Над передовой на Константиновском направлении продолжается воздушная война БПЛА, - 156 ОМБр
На Константиновском направлении фиксируют воздушные бои разведывательных и ударных БПЛА. В основном охотятся на тяжелые дроны-бомбардировщики гексакоптеры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время стрима Армия TV 19 февраля рассказал командир 2-го механизированного батальона 156-й отдельной механизированной бригады майор Виталий Глинянчук.
"Дроны мы уничтожаем на ЛБЗ и поэтому не ходим и не собираем их, потому что это немного тяжело. Но по перехватам, по определенной информации, враг пытается использовать наши сим-карты, чтобы сделать себе хоть какой-то Интернет, потому что сейчас с Интернетом у российских военных очень большая проблема", - сказал он.
Регулярные воздушные бои дронов
"Постоянно происходят воздушные бои, в основном тогда, когда противник начал использовать свои тяжелые бомбардировщики-гексакоптеры. Происходят воздушные бои как БПЛА разведчиков, так и ударных БПЛА. В большинстве случаев охоту на гексокоптер осуществляем. Иногда бывают случаи, когда работает FPV на FPV, - сообщил Глинянчук.
Что предшествовало?
По данным Генштаба ВСУ, враг усилил давление на Константиновском направлении. За прошедшие сутки здесь произошло 26 боестолкновений в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Новопавловка, Ильиновка, Степановка.
