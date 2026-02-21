Над передовою на Костянтинівському напрямку триває повітряна війна БпЛА, - 156 ОМБр

На Костянтинівському напрямку фіксують повітряні бої розвідувальних та ударних БПЛА. Здебільшого полюють на важкі дрони-бомбери гексакоптери.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час стріму Армія TV 19 лютого розповів командир 2-го механізованого батальйону 156-ї окремої механізованої бригади майор Віталій Глинянчук.

"Дрони ми знищуємо на ЛБЗ і тому не ходимо та не збираємо їх, бо це трішки тяжкувато. Але по перехопленнях, по певній інформації ворог намагається використовувати наші сім-карти, щоб зробити собі хоч якийсь Інтернет, бо зараз з Інтернетом у російських військових дуже велика проблема", - сказав він.

"Постійно відбуваються повітряні бої, здебільшого тоді, коли противник розпочав використовувати свої тяжкі бомбери гексакоптери. Відбуваються повітряні бої як БПЛА розвідників, так і ударних БПЛА. В більшості  випадків полювання на гексокоптер здійснюємо. Інколи бувають випадки, коли працює FPV на FPV, - повідомив Глинянчук.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог посилив тиск на Костянтинівському напрямку. Минулої доби тут відбулося 26 боєзіткнень у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка.

А ще і понедавна дивились бій роботів і називали це Фантастика , то що буде через декілька років , не можна даже уявити.
21.02.2026 15:30 Відповісти
 
 