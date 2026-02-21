Над передовой на Константиновском направлении продолжается воздушная война БПЛА, - 156 ОМБр

На Константиновском направлении фиксируют воздушные бои разведывательных и ударных БПЛА. В основном охотятся на тяжелые дроны-бомбардировщики гексакоптеры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время стрима Армия TV 19 февраля рассказал командир 2-го механизированного батальона 156-й отдельной механизированной бригады майор Виталий Глинянчук.

"Дроны мы уничтожаем на ЛБЗ и поэтому не ходим и не собираем их, потому что это немного тяжело. Но по перехватам, по определенной информации, враг пытается использовать наши сим-карты, чтобы сделать себе хоть какой-то Интернет, потому что сейчас с Интернетом у российских военных очень большая проблема", - сказал он.

Регулярные воздушные бои дронов

"Постоянно происходят воздушные бои, в основном тогда, когда противник начал использовать свои тяжелые бомбардировщики-гексакоптеры. Происходят воздушные бои как БПЛА разведчиков, так и ударных БПЛА. В большинстве случаев охоту на гексокоптер осуществляем. Иногда бывают случаи, когда работает FPV на FPV, - сообщил Глинянчук.

Что предшествовало?

По данным Генштаба ВСУ, враг усилил давление на Константиновском направлении. За прошедшие сутки здесь произошло 26 боестолкновений в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Новопавловка, Ильиновка, Степановка.