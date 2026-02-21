Понад 120 боєзіткнень на фронті, з них 31 - на Гуляйпільському напрямку та 27 - на Покровському, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Найактившіше ворог атакує на Гуляйпільському та Покровському напрямках.

Про це йдеться у зведенні генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 21 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 68 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5522 дрони-камікадзе та здійснив 2411 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 55 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема двічі - із застосуванням РСЗВ. Окупанти завдали двох авіаударів, скинувши чотири КАБи.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Дворічанське. Боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Піщаного. Активних штурмових дій зараз не фіксується.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість атак окупантів у районах Греківки, Ставків, Дробишевого та Масляківки. Одна штурмова дія триває.

На Слов’янському напрямку противник вісім разів намагався просунутися вперед у бік Ямполя, Дронівки та Закітного. Одна атака продовжується.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку атак агресора не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Щербинівки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та Муравка. Чотири спроби окупантів покращити своє становище іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 57 окупантів та 23 поранено; знищено та пошкоджено 15 одиниць автомобільної техніки; знищено або подавлено 213 БпЛА різних типів. Уражено 5 укриттів окупантів. Також пошкоджено один танк та три артилерійські системи, знищено склад ПММ, 4 РЕБ, пункт управління БпЛА, одне укриття, іще 15 укриттів ворога - уражено та пошкоджено.

На Олександрівському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище у бік Запорізького. Одна з цих спроб ще триває.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулася 31 атака окупантів: у районі Залізничного, Староукраїнки, Святопетрівки, Зеленого, Варварівки, Добропілля, Загірного, Мирного, Гіркого та Гуляйполя. Два штурми іще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував у районі Приморського.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не фіксувалося.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.