Ситуация в районе Ступочек на Донетчине остается сложной, враг сосредоточил здесь дополнительные резервы, - ГВ "Схід"
Силы обороны Украины продолжают контролировать северные районы городов Покровск и Мирноград Донецкой области. В то же время сложной остается ситуация в районе населенного пункта Ступочки.
Об этом говорится в сводке группировки войск "Схід", информирует Цензор.НЕТ.
Бои в районе Покровско-Мирноградской агломерации
Продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 17 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Ривное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ивановка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Дорожное, Новый Донбасс, Новоалександровка.
Украинские защитники сдерживают натиск и уже отбили 14 вражеских атак.
Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. Все перемещения врага своевременно выявляются, наносится огневое поражение по противнику.
В Мирнограде украинские подразделения контролируют северную часть города. Противник усиливает давление на северную часть города.
"Проводятся поисково-ударные действия Сил обороны, чтобы не допустить дальнейшего продвижения захватчиков, уничтожается боевая техника, которую россияне пытаются использовать для поддержки своих штурмовых групп", - говорится в сообщении.
Славянское направление
На Славянском направлении с начала суток наступательных действий агрессора не зафиксировано. В районе Закитного продолжаются поисково-ударные действия наших подразделений с целью уничтожения остатков вражеских штурмовых групп, которым ранее удалось инфильтрироваться через Сиверский Донец по замерзшим участкам реки.
Краматорское направление
На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Новодмитровки и в районе Предтечиного.
Константиновское направление
На Константиновском направлении захватчики осуществили девять наступательных действий вблизи Плещиевки, Софиевки и в сторону Ильиновки, Константиновки. Одна атака продолжается до сих пор.
Ситуация в районе н.п. Ступочки
Сложная остается ситуация в районе населенного пункта Ступочки. Враг сосредоточил здесь дополнительные резервы и оказывает постоянное давление на наши позиции. В то же время, все действия врага раскрываются разведкой Сил обороны Украины.
"Наши подразделения применяют маневренную оборону, наносят по врагу систематическое огневое поражение. Отдельные малые группы вражеской пехоты, которые наблюдаются в районе этого населенного пункта, оперативно уничтожаются. Враг несет значительные потери", - говорится в сводке.
Ранее проект DeepState сообщал, что враг продвинулся в Ступочках.
