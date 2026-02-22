На фронте произошло 112 боестолкновений: враг наиболее активен на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 22 февраля, на фронте произошло 112 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Вражеские обстрелы

По уточненной информации, противник нанес один ракетный удар, применил 50 ракет, провел 66 авиационных ударов, сбросил 152 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 3900 дронов-камикадзе и осуществил 2313 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с врагом. Противник осуществил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в районе Двуречанского, боевое столкновение продолжается.

Одну атаку отразили украинские защитники на Купянском направлении, в сторону Глушковки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили шесть атак, в районе Дробышево и в сторону Новосергиевки, Александровки, Ставок.

На Славянском направлении наши защитники отбили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Закитного.

На Краматорском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Плещиевки, Софиевки и в сторону Ильиновки, Константиновки, Степановки. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Покровском направлении враг осуществил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгородное.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 22 оккупанта и ранили 19; уничтожили 77 беспилотных летательных аппаратов, одну артиллерийскую систему, станцию РЭБ, две единицы автомобильного транспорта и четыре единицы специальной техники, также поражена одна артиллерийская система, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь единиц автомобильной техники и 12 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили шесть атак оккупантов в районах населенных пунктов Степовое, Калиновское, Терновое и в сторону Нового Запорожья. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Покровское, Просяное.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов - в районах Гуляйполя и в сторону Зеленого, Зализнычного, Гуляйпольского. Вражеским авиаударам подверглись населенные пункты Рождественка, Копани, Долинка, Терсянка, Зорница, Воздвижевка, Гуляйпольское, Чаривное, Новониколаевка, Самойловка, Любицкое.

На Приднепровском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

