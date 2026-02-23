С начала суток на фронте произошло 40 боестолкновений: Покровское направление – самое горячее, - Генштаб

С начала суток понедельника, 23 февраля, на фронте произошло 40 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Леоновка, Архиповка Черниговской области; Безсаловка, Будки, Волфино, Рогизное, Суходол, Рыжевка, Нововасильевка, Голышевское, Нескучное, Новая Гута, Толстодубово Сумской области.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в частности шесть – из реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Купянском направлении враг один раз пытался атаковать в районе Песчаного.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили пять атак захватчиков в районе Дробышево и в сторону Новосергиевки, Шийковки, Лимана.

На Славянском и Краматорском направлениях пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики осуществили десять наступательных действий вблизи Щербиновки, Иванополья, Софиевки, Берестка и в сторону Константиновки, Новопавловки. Четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 13 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное и в сторону населенного пункта Шевченко.

На Александровском направлении агрессор атаковал три раза в районе населенного пункта Терновое и в сторону Вишневого. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Просяна, Левадное.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили восемь атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Зализничного. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Воздвижовка, Мирное, Гуляйпольское, Новоселовка, Чаривное, Долинка, Луговское, Любицкое.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.

