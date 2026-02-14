Ситуація в районі Ступочків на Донеччині залишається складною, ворог зосередив тут додаткові резерви, - УВ "Схід"

Сили оборони України продовжують контролювати північні райони міст Покровськ і Мирноград Донецької області. Водночас складною залишається ситуація у районі населеного пункту Ступочки.

Про це йдеться у зведенні угруповання військ "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

Бої в районі Покровсько-Мирноградської агломерації

Тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Іванівка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Дорожнє, Новий Донбас, Новоолександрівка.

Українські захисники стримують натиск та вже відбили 14 ворожих атак.

Сили оборони України продовжують контролювати північну частину Покровська. Усі переміщення ворога своєчасно виявляються, завдається вогневе ураження по противнику.

У Мирнограді українські підрозділи контролюють північну частину міста. Противник посилює тиск на північну частину міста.

"Проводяться пошуково-ударні дії Сил оборони, щоб не допустити подальшого просування загарбників, знищується бойова техніка, яку росіяни намагаються використати для підтримки своїх штурмових груп", - ідеться у повідомленні.

Слов’янський напрямок

На Слов’янському напрямку з початку доби наступальних дій агресора не зафіксовано. У районі Закітного тривають пошуково-ударні наших підрозділів з метою знищення залишків ворожих штурмових груп, яким раніше вдалося інфільтруватися через Сіверський Донець по замерзлих ділянках річки.

Краматорський напрямок

На Краматорському напрямку росіяни три рази намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Новодмитрівки та в районі Предтечиного.

Костянтинівський напрямок

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій поблизу Плещіївки, Софіївки та у бік Іллінівки, Костянтинівки. Одна атака досі триває.

Ситуація в районі н.п. Ступочки

Складною залишається ситуація у районі населеного пункту Ступочки. Ворог зосередив тут додаткові резерви і здійснює постійний тиск на наші позиції. Водночас, всі дії ворога викриваються розвідкою Сил оборони України.

"Наші підрозділи застосовують маневрову оборону, завдають по ворогу систематичне вогневе ураження. Окремі малі групи ворожої піхоти, які спостерігаються у районі цього населеного пункту, оперативно знищуються. Ворог зазнає значних втрат", - ідеться у зведенні.

Раніше проєкт DeepState повідомляв, що ворог просунувся у Ступочках.

