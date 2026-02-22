Ямполь на Донетчине находится под контролем Сил обороны, - ГВ "Схід"

Населенный пункт Ямполь Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сводке группировки войск "Схід", сообщает Цензор.НЕТ.

Враг давит на Ямполь

На Славянском направлении враг усиливает давление в направлении населенного пункта Ямполь. Россияне, не считаясь с потерями своей живой силы, постоянно предпринимают попытки инфильтрации в этом районе. Предыдущие попытки использования боевой техники в направлении Ямполя были остановлены нашими подразделениями.

В частности, экипажами ударных дронов был уничтожен вражеский танк.

"Пехотные группы врага подвергаются систематическому огневому поражению и уничтожаются. Ямполь - под контролем подразделений Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Константиновское направление

На Константиновском направлении захватчики осуществили десять наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Щербиновки, Берестка, Русина Яра, Софиевки и Новопавловки. Три атаки продолжаются.

Покровское направление

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 23 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Лиман, Покровск, Удачное, Молодецкое. Уже остановлено 19 атак.

В ГВ "Схід" сообщают, что враг активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда. Ситуация остается сложной.

"В условиях расширения зоны обстрела и постоянной активности вражеских дронов логистика существенно затруднена, но обеспечивается", - рассказали военные.

"В то же время, подразделения сил обороны Украины противодействуют намерениям врага. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, системно проводятся поисково-ударные действия нашими подразделениями. Активно работают наши дронные подразделения и артиллерия. Враг несет значительные потери", - говорится в сообщении.

