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії нашими підрозділами. Активно працюють наші дронові підрозділи та артилерія. Ворог несе значні втрати", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: Ворог просунувся біля трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПИ