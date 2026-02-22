Самыми горячими остаются Покровское и Гуляйпольское направления. Всего на фронте - 53 боестолкновения, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 53 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 22 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности:

Гута-Студенецкая, Ясная Поляна, Хреновка Черниговской области;

Безсаловка, Будки, Чуйковка, Рыжевка, Студенок, Толстодубово, Бунякино, Прогресс Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с врагом. Противник осуществил 46 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в частности шесть - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в районе Двуречанского, боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении враг один раз пытался наступать в сторону Глушковки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили пять атак захватчиков в районе Дробышево и в сторону Новосергиевки, Александровки.

По данным Генштаба, на Славянском и Краматорском направлениях пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 12 наступательных действий вблизи Плещиевки, Софиевки и в сторону Ильиновки, Константиновки, Степановки. Две атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 14 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 13 атак.

На Александровском направлении агрессор атаковал четыре раза в районах населенных пунктов Степовое, Калиновское, Терновое и в сторону Нового Запорожья. Одно боевое столкновение продолжается. Авиаудары подверглись районы населенных пунктов Покровское, Просяное.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили девять атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Зализнычного. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Рождественка, Копани, Долинка, Терсянка, Зирныця, Воздвижевка, Гуляйпольское, Чаривное, Новониколаевка, Самойловка, Любицкое. Четыре боевых столкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Приморского и Степного. Авиаудары управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Таврическое, Камышеваха, Веселянка.

На Приднепровском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.