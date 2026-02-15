Ситуация в районе Ступочек на Донетчине остается сложной, враг сосредоточил здесь дополнительные резервы, - ГВ "Схід"

Силы обороны Украины продолжают контролировать северные районы городов Покровск и Мирноград Донецкой области. В то же время сложной остается ситуация в районе населенного пункта Ступочки.

Об этом говорится в сводке группировки войск "Схід", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Бои в районе Покровско-Мирноградской агломерации

Продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 17 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Ривное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ивановка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Дорожное, Новый Донбасс, Новоалександровка.

Украинские защитники сдерживают натиск и уже отбили 14 вражеских атак.

Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. Все перемещения врага своевременно выявляются, наносится огневое поражение по противнику.

В Мирнограде украинские подразделения контролируют северную часть города. Противник усиливает давление на северную часть города.

"Проводятся поисково-ударные действия Сил обороны, чтобы не допустить дальнейшего продвижения захватчиков, уничтожается боевая техника, которую россияне пытаются использовать для поддержки своих штурмовых групп", - говорится в сообщении.

Славянское направление

На Славянском направлении с начала суток наступательных действий агрессора не зафиксировано. В районе Закитного продолжаются поисково-ударные действия наших подразделений с целью уничтожения остатков вражеских штурмовых групп, которым ранее удалось инфильтрироваться через Сиверский Донец по замерзшим участкам реки.

Смотрите также: Силы обороны отбросили противника вблизи Вербового. Враг продвинулся в Ступочках и возле Закитного, - DeepState. КАРТА

Краматорское направление

На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Новодмитровки и в районе Предтечиного.

Константиновское направление

На Константиновском направлении захватчики осуществили девять наступательных действий вблизи Плещиевки, Софиевки и в сторону Ильиновки, Константиновки. Одна атака продолжается до сих пор.

Читайте также: Враг пытается накопить тяжелую технику и живую силу для штурма Мирнограда, - ГВ "Схід"

Ситуация в районе н.п. Ступочки

Сложная остается ситуация в районе населенного пункта Ступочки. Враг сосредоточил здесь дополнительные резервы и оказывает постоянное давление на наши позиции. В то же время, все действия врага раскрываются разведкой Сил обороны Украины.

"Наши подразделения применяют маневренную оборону, наносят по врагу систематическое огневое поражение. Отдельные малые группы вражеской пехоты, которые наблюдаются в районе этого населенного пункта, оперативно уничтожаются. Враг несет значительные потери", - говорится в сводке.

Ранее проект DeepState сообщал, что враг продвинулся в Ступочках.

Смотрите также: Ситуация в районе Покровска ухудшается, город "совсем скоро перейдет в руки" врага, - DeepState. ВИДЕО